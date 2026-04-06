MC Quyền Linh có động thái gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái

Lọ Lem – con gái Quyền Linh và tranh cãi “sinh ra từ vạch đích” GĐXH - Phát biểu về hành trình nỗ lực của Lọ Lem – con gái MC Quyền Linh – một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Câu chuyện không mới, nhưng mỗi lần được nhắc lại đều chạm đến một vấn đề nhạy cảm: liệu nỗ lực cá nhân có còn ý nghĩa khi xuất phát điểm đã vượt xa số đông?

MC Quyền Linh gây chú ý khi đăng hình ảnh cùng con gái đầu lòng - Mai Thảo Linh (Lọ Lem), kèm gửi gắm tình yêu thương sâu sắc trong ngày đặc biệt.

Nam MC gọi ái nữ là "Lọ Lem thương yêu của ba", nhắc lại những năm tháng đưa con đến trường và bày tỏ rằng dù có thể đếm được ngày tháng hay những sợi tóc bạc của mình, nhưng "không thể đếm được tình yêu Ba dành cho con". Quyền Linh gửi lời chúc con gái bước sang tuổi 20 sẽ luôn mạnh mẽ, nhiều nghị lực và tiếp tục nỗ lực để đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

"Ba xin dành tất cả những tình yêu thương đó làm quà sinh nhật cho con gái vào ngày con tròn 20 tuổi. Chúc con tuổi 20 thật đẹp, luôn luôn nỗ lực để đón nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống", nam MC chia sẻ.

MC Quyền Linh và con gái Lọ Lem. (Ảnh: FBNV)

Nam MC chia sẻ từng khoảnh khắc đáng nhớ của con gái.

Kèm theo bài đăng, MC Quyền Linh khoe hình khoảnh khắc con gái từ bé đến hiện tại và bộc bạch: "Bao nhiêu ký ức yêu thương của Lọ Lem lại tràn về".

Bài đăng chúc mừng sinh nhật của Quyền Linh nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp như: Hồng Vân, Việt Anh, Khánh Loan... Đồng thời, nhiều người hâm mộ cũng gửi lời chúc sinh nhật và hy vọng cô gái trẻ sẽ tiếp tục học tập tốt, đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Lọ Lem tên thật Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái đầu của Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Từ nhỏ, cô đã được khán giả chú ý khi thỉnh thoảng xuất hiện cùng cha trong các chương trình truyền hình và hoạt động thiện nguyện. Khi trưởng thành, Lọ Lem càng nhận được sự quan tâm bởi ngoại hình nổi bật, chiều cao ấn tượng cùng phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng.

Gia đình MC Quyền Linh.

Ái nữ nhà MC Quyền Linh hiện sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Nhiều video chia sẻ cuộc sống đời thường của cô trên TikTok thu hút hàng triệu lượt xem. Bên cạnh đó, Lọ Lem cũng được biết đến với thành tích học tập tốt. Sau khi tốt nghiệp trung học tại một trường quốc tế, cô từng trúng tuyển vào University of the Arts London nhưng sau đó chọn học ngành kinh doanh tại RMIT University Vietnam.

Ở tuổi 20, Lọ Lem được nhiều người nhận xét ngày càng trưởng thành, "thăng hạng" về ngoại hình và phong cách. Mỗi lần xuất hiện cùng cha tại các sự kiện, cô đều nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Thời gian gần đây, con gái đầu lòng nhà Quyền Linh vướng tin đồn tình cảm với một thiếu gia ở Tây Ninh. Tuy nhiên, đến hiện tại, phía gia đình MC Quyền Linh vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.