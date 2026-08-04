Nữ sinh quê Hải Phòng thần tượng Nguyễn Thị Huyền đang gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026

Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi năm nay, Vân Hà biết mình còn nhiều điều phải học hỏi: trau dồi thêm tri thức và vốn sống để có một tâm thế tự tin, bản lĩnh nhất khi bước vào nhà chung. Đồng thời, cô đã chủ động tham gia lớp học kỹ năng catwalk, chăm chỉ luyện tập thể thao để rèn luyện vóc dáng săn chắc.