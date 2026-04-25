MC Mai Ngọc 36 tuổi khoe con trai 1 tuổi và phát ngôn gây bão mạng xã hội

MC Mai Ngọc khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường ngọt ngào bên con trai - bé Panda. Đi kèm bức ảnh hai mẹ con rạng rỡ, cô hài cười viết: "Mẹ 36 tuổi, con 1 tuổi. 29 năm nữa lên chức mẹ chồng vẫn còn xinh."

Trong bức ảnh được chia sẻ, bé Panda diện sơ mi, đôi mắt to tròn, biểu cảm vô cùng đáng yêu khiến fan "tan chảy". Trong khi đó, Mai Ngọc diện trang phục trắng thanh lịch, nhẹ nhàng ôm con trai lém lỉnh. Làn da rạng rỡ, làn da hồng cùng nụ cười tươi tươi giúp cô gái trẻ hơn nhiều so với tuổi 36.

Không ít bình luận trình bày sự thích thú dành cho 2 mẹ con: "Đẻ con trộm vía đẹp như tranh, đẻ luôn vài đứa đi em"; "Nét bố nét mẹ. Trộm vía con đẹp trai quá!"; "Con đẹp thế này kén dâu mệt nghỉ mẹ Mai Ngọc ạ"; "Mẹ mà xinh thế này thì Panda sau này chắc 'áp lực' lắm!"; "Đúng là phụ nữ đẹp nhất khi hạnh phúc"; "Mai Ngọc có thương hiệu thời trang riêng mà, nhìn sang quá"; "Nhìn hai mẹ con mà thấy yêu đời quá";...

Trước đó vài ngày, vợ chồng MC Mai Ngọc tổ chức tiệc đầy năm cho con trai ở quê chồng - Bắc Ninh. Cô bất ngờ khi trong rất nhiều nghề nghiệp trên bàn để lựa chọn, lại chọn đúng chiếc micro. "Biết đâu cũng làm nghề nói tương lai", Mai Ngọc chia sẻ.

Từ sau khi sinh con, MC Mai Ngọc chuyển từ biệt thự tại Hà Nội về sống trong lâu đài rộng hàng nghìn m2 của nhà chồng ở Bắc Ninh (Bắc Giang cũ). Ông xã cô - thiếu gia Quốc Thắng, hiện tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình ở quê. Bên cạnh hệ sinh thái nhà hàng, quán cafe và trung tâm tiệc cưới, gia đình Quốc Thắng còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đang triển khai một khu đô thị lớn ở Bắc Ninh.

Mai Ngọc vốn được biết đến là một trong những MC sở hữu nhan sắc, gu thời trang nổi bật của VTV. Từ sau khi sinh con, Mai Ngọc kiên trì tập luyện nghiêm khắc (chạy bộ 30 phút/ngày, Pilates, Gyrotonic) và ăn uống lành mạnh nên đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc với cơ bụng số 11.

