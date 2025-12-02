Mất chức sau sáp nhập, ông Phi bị nhân viên cũ chèn ép

Trong tập 1 phim "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, cuộc họp đặc biệt quan trọng tại cơ quan ông Phi (NSƯT Hoàng Hải), lãnh đạo cơ quan công bố một số quyết định mới về nhân sự sau khi sáp nhập. Theo đó, Thái (Mạnh Hưng) vốn là cấp dưới của ông Phi nay lên Trưởng phòng, còn ông Phi lại bị xuống Phó phòng.

Thái vốn là kẻ "nịnh trên, đạp dưới" nên ngay khi lên Trưởng phòng, hắn ta thay đổi "180 độ" thái độ đối với ông Phi.

Ông Phi bỗng dưng mất chức trưởng phòng, về làm phó phòng. Ảnh VTV

Ngay sau khi nhậm chức Trưởng phòng, Thái đã tổ chức cuộc họp phòng và thông báo danh sách nhân sự dự kiến trong phòng. Thái cố tình giao ông Phi những việc tay chân nặng nhọc như bê dọn đồ đạc cho mọi người trong phòng.

Về chuyên môn, hắn ta đánh giá ông Phi "có khi công việc chuyên môn không bằng mấy đứa thực tập sinh mới về". Ông Phi cay đắng, chua chát nhưng chỉ biết nhẫn nhịn. Ngay khi bị xuống chức, ông Phi bị Thái hàng ngày vùi dập bằng những lời lẽ xúc phạm.

Ông Phi vấp phải sự chèn ép của Thái - tân trưởng phòng. Ảnh VTV

Dù trước khi đi họp, ông Phi đã dặn vợ nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng thì đừng gọi cho chồng, nhưng trong lúc đang họp, ông Phi vẫn bị vợ gọi "cháy máy" mà không nói lý do. Cùng lúc đó, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) cũng gọi cho hai con Đức (Thiều Tuấn Anh) và Dương (Quỳnh Trang).

Dương về nhà đầu tiên, biết mẹ đau buồn vì chú chó yêu quý tên Sofia qua đời, cô hết lời dỗ dành mẹ một cách khéo léo: "Thôi nín đi công chúa của con. Có con ở đây rồi, mẹ phải mạnh mẽ lên chứ". Đức về ngay sau đó, thấy em gái đã vỗ về mẹ thành công, cậu ngỏ lời muốn giới thiệu cho mẹ chỗ chôn cất Sofia. Đức nói dối mẹ chỗ an táng đó mất chi phí 4 triệu đồng nhưng thực ra, cậu mang ra bờ sông chôn cất.

Bà Ánh đau buồn vì chó cưng qua đời. Ảnh VTV

Sau hai con, ông Phi cũng về tới nhà. Ông cáu vì chuyện nhỏ mà vợ lại "ầm ầm" về nhà gấp, trong khi vợ không biết ông đang "sốc" như thế nào khi bị mất chức trưởng phòng. Tuy nhiên, chồng vừa mới cáu thì bà Ánh đã sắp rơi nước mắt, khiến ông phải quay sang vỗ về. Thông báo mình phải quay trở lại cơ quan vì việc quan trọng, ông Phi dặn hai con ở nhà giúp đỡ mẹ.

Ông Phi vẫn giấu gia đình việc mình bị mất chức. Tuy nhiên, dù có cố giấu nhưng vợ con ông vẫn nhận ra sự bất thường, bởi ông xao nhãng, không tập trung vào bất cứ chuyện gì.

Sau bữa ăn, con gái ra sân tâm sự riêng với bố để xem bố đang gặp phải vấn đề gì, tuy nhiên ông Phi nói dối là chỉ gặp phải mấy việc phiền phức về thủ tục hành chính. Trước khi đi ngủ, bà Ánh cũng gặng hỏi chồng xem có việc gì, nhưng ông Phi vẫn giấu vợ và không muốn vợ phải lo lắng.

Ông Phi dù buồn chuyện bị mất chức trưởng phòng nhưng vẫn phải cố gắng chiều chuộng vợ. Ảnh VTV

