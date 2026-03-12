Mới nhất
Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày đặc biệt

Thứ năm, 12:58 12/03/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - MC Hạnh Phúc chia sẻ niềm hạnh phúc trong ngày kỷ niệm 6 năm cưới. Nam MC bộc bạch về bộ ảnh kỷ niệm chỉ có hai vợ chồng, vừa để nhìn lại hành trình đã qua, vừa tự nhắc nhau rằng, vẫn còn rất nhiều chặng đường phía trước.

Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày kỷ niệm đặc biệt - Ảnh 1.

Mới đây, MC Hạnh Phúc chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm 6 năm ngày cưới: "6 năm – một chặng đường đi chung cùng nhau của 2 đứa và thành quả là 2 thiên thần Trứng và Voi (2 con của cặp đôi - PV)".

Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày kỷ niệm đặc biệt - Ảnh 2.
Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày kỷ niệm đặc biệt - Ảnh 3.

"Ngày cưới, người ta thường nói với nhau rất nhiều lời hứa. Còn chúng tôi, sau 6 năm, khi cuộc sống tự cho phép bản thân là đã đủ đầy, thì điều còn lại đơn giản chỉ là… vẫn nắm tay nhau đi tiếp. Không hứa hẹn mình sẽ đi cùng nhau bao lâu, chỉ đơn giản là mình đang vui và hạnh phúc với những gì mình đang có. Thế là đủ!", MC Hạnh Phúc chia sẻ.

Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày kỷ niệm đặc biệt - Ảnh 4.
Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày kỷ niệm đặc biệt - Ảnh 5.

Nam MC bộc bạch về bộ ảnh kỷ niệm chỉ có hai vợ chồng, vừa để nhìn lại hành trình đã qua, vừa tự nhắc nhau rằng, vẫn còn rất nhiều chặng đường phía trước - Một dấu mốc mới, vẫn là hai người và còn cộng thêm các con của mình.

Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày kỷ niệm đặc biệt - Ảnh 6.

Vốn kín tiếng đời tư nhưng từ khi công khai bạn đời, MC Hạnh Phúc cởi mở hơn về cuộc sống hôn nhân. Hạnh Phúc từng cho biết gia đình anh được chú ý và quan tâm hơn từ khi bà xã chịu lộ diện. Anh vui khi bạn đời được nhiều người yêu quý, khen ngợi nhan sắc. Hầu hết người hâm mộ của nam MC đều nhận xét bà xã anh có vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng.

Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày kỷ niệm đặc biệt - Ảnh 7.

Bà xã của MC Hạnh Phúc từng là phát thanh viên kênh giao thông của một đài tiếng nói và hiện là giáo viên của trường cấp hai Chu Văn An (Tây Hồ - Hà Nội).

Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày kỷ niệm đặc biệt - Ảnh 8.

Với MC Hạnh Phúc, 6 năm qua, có lúc anh bận rộn với công việc, mải miết với những vai trò mới trong những chương trình mới,... nhưng điều khiến anh biết ơn nhất là luôn có gia đình ở cạnh bên.

Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày kỷ niệm đặc biệt - Ảnh 9.

Nam MC luôn biết ơn vợ vì đã cho mình làm bố của hai thiên thần đáng yêu. Anh hiểu bạn đời phải trải qua nhiều nỗi vất vả khi mang bầu, đặc biệt là lần thứ hai. Điều đó khiến anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với gia đình, dù bận rộn thế nào cũng sẽ dành sự ưu tiên cho ba mẹ con.

 

Việt Nam lần đầu tham dự 'thế vận hội mỹ thuật' Venice Art Biennale ở Italy

Việt Nam lần đầu tham dự 'thế vận hội mỹ thuật' Venice Art Biennale ở Italy

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Việc công bố dự án nghệ thuật Việt Nam tại Venice Art Biennale 2026 không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng đối với mỹ thuật trong nước, mà còn mở ra một chương mới cho quá trình hội nhập của nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương vào vai Thơ người phụ nữ lả lướt chuyên săn tìm trai đẹp.

Diện mạo Phương Oanh khi xuất hiện trở lại

Diện mạo Phương Oanh khi xuất hiện trở lại

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sau một thời gian im ắng, diễn viên Phương Oanh đã xuất hiện trở lại trên kênh cá nhân với vlog nấu ăn. Nữ diễn viên gây chú ý bởi diện mạo tươi tắn nhưng có phần bị giảm cân so với trước.

Khải Phong là chủ mưu hạ uy tín Trung tá Minh Kiên

Khải Phong là chủ mưu hạ uy tín Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Khải Phong cho đàn em cắt ghép video, cố ý tung tin sai sự thật để hạ bệ uy tín của Minh Kiên.

NSND Minh Châu: 'Đàn ông hào sảng, cao thượng, có trách nhiệm không dễ gặp trong cuộc sống hiện đại'

NSND Minh Châu: 'Đàn ông hào sảng, cao thượng, có trách nhiệm không dễ gặp trong cuộc sống hiện đại'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Khi được hỏi về hình mẫu đàn ông lý tưởng, NSND Minh Châu cho rằng đàn ông phải “ra đàn ông”, tức là hào sảng, cao thượng và có trách nhiệm. Dẫu vậy, bà cũng thừa nhận những người như vậy không dễ gặp trong cuộc sống hiện đại.

Nữ diễn viên đóng cặp với Mai Tài Phến trong 'Em gái mưa' giờ ra sao?

Nữ diễn viên đóng cặp với Mai Tài Phến trong 'Em gái mưa' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

Nổi tiếng sau khi cùng Mai Tài Phến đóng MV "Em gái mưa" của Hương Tràm nhưng con đường sự nghiệp của người đẹp này lại khá nhiều thăng trầm.

Không nhận ra nữ nghệ sĩ đoàn kịch Kim Cương một thời, U80 gãy 4 đốt sống, lãng tai

Không nhận ra nữ nghệ sĩ đoàn kịch Kim Cương một thời, U80 gãy 4 đốt sống, lãng tai

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - "Tai tôi bây giờ không nghe thấy gì, phải nói to mới nghe được. Mắt cũng mờ. Bệnh tiểu đường đó", nghệ sĩ Uyên Trinh chia sẻ.

Diễn viên Hoàng Yến sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân: Bình an khi 'xuất gia gieo duyên' tại Ấn Độ

Diễn viên Hoàng Yến sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân: Bình an khi 'xuất gia gieo duyên' tại Ấn Độ

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân và biến cố đời tư, diễn viên Đào Hoàng Yến tìm thấy sự bình an qua hành trình "xuất gia gieo duyên" tại Ấn Độ. Ở tuổi ngoài 40, "cô Xuyến" của "Về nhà đi con" tái xuất với diện mạo lạc quan, sẵn sàng mở lòng đón nhận hạnh phúc mới.

Người yêu cũ của Steven Nguyễn trong 'Không giới hạn' là ai?

Người yêu cũ của Steven Nguyễn trong 'Không giới hạn' là ai?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Thùy Anh trong vai Hà Lê là người yêu cũ của Minh Kiên (Steven Nguyễn) sẽ xuất hiện trong các tập tiếp theo của "Không giới hạn" mang đến sự bất ngờ, kịch tính.

Nam đạo diễn loạt phim hàng trăm tỷ, tuổi U40 hôn nhân viên mãn nhưng khán giả vẫn tiếc một điều

Nam đạo diễn loạt phim hàng trăm tỷ, tuổi U40 hôn nhân viên mãn nhưng khán giả vẫn tiếc một điều

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Đạo diễn Trấn Thành sở hữu loạt phim trăm tỷ, đời sống hôn nhân viên mãn bên vợ là ca sĩ Hari Won.

