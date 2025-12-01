NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'
GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi đột ngột bị mất chức trưởng phòng sau sáp nhập còn bà Ánh trách chồng thiếu quan tâm vợ.
Bộ phim "Gia đình trái dấu" do NSƯT Vũ Trường Khoa làm đạo diễn, phim quy tụ các gương mặt diễn viên gạo cội kết hợp cùng dàn diễn viên trẻ hứa hẹn tạo sức hút trên sóng VTV khung giờ vàng phim Việt. Bộ phim "Gia đình trái dấu" lên sóng trên VTV3 bắt đầu từ 1/12/2025, sau khi "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc.
"Gia đình trái dấu" mang đến một góc nhìn hiện đại về sự kết nối giữa những mảnh ghép đầy cá tính trong gia đình. Bộ phim xoay quanh ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) - một trưởng phòng cấp huyện bị mất chức, nghỉ hưu non sau cuộc sáp nhập, tinh giản biên chế. Không muốn vợ con lo lắng, ông Phi chọn cách giấu kín sự thật.
Nhưng "họa vô đơn chí", hàng loạt rắc rối ập đến cùng lúc. Đó là mối quan hệ ngày càng căng thẳng với cậu con trai lớn khi ông một mực phản đối chuyện hôn nhân của con; là những khoản đầu tư không thể thu về của bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) - vợ ông; là nợ ngân hàng tiền mua nhà...
Bên cạnh NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh, phim "Gia đình trái dấu" còn có sự góp mặt của các diễn viên: NSND Quốc Trị, Thái Vũ, Thuỳ Dương, Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang, Việt Bắc, An Nhiên...
Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 "Gia đình trái dấu", giữa lúc công cuộc sáp nhập, tinh gọn được thực hiện khẩn trương, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bị mất ghế trưởng phòng về tay cấp dưới Thái (Mạnh Hưng). Nhưng điều khiến ông lo lắng hơn là vợ gọi điện và nhắn tin liên tục báo ở nhà có việc gấp. Nam (Lâm Đức Anh) - cháu ông Phi, đồng thời cũng là đồng nghiệp trong cơ quan khuyên chú mình phải để vợ tự lập thay vì lo lắng thái quá.
Ở diễn biến khác, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) suy sụp vì chú chó cưng qua đời. Dù các con hết sức an ủi nhưng bà vẫn không nguôi ngoai. Trong khi chồng chải tóc cho mình trước khi đi ngủ, bà Ánh nũng nịu hỏi: "Anh vẫn còn thương em đúng không? Hôm nay em buồn mà anh chẳng để ý gì cả. Lúc tối ăn cơm anh cứ như người mất hồn. Anh giấu gì em à?". Ông Phi đáp: "Anh không dám".
Bà Ánh dù đã có tuổi, các con đã lớn nhưng vẫn luôn như một công chúa, yếu mềm. Diễn biến trong tập 1 cho thấy, bà Ánh luôn bắt chồng con phải chịu đựng tính đỏng đảnh, nếu không sẽ khiến bà quy kết là "đồ lạnh lùng".
Tập 1 phim "Gia đình trái dấu" lên sóng 20h tối ngày 1/12 trên VTV3.
