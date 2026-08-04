Nữ sinh quê Hải Phòng thần tượng Nguyễn Thị Huyền đang gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Phạm Vân Hà - nữ sinh Hải Phòng, gây ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Với chiều cao 1m74 và khả năng ngoại ngữ xuất sắc, cô đang hướng tới ước mơ ngành Y khoa. Cô cũng ngưỡng mộ đàn chị Nguyễn Thị Huyền - Hoa hậu Việt Nam 2004.
Vân Hà dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho chị Nguyễn Thị Huyền – niềm tự hào của đất Cảng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004.
Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi năm nay, Vân Hà biết mình còn nhiều điều phải học hỏi: trau dồi thêm tri thức và vốn sống để có một tâm thế tự tin, bản lĩnh nhất khi bước vào nhà chung. Đồng thời, cô đã chủ động tham gia lớp học kỹ năng catwalk, chăm chỉ luyện tập thể thao để rèn luyện vóc dáng săn chắc.
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