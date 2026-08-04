'Lão Công' NSƯT Hồ Phong: Ở nhà, tôi là 'thiên thần' của các con

Trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) hoảng sợ nghi ngờ xe bị gài bom GĐXH - Trên đường tới nhà con gái, Lão Công nhận ra nhiều điều bất thường và nghi ngờ trong xe ô tô có gài bom.

Sau 14 tập phát sóng, "Lửa trắng" đang là một trong những bộ phim truyền hình nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong đó, nhân vật Lão Công do NSƯT Hồ Phong thủ vai gây ấn tượng bởi vẻ ngoài lạnh lùng, quyết đoán cùng những màn đấu trí căng thẳng.

Dù là một vai phản diện, Lão Công vẫn nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Đặc biệt, khi nhân vật gặp tai nạn, bị bỏng tới 61% cơ thể và phải tạm rời màn ảnh, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng bộ phim như "giảm đi một nửa sức hút".

Trò chuyện với chúng tôi, NSƯT Hồ Phong đã có những chia sẻ với vai diễn ấn tượng này.

NSƯT Hồ Phong tiết lộ về vai diễn được nhiều người "thương" nhất

Sau khi nhân vật Lão Công gặp biến cố trong phim, nhiều khán giả cho rằng, Lửa trắng thiếu đi một phần sức hút. Anh đón nhận những tình cảm đó như thế nào?

- Tôi thực sự rất hạnh phúc. Lão Công là vai phản diện nhưng lại được nhiều khán giả yêu mến, đó là điều khiến tôi rất bất ngờ. Là một diễn viên, điều vui nhất là vai diễn của mình để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Tôi nghĩ đây cũng là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Nhân vật này rất khó bởi mình phải giữ được thần thái của một người đứng đầu, vừa lạnh lùng, quyết đoán nhưng cũng phải có chiều sâu nội tâm.

Ông trùm Lão Công và con gái, người tình trong phim Lửa trắng

Tuy nhiên, điều khiến tôi vui sướng nhất là sau bộ phim, ra đường rất nhiều người nhận ra tôi và gọi: "Lão Công!". Mọi người xin chụp ảnh, hỏi han, động viên rất nhiều.

Đây có lẽ là lần đầu tiên nhân vật phản diện của tôi mà nhiều người "thương" như vậy

Trước Lửa trắng, anh từng có nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim như Tận hiến; Độc đạo; Đất và người; Những ngọn nến trong đêm; Hương vị tình thân... nhưng có vẻ như Lão Công là nhân vật tạo hiệu ứng đặc biệt nhất?

- Điều khiến tôi vui không phải là nổi tiếng, mà là sau mỗi bộ phim, khán giả lại nhớ đến mình bằng tên nhân vật. Có người gọi tôi là Lão Tấn, người gọi Thằng Vũ, Tùng sát thủ, Dương Cơ Bắp... và bây giờ là Lão Công.

Đó là điều rất hạnh phúc với người diễn viên. Chứng tỏ mình đã làm được điều gì đó để nhân vật sống trong lòng khán giả.

Nhiều người gặp tôi ngoài đời còn nói: "Anh diễn đạt quá, nhìn là thấy sợ". Nhưng thực ra, ngoài đời tôi chỉ là một người rất bình thường, sống đơn giản và rất hòa đồng.

Trên màn ảnh, anh hóa thân thành một ông trùm gai góc, không biết ở nhà, anh là người bố như thế nào?

- Ở nhà, tôi là "thiên thần" của các con. Các con tôi rất quấn bố. Tuy nhiên, tôi cũng khá nghiêm khắc. Tôi luôn muốn các con có kỷ luật trong mọi việc. Với tôi, yêu con không có nghĩa là phải chiều con bằng được.

NSƯT Hồ Phong thường xuyên dành thời gian trò chuyện, chơi cùng con

NSƯT Hồ Phong: Làm nghề vì yêu thích nhưng thù lao cũng phải xứng đáng

Có cảm giác sau nhiều năm hoạt động sôi nổi, anh dành khá nhiều thời gian cho cuộc sống riêng trước khi tái xuất với Lửa trắng?

- Trước khi vào "Lửa trắng", tôi nhận được một số lời mời nhưng do muốn tập trung cho bộ phim này nên tôi đã từ chối.

Con cái vẫn còn nhỏ nên với tôi, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Tôi không còn nhận phim liên tục như trước mà sẽ lựa chọn những nhân vật mình thực sự thích và cảm thấy phù hợp.

Vậy khi được mời tham gia diễn xuất, có một vai diễn anh thấy hay, tâm đắc nhưng thù lao chưa phù hợp thì sao?

- Tôi làm nghề mình yêu thích chứ không làm kinh doanh nên không đặt nặng vấn đề kiếm nhiều tiền từ các dự án phim. Nhưng tôi nghĩ, ngoài VFC ra, các đơn vị tư nhân họ làm phim để kinh doanh thì cũng cần trao đổi để có mức lương tương sức với công sức mình bỏ ra.

Thú thật rằng, đã có những đơn vị mời tôi diễn xuất, đưa ra mức kinh phí thấp. Tôi đã đề nghị luôn, nếu trả lương thì trả xứng đáng, còn không có tiền, tôi sẵn sàng làm miễn phí luôn. Nhưng có lẽ, họ không muốn để tôi thiệt thòi nên đã không cộng tác với tôi.

Quan điểm của tôi từ trước đến nay là làm nghề nghiêm túc để được mời cho những dự án tiếp theo, chứ không phải làm nghề để được nổi tiếng.

NSƯT Hồ Phong khác lạ khi diễn xuất trong phim Tận Hiến

Có nhiều ý kiến cho rằng, sau NSND Hoàng Dũng, anh là người xây dựng thành công hình tượng "ông trùm" trên màn ảnh. Anh nghĩ sao?

- Tôi không dám so sánh như vậy. Tôi cũng không nghĩ mình đang xây dựng hình tượng "ông trùm". Nhân vật Lão Công đơn giản là người đứng đầu một đường dây hoạt động ngoài vòng pháp luật nhưng có vỏ bọc là một doanh nhân làm ăn bình thường.

Điều tôi quan tâm là xây dựng một con người có tính cách, có đời sống nội tâm chứ không phải cố tạo ra hình tượng.

NSƯT Hồ Phong: Vai diễn sợ nhất trong sự nghiệp

Trong buổi ra mắt phim, anh từng nói Lão Công là vai diễn khiến mình sợ nhất. Điều gì khiến anh có cảm giác đó?

- Đó là những phân đoạn Lão Công bị bỏng 61% cơ thể. Khi quay phân cảnh đó tại bệnh viện, tôi thực sự bị ám ảnh bởi tiếng khóc, tiếng rên đau đớn của các bệnh nhân bỏng cùng sự xót xa của người thân đứng bên cạnh. Đặc biệt, hình ảnh những em nhỏ không may bị bỏng khiến tôi day dứt và ám ảnh nhất.

Ngoài ra, cảnh chứng kiến nhân vật Hòa (con trai của Lão Công) qua đời cũng là một trong những phân đoạn khó diễn nhất với tôi.

Trước đây, tôi từng nhiều lần đóng vai hy sinh hay bị giết nhưng lần này cảm xúc hoàn toàn khác. Đặt mình vào vị trí của một người cha bất lực nhìn con ra đi khiến tôi thực sự sợ hãi, đau đớn. Tôi phải cố gắng dồn nén rất nhiều cảm xúc để hoàn thành phân cảnh đó.

Những phân đoạn Lão Công và con gái nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả

Trong phim, Lão Công hiện lên là người đàn ông quyền lực, quyết đoán. Thế nhưng, mỗi khi ở bên con gái (do Việt Hoa thủ vai), nhân vật lại bộc lộ một tính cách rất khác: nhẹ nhàng, ân cần và hết mực yêu thương. Nhiều khán giả nhận xét, anh đã thể hiện rất chân thực tâm lý của một người cha, rằng dù cha có là ai, làm gì thì tình yêu dành cho con vẫn luôn vô điều kiện.

- Đúng vậy. Tôi nghĩ với bất kỳ người đàn ông nào, con cái luôn là "điểm yếu" lớn nhất. Một người có thể rất cứng rắn, quyết liệt khi đối diện với cuộc sống nhưng khi trở về bên con thì lại trở nên mềm mỏng và đầy yêu thương. Đặc biệt là với con gái, chỉ cần một chút nũng nịu thôi cũng đủ khiến người bố khó có thể nghiêm khắc được.

Về những phân cảnh tình cảm giữa hai bố con, tôi và Việt Hoa phối hợp với nhau khá ăn ý. Hoa là một diễn viên có thực lực, biết lắng nghe bạn diễn và xử lý cảm xúc rất tốt. Chính sự đồng điệu đó giúp cả hai diễn một cách tự nhiên, để cảm xúc của nhân vật đến với khán giả một cách chân thật nhất.

Cảm ơn NSƯT Hồ Phong về cuộc trò chuyện này!

NSƯT Hồ Phong trong phân cảnh bỏng nặng khiến anh bị ám ảnh. Nguồn clip: VFC