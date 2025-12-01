Viên (Doãn Quốc Đam) chấp thuận ra đầu thú
GĐXH - Trong tập 22 phim "Lằn ranh", Viên trong quá trình lẩn trốn biết Hằng Thu chính là người có thể tin tưởng nhất nên đã liên lạc để xin đảm bảo an toàn.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 22 phim "Lằn ranh", Viên (Doãn Quốc Đam) đã tìm cách liên lạc với Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu (Hồng Diễm) để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình. Hắn muốn được giảm mức án thấp nhất và bù lại Viên sẽ cung cấp những thông tin quan trọng mình biết cho cơ quan điều tra. "Đời thực cũng giống như trên mạng thôi, phải biết cách ẩn mình thì mới tồn tại được" - Viên nói.
"Nhưng không ẩn mình được mãi đâu. Có câu cái kim trong bọc có ngày cũng phải lòi ra. Tôi nghĩ anh nên nghiêm túc cân nhắc việc ra tự thú. Dù anh chưa bị bắt nhưng anh cũng không thể rời khỏi Việt Đông, chưa nói đến việc xuất ngoại, hãy nghĩ đến vợ con mình" - Hằng Thu nói thẳng với Viên.
Nghe lời khuyên, Viên dường như chấp nhận: “Tôi sẽ ra đầu thú nếu công an đảm bảo an toàn cho vợ con tôi kể từ bây giờ cho đến khi tôi chấp hành xong án phạt, đảm bảo khoan hồng và phải giảm án ở khung thấp nhất. Đổi lại, tôi sẽ cung cấp toàn bộ những gì mình biết”.
Nhờ sự xuất hiện của Viên mà vụ án đường dây đánh bạc có những bước ngoặt mới. Phó bí thư tỉnh Sách (NSND Trung Anh) đã nhận được những thông tin ban đầu trong nội bộ cơ quan điều tra. Một số cán bộ thuộc chính quyền đã tham gia cá độ bóng đá và đánh bạc online.
Sau khi nắm được báo cáo từ Viện kiểm sát và công an, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lập tức yêu cầu gặp ngay lập tức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Tuy nhiên, ông cũng có những thắc mắc: "Họ bắt rồi hay báo trước rồi mới bắt''.
Ở một diễn biến khác, Vinh vẫn cố chấp tin rằng chỉ cần nghe lời Đình là có thể thoát tội. Lần này, Đình đã đưa cho Vinh xem tờ quyết định nhưng chưa có chữ ký và con dấu với lý do lãnh đạo bận nên chưa hoàn thiện. Vinh tìm cách xoay xở tiền bạc để “chạy án” nhưng không đủ theo yêu cầu của Đình. "Đây không phải hàng giảm giá. Tôi đùa với ông à, tôi không làm việc kiểu này'' - Đình bực bội nói.
Tập 22 phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 1/12 trên kênh VTV1.
