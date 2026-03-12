Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày đặc biệt
GĐXH - MC Hạnh Phúc chia sẻ niềm hạnh phúc trong ngày kỷ niệm 6 năm cưới. Nam MC bộc bạch về bộ ảnh kỷ niệm chỉ có hai vợ chồng, vừa để nhìn lại hành trình đã qua, vừa tự nhắc nhau rằng, vẫn còn rất nhiều chặng đường phía trước.
"Ngày cưới, người ta thường nói với nhau rất nhiều lời hứa. Còn chúng tôi, sau 6 năm, khi cuộc sống tự cho phép bản thân là đã đủ đầy, thì điều còn lại đơn giản chỉ là… vẫn nắm tay nhau đi tiếp. Không hứa hẹn mình sẽ đi cùng nhau bao lâu, chỉ đơn giản là mình đang vui và hạnh phúc với những gì mình đang có. Thế là đủ!", MC Hạnh Phúc chia sẻ.
Nam MC bộc bạch về bộ ảnh kỷ niệm chỉ có hai vợ chồng, vừa để nhìn lại hành trình đã qua, vừa tự nhắc nhau rằng, vẫn còn rất nhiều chặng đường phía trước - Một dấu mốc mới, vẫn là hai người và còn cộng thêm các con của mình.
