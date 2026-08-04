Vẻ ngoài dễ thương của con trai Phương Oanh

Tin sao 31/7: Phương Oanh khiến khán giả tò mò, Ngô Kiến Huy 'áp lực' khi lọt đề cử đẹp nhất thế giới GĐXH - Diễn viên Phương Oanh khiến khán giả tò mò khi vào bếp làm món mới, trong khi đó ca sĩ Ngô Kiến Huy chia sẻ cảm giác "áp lực" kể từ khi được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Bé Jimmy - con trai Phương Oanh mới đây được mẹ chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân. Điều khiến khán giả chú ý chính là vẻ ngoài dễ thương tuổi lên 2 của cậu bé. Nhiều khán giả nhận xét, con trai Phương Oanh thừa hưởng nhiều nét của cả bố lẫn mẹ.

Vẻ ngoài đáng yêu của con trai Phương Oanh ở tuổi lên 2.

Dù chỉ ra đời trước em gái Jenny ít phút nhưng bé Jimmy rất ra dáng anh cả. Phương Oanh tiết lộ cậu bé rất cưng chiều em gái bằng một hành động cụ thể. Nữ diễn viên khoe: "Mặc dù cái cột bong bóng không thể đổ được nhưng người anh vẫn cương quyết đứng giữ cho bà em tha hồ hưởng".

Thời gian gần đây sau những sóng gió về cuộc sống gia đình, Phương Oanh hiện đã tích cực chia sẻ hình ảnh bản thân và 2 con trên trang cá nhân. Theo đó, cô quay video cùng cặp song sinh Jimmy - Jenny cùng mẹ vào bếp học làm bánh trôi, bánh chay.

Cậu bé rất ra dáng anh cả với em gái sinh đôi.

Được biết, kể từ khi chào đón cặp song sinh Jimmy và Jenny, cuộc sống của diễn viên Phương Oanh có nhiều thay đổi. Hai bé không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả nhờ vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi và những khoảnh khắc đời thường đầy ấm áp.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, cặp song sinh đã trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ. Khác với nhiều nghệ sĩ lựa chọn giấu kín hình ảnh con, Phương Oanh khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai bé. Từ những bữa ăn, giờ vui chơi, những chuyến du lịch cho đến các cột mốc phát triển đầu đời đều được nữ diễn viên lưu giữ và đăng tải, nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận khen ngợi.

Jimmy được nhiều người nhận xét có vẻ ngoài điềm đạm, tình cảm và khá chững chạc so với tuổi. Trong khi đó, cô em gái Jenny lại gây ấn tượng bởi gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn. Hai bé sở hữu những nét đáng yêu riêng nhưng đều thừa hưởng nhiều đường nét từ bố mẹ.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh đáng yêu khiến khán giả thích thú.

Càng lớn, Jimmy và Jenny càng bộc lộ sự lanh lợi, biểu cảm phong phú cùng khả năng tương tác tự nhiên trước ống kính. Mỗi đoạn video hay bộ ảnh được Phương Oanh chia sẻ đều nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem.

Nhiều khán giả nhận xét Jimmy sở hữu phong thái điềm tĩnh, trong khi Jenny lại rất dạn dĩ và thường tạo ra những biểu cảm hài hước khiến người xem thích thú. Sự khác biệt trong tính cách của hai bé càng khiến cặp song sinh trở nên đặc biệt và được yêu mến.

Không ít người hâm mộ còn dự đoán Jimmy và Jenny sẽ sớm trở thành những "ngôi sao nhí" nếu tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động phù hợp. Tuy nhiên, Phương Oanh nhiều lần cho biết cô mong các con có tuổi thơ trọn vẹn, được phát triển tự nhiên trước khi nghĩ đến bất kỳ định hướng nào trong tương lai.

Phương Oanh sinh năm 1989 là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam, ghi dấu ấn qua loạt vai diễn đa dạng và giàu cảm xúc. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia các bộ phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, trước khi khẳng định tên tuổi với vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê – tác phẩm tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nhờ lối diễn xuất chân thực, giàu nội tâm. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục duy trì sức hút qua các dự án như Hương vị tình thân, nơi cô thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực.

Phương Oanh than thở kêu đau lưng vì bế con gái GĐXH - Phương Oanh mới đây đã chia sẻ chuyến nghỉ hè vui vẻ tại Đà Nẵng cùng cặp song sinh. Trong chuyến đi, nữ diễn viên tiết lộ cô bị đau lưng vì bế con gái Jenny.



