Tình trạng của Tuấn Hưng
Tuấn Hưng cho biết anh phải nhập viện sau cơn đau dạ dày hơn 10 tiếng. Nam ca sĩ cũng sụt 5 kg vì tâm trạng bất an, lo lắng.
Đêm muộn 31/10, Tuấn Hưng cho biết anh gặp một số vấn đề về sức khỏe và đang trải qua trạng thái tâm lý bất an.
Nam ca sĩ thú nhận bản thân sợ những cuộc gọi liên tiếp của bác sĩ hay điện thoại của vợ lúc đêm khuya do mẹ ruột đang mắc bạo bệnh. Anh sụt 5 kg vì lo lắng, không có tâm trạng ăn uống.
“Vội vã xếp hành lý bay về ngay lập tức, thao thức mấy ngày, chính mình cũng sụt đi 5 kg. Không có tâm trạng ăn uống, cơn đau dạ dày hành cho nhừ người hơn 10 tiếng bay. 7h sáng vào viện khám thấy đỡ chút nên về, 11h lại đau, lại vào viện”, Tuấn Hưng cho biết.
Bên dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp, khán giả động viên Tuấn Hưng giữ gìn sức khỏe, vững vàng về tâm lý.
Cuối tháng 7, Tuấn Hưng cũng nhập viện thực hiện tiểu phẫu loại bỏ hạch cổ.
Thời gian gần đây, giọng ca Tìm lại bầu trời liên tục bày tỏ trạng thái bất an, thể hiện sự lo lắng về sức khỏe của mẹ. Nam ca sĩ cho biết anh bồn chồn và ngóng về nhà từng phút mỗi khi tham gia show hay đi lưu diễn.
“Phải đi làm xa nhà lúc mẹ ốm nặng là điều không dễ dàng. Nhưng không đi thì không được bởi đó là công việc đã sắp sẵn nhiều tháng, không thể bỏ dở giữa chừng. Chỉ biết cầu xin may mắn và cố gắng làm tất cả những gì có thể ở thời điểm này với mẹ”, Tuấn Hưng chia sẻ.
Tuấn Hưng cảm kích khi vợ và bạn bè thân thiết thay mình chăm sóc mẹ chu đáo lúc anh vắng nhà.
Theo Tuấn Hưng, từ ngày mẹ mắc bạo bệnh, anh mới hiểu rõ cuộc đời là vô thường. Anh học cách lắng nghe, cách thở cùng mẹ và thấy mình nhỏ bé. Nam ca sĩ khẳng định hơi thở của mẹ mới là âm nhạc đẹp nhất anh từng nghe trong đời.
“Con vẫn ở đây bên mẹ, lặng im nhìn từng hơi thở, nghe từng nhịp tim yếu dần mà lòng rối bời. Có những lúc con muốn khóc thật to, muốn gục xuống bên mẹ mà nói rằng con sợ lắm nhưng nén lại. Con sợ mẹ sẽ lo, mọi người sẽ buồn và năng lượng yếu mềm của con làm căn phòng vốn đã lặng càng thêm nặng. Thế là con chỉ biết nắm tay mẹ thật chặt, để mẹ cảm nhận rằng: Con vẫn còn ở đây và con sẽ không đi đâu cả. Nếu có thể đổi tất cả để mẹ khoẻ lại, con cũng chẳng ngần ngại”, Tuấn Hưng giãi bày.
Hồi tháng 7, Tuấn Hưng quyết định cạo trọc đầu như lời cầu nguyện sức khỏe cho mẹ. Anh cho rằng mình chỉ đang học cách tu trong suy nghĩ, bước chân. Anh muốn trở về gần hơn với chính mình, để bản thân nỗ lực tu tập và cầu xin sức khỏe cho mẹ.
Tuấn Hưng cho rằng anh không cần phản bác, tiếp tục giữ tĩnh lặng và "buông bỏ những điều không đáng giữ, sự thong dong, tự tại đến từ chính mình".
