MC Hạnh Phúc tặng vợ xe sang nhân ngày đặc biệt
GĐXH - MC Hạnh Phúc bất ngờ tặng vợ xe sang nhân kỷ niệm 6 năm ngày cưới.
MC Hạnh Phúc đã khiến nhiều người bất ngờ khi tặng vợ xe sang nhân kỷ niệm 6 năm ngày cưới. Anh chia sẻ rằng 6 năm qua là một hành trình đầy ý nghĩa với sự ra đời của hai thiên thần Trứng và Voi (2 con của nam MC). Món quà đặc biệt này không chỉ thể hiện tình yêu mà còn là sự tri ân dành cho người bạn đời.
Trước đó, đúng ngày kỷ niệm, Hạnh Phúc cũng đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ con kèm trạng thái: "Sau 6 năm, khi cuộc sống tự cho phép bản thân là đã đủ đầy, thì điều còn lại đơn giản chỉ là… vẫn nắm tay nhau đi tiếp. Không hứa hẹn mình sẽ đi cùng nhau bao lâu, chỉ đơn giản là mình đang vui và hạnh phúc với những gì mình đang có. Thế là đủ!".
Nam MC bộc bạch về bộ ảnh kỷ niệm chỉ có hai vợ chồng, vừa để nhìn lại hành trình đã qua, vừa tự nhắc nhau rằng, vẫn còn rất nhiều chặng đường phía trước - Một dấu mốc mới, vẫn là hai người và còn cộng thêm các con của mình.
Vốn kín tiếng đời tư nhưng từ khi công khai bạn đời, MC Hạnh Phúc cởi mở hơn về cuộc sống hôn nhân. "Cũng có thách thức khi muốn giữ cuộc sống riêng tư nhưng trong thời đại này, tôi cũng muốn "khoe" về gia đình và vợ con", nam MC hé lộ.
Bà xã của MC Hạnh Phúc từng là phát thanh viên kênh giao thông của một đài tiếng nói và hiện là giáo viên của trường cấp hai Chu Văn An (Tây Hồ - Hà Nội). Nam MC từng chia sẻ điều anh trân trọng nhất ở bà xã là sự kiên nhẫn và tận tâm, dù bận rộn, vợ vẫn luôn chu đáo với gia đình.
Anh hiểu bạn đời phải trải qua nhiều nỗi vất vả khi mang bầu, đặc biệt là lần thứ hai. Điều đó khiến anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với gia đình, dù bận rộn thế nào cũng sẽ dành sự ưu tiên cho ba mẹ con.
"Chúng tôi không lãng mạn kiểu phim ảnh nhưng luôn cố gắng dành thời gian cho nhau. Một buổi tối xem phim, tin nhắn bất ngờ hay cùng ngâm chân nước nóng trước khi ngủ... đủ giữ ấm tình cảm", là cách vợ chồng MC Hạnh Phúc duy trì sự lãng mạn trong hôn nhân dù rất bận rộn.
MC Hạnh Phúc (SN 1986) quê Ninh Bình. Anh từng giành Giải thưởng Én vàng 2011. Bản thân cũng đã vượt qua biến cố mắc căn bệnh ung thư máu năm 2012.
Hiện tại, nam MC là gương mặt gắn bó với bản tin Chuyển động 24h, chương trình Cặp lá yêu thương. Với phong cách lịch lãm, chỉn chu, lại gần gũi đời thường, Hạnh Phúc chiếm được thiện cảm của khán giả truyền hình.
