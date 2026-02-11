Những điều kiêng kỵ sau ngày 23 tháng Chạp để tránh điều xui rủi

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, phần lớn những quan niệm kiêng kỵ sau ngày 23 tháng Chạp không mang màu sắc mê tín mà phản ánh kinh nghiệm sống, cách giữ gìn nếp nhà và chuẩn bị tâm thế đón năm mới. Dưới góc nhìn văn hóa, những điều kiêng kỵ này chứa đựng nhiều thông điệp về lối sống, sự gắn kết gia đình và tinh thần trân trọng giá trị truyền thống.

Hạn chế cãi vã, mâu thuẫn trong gia đình

Một trong những điều thường được nhắc đến sau ngày 23 tháng Chạp là tránh tranh cãi, to tiếng trong nhà. Quan niệm dân gian cho rằng những xung đột cuối năm có thể ảnh hưởng đến không khí gia đình trong năm mới.

Ở góc nhìn văn hóa, đây là lời nhắc nhở về sự hòa thuận – yếu tố được người Việt xem là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Nhiều nhà xã hội học cho rằng giai đoạn cuối năm thường khiến con người dễ căng thẳng do áp lực tài chính, công việc và chuẩn bị Tết. Việc giữ thái độ bình tĩnh, nhường nhịn giúp giảm stress và tạo bầu không khí ấm cúng trong gia đình.

Tránh làm vỡ đồ dùng trong nhà

Trong quan niệm truyền thống, việc làm rơi vỡ bát đĩa, gương hoặc đồ dùng sau ngày tiễn Táo quân thường bị xem là điềm không may. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu văn hóa, điều kiêng kỵ này phản ánh mong muốn giữ gìn sự trọn vẹn, đủ đầy trong gia đình.

Ở góc độ thực tế, thời điểm cận Tết là lúc nhiều gia đình bận rộn dọn dẹp, nấu nướng nên nguy cơ tai nạn sinh hoạt tăng cao. Việc nhắc nhở cẩn thận khi sử dụng đồ dùng trong bếp cũng là cách đảm bảo an toàn cho các thành viên.

Không để nhà cửa bừa bộn, nhếch nhác

Sau ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình bắt đầu tổng vệ sinh nhà cửa. Dân gian quan niệm rằng để nhà cửa bừa bộn trong những ngày cuối năm dễ mang lại cảm giác trì trệ, thiếu may mắn.

Theo các chuyên gia tâm lý, không gian sống gọn gàng giúp cải thiện tâm trạng, tăng cảm giác tích cực và tạo động lực cho một khởi đầu mới. Việc dọn dẹp nhà cửa cuối năm vì thế không chỉ mang ý nghĩa phong tục mà còn giúp nâng cao chất lượng đời sống tinh thần.

Hạn chế vay mượn hoặc nợ nần kéo dài sang năm mới

Một quan niệm phổ biến trong văn hóa Việt là nên cố gắng giải quyết các khoản nợ trước Tết. Dân gian cho rằng việc nợ nần kéo dài sang năm mới dễ tạo tâm lý lo lắng và cảm giác không trọn vẹn.

Ở góc nhìn kinh tế – xã hội, việc cân đối tài chính trước Tết giúp các gia đình chủ động chi tiêu, tránh áp lực tài chính trong những ngày đầu năm. Đây được xem là một kinh nghiệm sống được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Tránh bỏ bê bữa cơm gia đình những ngày cuối năm

Người Việt đặc biệt coi trọng bữa cơm gia đình, nhất là thời điểm cận Tết. Quan niệm dân gian cho rằng những ngày cuối năm càng nên duy trì bữa cơm sum họp để giữ “lửa” gia đình.

Nhiều nghiên cứu xã hội học cho thấy bữa cơm chung giúp tăng sự gắn kết giữa các thành viên, tạo cơ hội chia sẻ và giải tỏa áp lực sau một năm làm việc. Đây cũng là cách truyền lại các giá trị văn hóa và truyền thống gia đình cho thế hệ trẻ.

Không bỏ quên việc thăm hỏi, kết nối họ hàng

Sau ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình bắt đầu lên kế hoạch thăm hỏi người thân, họ hàng. Dân gian quan niệm việc giữ liên lạc, thăm hỏi cuối năm giúp duy trì tình cảm và tạo nền tảng cho sự gắn bó lâu dài.

Ở góc nhìn văn hóa, điều này phản ánh truyền thống coi trọng tình thân, tình làng nghĩa xóm – một nét đặc trưng trong đời sống người Việt.

Hạn chế những hành động mang cảm xúc tiêu cực

Trong dân gian, những hành động như than vãn, nói lời bi quan hoặc mang tâm trạng nặng nề vào thời điểm cuối năm thường được khuyên nên hạn chế. Điều này không chỉ mang ý nghĩa phong tục mà còn liên quan đến yếu tố tâm lý.

Theo các chuyên gia sức khỏe tinh thần, việc duy trì suy nghĩ tích cực giúp con người bước vào năm mới với trạng thái cân bằng, lạc quan và dễ thích nghi với những thay đổi.