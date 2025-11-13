MC Khánh Vy gây ấn tượng khi 'biến hóa' đa dạng với sơ mi
GĐXH - Đặc thù dẫn các chương trình dành cho giới trẻ, MC Khánh Vy chọn outfit sơ mi mix chân váy, quần jean phối phụ kiện đa dạng.
Do tính chất thường dẫn những chương trình dành cho học sinh sinh viên nên có thể thấy Khánh Vy khá ưu ái outfit sơ mi mix chân váy, quần jean, phụ kiện là khăn choàng trên vai.
Hoặc đôi khi, cô nàng thay đổi khăn choàng năng động bằng cà vạt vừa chững chạc vừa trẻ trung.
GĐXH - Angela Phương Trinh được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp từ nhỏ, cô còn được coi là thí sinh có tiềm năng khi dự thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, theo thời gian nhan sắc lẫn ngoại hình người đẹp giờ đây khiến khán giả bị sốc.