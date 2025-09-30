Hòa Minzy, Tuấn Hưng, Đan Trường có động thái gây chú ý khi bão số 10 đổ bộ miền Trung
GĐXH - Trong khi Hoa hậu Hương Giang, Tuấn Hưng và nhiều nghệ sĩ ủng hộ tiền mặt thì Bằng Kiều, Đan Trường dành doanh thu phát hành MV mới để hướng về đồng bào bão lũ.
Nghệ sĩ ủng hộ miền Trung dưới nhiều hình thức
Tình hình bão số 10 (Bão Bualoi) đã khiến nhiều người thiệt mạng, mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị tàn phá và nhiều hạ tầng bị hư hỏng nặng. Cả miền Trung và Bắc Bộ đang gồng mình khắc phục hậu quả của bão. Giữa lúc này, nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi lời cầu mong bình an đến mọi người đồng thời có những hành động thiết thực nhằm hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng.
Cụ thể, Hoa hậu Hương Giang - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - đã chuyển khoản 100 triệu đồng đến tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương. "Chứng kiến những thiệt hại của bão Bualoi gây ra tới giờ phút này thực sự quá nặng nề. Tôi xin được góp một phần nhỏ bé để khắc phục phần nào thiệt hại mà bão gây ra. Chỉ cầu mong mọi người sẽ được bình an vượt qua giai đoạn này", người đẹp chia sẻ.
Ca sĩ Tuấn Hưng và nhiều nghệ sĩ tham gia giải Pickleball và quyên góp được 500 triệu đồng để gửi tới đồng bào đang chịu thiệt hại vì bão lũ trên cả nước.
Trước đó, Tuấn Hưng phải dừng đêm diễn tại Hà Nội: "Bão lại kéo về khiến mọi thứ chưa kịp phục hồi thì lại đón thêm nhưng lo lắng chồng chất. Thương nhất là bà con vùng lũ cứ oằn người chống bão. Đúng ra toàn bộ số tiền minh hát ở lần này sẽ mang gửi vào quỹ MTTQ nhưng đến phút chót thì ban tổ chức thông báo dừng vi lo mưa gió nguy hiểm".
Ca sĩ Tuấn Hưng, Hương Giang ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ.
Cặp đôi Ninh Dương Story - Nguyễn Tùng Dương và Bùi Anh Ninh cũng quyên góp 70 triệu đồng đến tài khoản cứu trợ để góp phần khắc phục hậu quả của bão lũ.
Bên cạnh đó, ca sĩ Đan Trường cùng ê-kíp cũng có động thái chú ý khi hướng về đồng bào đang chịu ảnh hưởng của bão lũ.
"Vừa qua, miền Trung và miền Bắc đã trải qua 2 cơn bão liên tiếp, để lại nhiều tổn thất và thiệt hại về người và của. Đan Trường cùng Ekip xin được gửi lời san sẻ và cầu mong bình an đến tất cả Bà con nơi đang bị ảnh hưởng của bão.
Theo kế hoạch MV 'Có ai ép ta yêu họ đâu' sẽ được phát hành tối 29/09 nhưng Đan Trường xin phép tạm hoãn lịch lại đến ngày 01/10/2025 để ưu tiên sự quan tâm cho những thông tin, hoạt động phòng chống bão. Và cùng hướng lòng mình về miền Trung - miền Bắc, nơi đang rất cần sự sẻ chia. Và doanh thu trên Youtube của MV sẽ trích ra để góp 1 phần nhỏ cho bà con nơi đang bị ảnh hưởng của bão. Một lần nữa, Đan Trường và ê-kíp mong bà con con sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống", nam ca sĩ bày tỏ.
Bằng Kiều, Đan Trường dành doanh thu phát hành MV mới để hướng về đồng bào bão lũ trên cả nước.
Ca sĩ Bằng Kiều quyết định dành toàn bộ doanh thu từ các nền tảng phát hành MV "Let's Sing Vietnam" trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành để ủng hộ đồng bào tại các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão Bualoi.
MV của Bằng Kiều có sự tham gia của NSND Tự Long, Phan Đinh Tùng, Minh Quân, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Rhymastic và nhạc sĩ Lê Thành Trung. Tất cả nghệ sĩ đều không nhận thù lao để góp phần ủng hộ đồng bào.
Hướng về đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ
Ca sĩ Mỹ Tâm hướng về quê hương Đà Nẵng: "Tôi luôn biết ơn cuộc sống đã cho mình nhiều điều tốt đẹp. Mấy nay nghe tin bão về miền Trung nên cũng lo lắng. Cầu mong bão sẽ qua nhanh và mọi điều bình yên sẽ đến với người dân quê mình".
Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ: "Những ngày cuối tháng 9, mưa bão liên miên. Đợt này thiệt hại vô cùng nặng nề, nhiều người mất người thân quá. Làng mình cũng chứng kiến trận lũ lịch sử, nước cao muốn tới cầu luôn rồi".
Khi bão số 10 tiến vào miền Trung, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ nỗi lo với bà con vùng tâm bão. Trong đó, động thái mới đây của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.
Mỹ Tâm, Phan Mạnh Quỳnh hướng về miền Trung.
Trong đó, động thái mới đây của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: "Bà con miền Trung mình ơi, xin hãy bình an nhé ạ. Mọi người đang thế nào rồi, có ổn không ạ?". Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy sự lo lắng của nữ ca sĩ trước tình hình bão số 10 đổ bộ đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt quan tâm từ khán giả.
Không dừng lại ở đó, Hòa Minzy tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình và liên tục hỏi thăm mọi người: "Khu vực ở đâu thiệt hại nặng nhất vậy mọi người. Bà con ổn không ạ?". Cô cũng gửi lời động viên: "Cố gắng lên nhé bà con mình ơi".
Bài đăng của giọng ca "Bắc Bling" nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Một số bình luận cho rằng nữ ca sĩ không chỉ dùng lời nói để động viên, mà còn nhiều lần có hành động thiết thực hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Trước đó, vào tháng 7/2024, Hòa Minzy từng ủng hộ 300 triệu đồng cho người dân Nghệ An bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Cô chia sẻ mong muốn góp một phần nhỏ bé để giúp bà con vượt qua giai đoạn ngặt nghèo. Hành động này được khán giả đánh giá cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của một nghệ sĩ trẻ.
Việc thường xuyên có những động thái quan tâm đến cộng đồng đã giúp Hòa Minzy ghi điểm trong mắt công chúng. Nhiều khán giả nhận xét, ngoài giọng hát nội lực và tính cách vui vẻ, gần gũi, Hòa Minzy còn là một trong những nghệ sĩ trẻ giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng đồng hành cùng người dân trong những lúc hoạn nạn.
