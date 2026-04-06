Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

MC Quyền Linh có động thái gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái

Thứ hai, 11:15 06/04/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - MC Quyền Linh vừa có bài đăng chúc mừng sinh nhật con gái lớn Lọ Lem tròn 20 tuổi, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

MC Quyền Linh chúc mừng sinh nhật con gái Lọ Lem tròn 20 tuổi đầy cảm động - Ảnh 1.Lọ Lem – con gái Quyền Linh và tranh cãi “sinh ra từ vạch đích”

GĐXH - Phát biểu về hành trình nỗ lực của Lọ Lem – con gái MC Quyền Linh – một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Câu chuyện không mới, nhưng mỗi lần được nhắc lại đều chạm đến một vấn đề nhạy cảm: liệu nỗ lực cá nhân có còn ý nghĩa khi xuất phát điểm đã vượt xa số đông?

MC Quyền Linh gây chú ý khi đăng hình ảnh cùng con gái đầu lòng - Mai Thảo Linh (Lọ Lem), kèm gửi gắm tình yêu thương sâu sắc trong ngày đặc biệt.

Nam MC gọi ái nữ là "Lọ Lem thương yêu của ba", nhắc lại những năm tháng đưa con đến trường và bày tỏ rằng dù có thể đếm được ngày tháng hay những sợi tóc bạc của mình, nhưng "không thể đếm được tình yêu Ba dành cho con". Quyền Linh gửi lời chúc con gái bước sang tuổi 20 sẽ luôn mạnh mẽ, nhiều nghị lực và tiếp tục nỗ lực để đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

"Ba xin dành tất cả những tình yêu thương đó làm quà sinh nhật cho con gái vào ngày con tròn 20 tuổi. Chúc con tuổi 20 thật đẹp, luôn luôn nỗ lực để đón nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống", nam MC chia sẻ.

MC Quyền Linh chúc mừng sinh nhật con gái Lọ Lem tròn 20 tuổi đầy cảm động - Ảnh 2.

MC Quyền Linh và con gái Lọ Lem. (Ảnh: FBNV)

MC Quyền Linh chúc mừng sinh nhật con gái Lọ Lem tròn 20 tuổi đầy cảm động - Ảnh 3.

Nam MC chia sẻ từng khoảnh khắc đáng nhớ của con gái.

Kèm theo bài đăng, MC Quyền Linh khoe hình khoảnh khắc con gái từ bé đến hiện tại và bộc bạch: "Bao nhiêu ký ức yêu thương của Lọ Lem lại tràn về".

Bài đăng chúc mừng sinh nhật của Quyền Linh nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp như: Hồng Vân, Việt Anh, Khánh Loan... Đồng thời, nhiều người hâm mộ cũng gửi lời chúc sinh nhật và hy vọng cô gái trẻ sẽ tiếp tục học tập tốt, đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Lọ Lem tên thật Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái đầu của Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Từ nhỏ, cô đã được khán giả chú ý khi thỉnh thoảng xuất hiện cùng cha trong các chương trình truyền hình và hoạt động thiện nguyện. Khi trưởng thành, Lọ Lem càng nhận được sự quan tâm bởi ngoại hình nổi bật, chiều cao ấn tượng cùng phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng.

MC Quyền Linh chúc mừng sinh nhật con gái Lọ Lem tròn 20 tuổi đầy cảm động - Ảnh 4.

Gia đình MC Quyền Linh.

Ái nữ nhà MC Quyền Linh hiện sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Nhiều video chia sẻ cuộc sống đời thường của cô trên TikTok thu hút hàng triệu lượt xem. Bên cạnh đó, Lọ Lem cũng được biết đến với thành tích học tập tốt. Sau khi tốt nghiệp trung học tại một trường quốc tế, cô từng trúng tuyển vào University of the Arts London nhưng sau đó chọn học ngành kinh doanh tại RMIT University Vietnam.

Ở tuổi 20, Lọ Lem được nhiều người nhận xét ngày càng trưởng thành, "thăng hạng" về ngoại hình và phong cách. Mỗi lần xuất hiện cùng cha tại các sự kiện, cô đều nhận được nhiều lời khen từ công chúng. 

Thời gian gần đây, con gái đầu lòng nhà Quyền Linh vướng tin đồn tình cảm với một thiếu gia ở Tây Ninh. Tuy nhiên, đến hiện tại, phía gia đình MC Quyền Linh vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Lọ Lem – con gái Quyền Linh và tranh cãi "sinh ra từ vạch đích"

Cùng chuyên mục

Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đau

Nữ sinh 18 tuổi quê Ninh Bình vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là ai?

Tôn Ngộ Không giả mạo trong 'Tây du ký': Từ bỏ diễn xuất, giờ làm thầy giáo

Nghệ sĩ cải lương đoàn Trần Hữu Trang, tuổi 82 sống cô độc, ăn chay trường

Cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai khôn lớn của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ'

Ba hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Thanh Thuỷ làm điều ý nghĩa trong Ngày Sức khoẻ toàn dân

Chồng Quỳnh Lương sao lạ thế này: Thiếu gia Trà Vinh trong chính resort nghìn tỷ của mình mà ít ai nhận ra

Phim 'Không giới hạn' kết thúc, khán giả vẫn chưa hết nhớ Steven Nguyễn

Diễn viên Phương Oanh xuất hiện giản dị, xinh đẹp sau biến cố, khoảnh khắc bên cặp song sinh gây 'bão' mạng

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV rời showbiz sang Mỹ định cư giờ ra sao?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top