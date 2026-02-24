Người đàn ông 47 tuổi ở Hà Nội được cứu sống ngoạn mục sau ngừng tim 50 phút

Theo thông tin từ Bệnh viện E Hà Nội, ngày 23/2/2026 (chiều mùng 7 Tết Bính Ngọ) anh Trần Quang M (47 tuổi) được xuất viện sau hành trình 40 ngày đi từ "cửa tử" trở về.

Trước đó, ngày 12/1/2026, khi đang làm việc tại cơ quan, anh M bất ngờ ngã gục. Chỉ trong tích tắc, anh rơi vào trạng thái bất tỉnh, ngừng thở hoàn toàn. Ngay lập tức, đồng nghiệp đã tiến hành ép tim tại chỗ và gọi cấp cứu. Người bệnh được chuyển đến BVĐK Phương Đông. Tại đây, các bác sĩ đã nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 50 phút với các biện pháp sốc điện, dùng thuốc vận mạch. Phải đến phút thứ 50, nhịp tim của anh mới bắt đầu đập trở lại.

Sau đó, anh M được chuyển tuyến đến Bệnh viện E trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, phổi đầy ran ẩm và bọt hồng trào qua nội khí quản - dấu hiệu của phù phổi cấp do suy tim trái cấp tính.

Hình ảnh anh M được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Người nhà anh M kể lại, người bệnh đã phát hiện tình trạng rối loạn lipid máu nhưng không điều trị, có khám định kỳ 1 năm/lần theo cơ quan (gần nhất là tháng 6/2025, chỉ số cholesterol 5.5, triglycerid 2.87, siêu âm ổ bụng có hình ảnh gan nhiễm mỡ), không hút thuốc lá, không sử dụng chất kích thích, không uống rượu, nhưng người bệnh rất ít tập thể dục thể thao.

Các bác sĩ Bệnh viện E vừa cấp cứu vừa hồi sức và khẩn trương thực hiện các thăm dò cận lâm sàng tìm nguyên nhân cho người bệnh. Kết quả chụp động mạch vành đã hé lộ nguyên nhân: Động mạch liên thất trước (LAD) – nhánh động mạch quan trọng nhất nuôi tim – đã bị tắc nghẽn tới 99%. Đây là hậu quả của tình trạng xơ vữa lan tỏa, dù trước đó anh M chỉ có biểu hiện đau thắt ngực nhẹ mà anh lầm tưởng là trào ngược dạ dày.

Dưới sự chỉ đạo của TS.BS Nguyễn Công Hựu (Giám đốc Bệnh viện E) cùng đội ngũ chuyên gia của Ban tư vấn y khoa, các bác sĩ thuộc khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm tim mạch… đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, phối hợp đa chuyên khoa để thực hiện một chiến lược điều trị tổng lực và chuyên sâu nhằm "hồi sinh" trái tim cho người bệnh.

Các bác sĩ thực hiện can thiệp mạch vành qua da (PCI) cho người bệnh. Kết quả chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) xác định tổn thương hẹp khít 99% đoạn gần nhánh liên thất trước (LAD) – vốn được mệnh danh là "động mạch của sự sống". Các bác sĩ tim mạch can thiệp đã nhanh chóng triển khai kỹ thuật đặt Stent, giải phóng điểm tắc nghẽn, tái lập dòng chảy mạch vành để cứu vãn vùng cơ tim đang thiếu máu cục bộ cấp tính và ngăn chặn các cơn loạn nhịp nguy hiểm.

Sau can thiệp mạch vành qua da, người bệnh được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt mục tiêu (TTM) – "làm lạnh" cơ thể để bảo vệ não bộ khỏi các tổn thương sau ngừng tuần hoàn nhằm đối phó với Hội chứng sau cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Bằng cách chủ động đưa cơ thể vào trạng thái "ngủ đông" tạm thời, duy trì nhiệt độ trung tâm ở mức tối ưu, các bác sĩ đã giảm thiểu tối đa chuyển hóa não, ngăn chặn chuỗi phản ứng viêm và phù não lan tỏa, từ đó bảo tồn nguyên vẹn chức năng nhận thức cho bệnh nhân – một yếu tố then chốt giúp anh M có thể tỉnh táo và nói chuyện bình thường sau này.

Người bệnh được hồi sức tích cực tình trạng suy đa tạng (lọc máu liên tục và thở máy): Song song đó, hệ thống lọc máu liên tục (CRRT) được vận hành như một "thận nhân tạo" để loại bỏ các độc tố chuyển hóa, cân bằng kiềm toan và kiểm soát tình trạng quá tải dịch. Kết hợp với chiến lược thông khí nhân tạo bảo vệ phổi, y bác sĩ đã hỗ trợ chức năng hô hấp và nội môi tối đa, tạo điều kiện cho các cơ quan suy yếu có thời gian hồi phục sau cú sốc "ngừng tuần hoàn" kéo dài gần 1 giờ đồng hồ.

Anh M được bác sĩ thăm khám tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Sau 40 ngày nằm hồi sức tích cực, được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, anh M đã hồi phục một cách thần kỳ. Từ một người hôn mê sâu, phải duy trì sự sống bằng máy thở và máy lọc máu, anh M đã có thể tỉnh táo hoàn toàn, nói chuyện và ăn uống bình thường, tự đi lại trên đôi chân của chính mình.

Cầm trên tay tờ giấy ra viện đúng vào những ngày đầu xuân năm mới, anh M. và gia đình không giấu nổi sự xúc động. Với anh, mùa xuân năm nay không chỉ là sự khởi đầu của một năm mới, mà là khởi đầu của một cuộc đời thứ hai.

TS.BS Phan Thảo Nguyên (Phó Giám đốc Bệnh viện E - Phụ trách điều hành Trung tâm tim mạch) khuyến cáo, trường hợp của anh M là một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về các bệnh lý tim mạch diễn tiến âm thầm nhưng để lại hậu quả khôn lường.

Nhiều bệnh nhân thường nhầm lẫn cơn đau thắt ngực với tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Các triệu chứng như ợ hơi, ợ chua, đau tức vùng thượng vị lan lên sau xương ức ở những người có các yếu tố nguy cơ thực chất có thể là biểu hiện của thiếu máu cơ tim. Vì vậy, người bệnh cần lưu ý: Nếu các triệu chứng này xuất hiện khi gắng sức, khi trời lạnh hoặc kèm theo cảm giác khó thở, vã mồ hôi, hãy đến ngay cơ sở tim mạch để tầm soát thay vì tự ý dùng thuốc tại nhà.

BS Phan Thảo Nguyên nhấn mạnh, người bệnh cần kiểm soát "gốc rễ" vấn đề như rối loạn lipid máu, dù chỉ số cholesterol không quá cao nhưng nếu kèm theo lối sống ít vận động, xơ vữa mạch vành vẫn có thể hình thành và gây tắc nghẽn đột ngột. Đồng thời, người bệnh cần thực hiện tầm soát chuyên sâu như: siêu âm tim, đo điện tâm đồ gắng sức hoặc chụp CT mạch vành là "chìa khóa" để phát hiện sớm các bất thường về tim mạch ở những người có nhiều yếu tố nguy cơ.

Sự hồi phục thần kỳ của anh M không chỉ nhờ y học hiện đại mà còn nhờ "chuỗi sống còn" được bắt đầu ngay tại nơi anh làm việc. Để cấp cứu cho anh M, mọi người đã thực hiện các bước sơ cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoài cộng đồng. Khi một người đột ngột ngừng thở ngừng tim, mỗi giây trôi qua là một phần não bộ có thể bị tổn thương vĩnh viễn.