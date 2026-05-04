Mẹ Đăng Khôi xuất hiện rạng rỡ cùng gia đình con trai
GĐXH - Sau khi điều trị bệnh ổn định, mẹ Đăng Khôi mới đây đã xuất hiện rạng rỡ bên con trai trong sự kiện "Mẹ là tuyệt vời nhất".
Sự kiện "Mẹ tuyệt vời nhất" – buổi gặp gỡ, giao lưu của các gia đình tham gia chương trình "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân 2026" – do Viettel Media tổ chức vào chiều 3/5 tại TP.HCM, với sự góp mặt của 4 gia đình: gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh, gia đình Truyền Hình, gia đình Tuấn Dương - Lucie Nguyễn và gia đình Phí Ngọc Hưng - Trương Mỹ Nhân.
Mẹ Đăng Khôi rạng rỡ xuất hiện sự kiện cùng chồng và gia đình con trai.
"Mẹ tuyệt vời nhất" là không gian để các gia đình gặp gỡ, chia sẻ về hành trình "48 giờ vắng mẹ", từ đó thêm thấu hiểu vai trò của người mẹ, người vợ trong gia đình. Sự kiện cũng đánh dấu cột mốc 5 năm phát sóng của chương trình "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" – một trong những chương trình truyền hình thực tế về gia đình được yêu thích tại Việt Nam hiện nay.
Tại sự kiện, gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh xuất hiện cùng ông bà nội và gia đình em trai Đăng Nguyên. Nam ca sĩ cho biết anh đang rất hạnh phúc, viên mãn khi có một mái ấm trọn vẹn, một người vợ "điểm 10", đồng thời nguồn cảm hứng âm nhạc cũng trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự kiện lần này tiếp tục là một kỷ niệm ý nghĩa khi anh và gia đình được đồng hành cùng nhau.
Chia sẻ thêm về vợ, Đăng Khôi thừa nhận mình là người "lụy gia đình", và việc tham gia chương trình đã giúp anh thấu hiểu sâu sắc hơn sự hy sinh thầm lặng của bà xã Thủy Anh trong suốt hành trình anh cống hiến cho nghệ thuật.
Vợ chồng Đăng Khôi và các con chia sẻ cảm xúc trong sự kiện.
"Hoàng tử VPOP" cùng vợ cũng gửi tặng khán giả một đoạn trong ca khúc "50 năm về sau" – sản phẩm âm nhạc mới do anh trình diễn, hiện đang nhận được sự yêu thích từ người nghe.
Điều đáng chú ý là sự xuất hiện của mẹ Đăng Khôi đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau thời gian điều trị ung thư, sức khỏe của bà đã cải thiện rõ rệt, thể hiện qua thần thái rạng rỡ tại sự kiện. Được biết, trong suốt quá trình điều trị, vợ chồng Đăng Khôi luôn đồng hành và động viên bà vượt qua bệnh tật. Hiện tại, khi sức khỏe đã ổn định, mẹ nam ca sĩ đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên con cháu ở tuổi nghỉ hưu.
Ca sĩ Đăng Khôi được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc pop nhẹ nhàng, dễ nghe, đặc biệt gắn liền với thế hệ 8x–9x. Một số bài hát nổi bật làm nên tên tuổi của anh có thể kể đến như: Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Chiếc lá tình yêu, Vì sao trong lòng tôi, Nhớ lắm ...
Những ca khúc này góp phần định hình phong cách âm nhạc của Đăng Khôi: nhẹ nhàng, tình cảm và phù hợp với thị hiếu đại chúng thời điểm đó.
