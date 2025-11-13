Mới nhất
MC Khánh Vy gây ấn tượng khi 'biến hóa' đa dạng với sơ mi

Thứ năm, 19:00 13/11/2025 | Đẹp
GĐXH - Đặc thù dẫn các chương trình dành cho giới trẻ, MC Khánh Vy chọn outfit sơ mi mix chân váy, quần jean phối phụ kiện đa dạng.

MC Khánh Vy và phong cách thời trang trẻ trung đầy ấn tượng - Ảnh 1.MC Khánh Vy gây chú ý khi dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025'

GĐXH - MC Khánh Vy gây ấn tượng với tà áo dài và vẻ đẹp rạng rỡ khi dẫn chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2025". Cô chinh phục khán giả bằng sự tự tin và phong thái duyên dáng.

MC Khánh Vy và phong cách thời trang trẻ trung đầy ấn tượng - Ảnh 2.

Mới đây, MC Khánh Vy gây chú ý khi xuất hiện trong tiệc cưới Đỗ Thị Hà - Nguyễn Viết Vương. Nữ MC diện chiếc đầm đến từ nhà White Ant có giá khoảng 5 triệu phối cùng chiếc Mini Lady Dior Bag khoảng 145 triệu đồng.

MC Khánh Vy và phong cách thời trang trẻ trung đầy ấn tượng - Ảnh 3.

Tuy nhiên, đời thường Khánh Vy lại trung thành với những outfit trẻ trung năng động.

MC Khánh Vy và phong cách thời trang trẻ trung đầy ấn tượng - Ảnh 4.
MC Khánh Vy và phong cách thời trang trẻ trung đầy ấn tượng - Ảnh 5.
MC Khánh Vy và phong cách thời trang trẻ trung đầy ấn tượng - Ảnh 6.

Do tính chất thường dẫn những chương trình dành cho học sinh sinh viên nên có thể thấy Khánh Vy khá ưu ái outfit sơ mi mix chân váy, quần jean, phụ kiện là khăn choàng trên vai. 

MC Khánh Vy và phong cách thời trang trẻ trung đầy ấn tượng - Ảnh 7.
MC Khánh Vy và phong cách thời trang trẻ trung đầy ấn tượng - Ảnh 8.
MC Khánh Vy và phong cách thời trang trẻ trung đầy ấn tượng - Ảnh 9.
MC Khánh Vy và phong cách thời trang trẻ trung đầy ấn tượng - Ảnh 10.

Hoặc đôi khi, cô nàng thay đổi khăn choàng năng động bằng cà vạt vừa chững chạc vừa trẻ trung.

MC Khánh Vy và phong cách thời trang trẻ trung đầy ấn tượng - Ảnh 11.

Cách phối màu của Khánh Vy cũng rất tinh tế: ưu tiên gam trung tính nhưng thêm điểm nhấn bằng phụ kiện như túi nhỏ, dây chuyền mảnh hoặc kính mắt street style.

MC Khánh Vy và phong cách thời trang trẻ trung đầy ấn tượng - Ảnh 12.

Không chỉ thế, MC Khánh Vy đã thành công xây dựng một phong cách "girl phố" đầy ấn tượng, cân bằng giữa nét trẻ trung, thoải mái, cá tính và sự gợi cảm khéo léo.

MC Khánh Vy và phong cách thời trang trẻ trung đầy ấn tượng - Ảnh 13.

Nữ MC không chỉ là một MC tài năng mà còn là biểu tượng thời trang Gen Z.

MC Khánh Vy và phong cách thời trang trẻ trung đầy ấn tượng - Ảnh 14.

Khánh Vy vốn gắn liền với hình ảnh trong sáng, học thức và chuyên nghiệp. Đôi khi cô lựa chọn phong cách gợi cảm hơn cũng gây tò mò và thích thú cho người hâm mộ.

 

An Khánh
