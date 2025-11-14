Vợ chồng Đăng Khôi 'gây bão' với bức ảnh kỷ niệm 2 thập kỷ bên nhau

Vợ chồng Đăng Khôi đón con trai út GĐXH - Đăng Khôi hạnh phúc chia sẻ tên con út: "Tôi đặt tên con là Kai. Kai tức là Khôi và Gai. Con trai của tôi cũng là một thành viên của gia đình 'Anh trai vượt ngàn chông gai', cho nên tên con là Nguyễn Đăng Anh Tài".

Mới đây, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tung bộ ảnh kỷ niệm 12 năm ngày cưới. Theo Thủy Anh: "Đã bên nhau 20 năm, 12 năm chính thức trở thành vợ chồng, điều may mắn nhất cuộc đời là được làm vợ của chồng yêu - Đăng Khôi. Thời gian chỉ là con số, bởi vì mỗi ngày đối với chúng ta đều nhiều xúc cảm như những ngày đầu tiên".

Đáng chú ý trong bộ ảnh kỷ niệm này chính là màn "cosplay" chính mình cách đây 20 - khi Đăng Khôi và Thủy Anh mới quen nhau. Trong ảnh, Thủy Anh tái hiện kiểu tóc "sư tử" thịnh hành một thời, dùng thắt lưng to bản, kẹp tóc, khuyên tai sặc sỡ còn Đăng Khôi diện đồ sặc sỡ.

Không chỉ thế, trong bài đăng của mình, Thủy Anh và Đăng Khôi còn hài hước viết caption bằng "teencode" để gợi lại kỷ niệm cũ.

Ngoài ra, một điểm khiến fan trầm trồ là qua bức ảnh có thể thấy vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh gần như không già đi so với 20 năm trước.

Ngắm bộ ảnh kỷ niệm 2 thập kỷ bên nhau của Đăng Khôi - Thủy Anh:

"Kỷ niệm 12 năm ngày anh là người may mắn được gọi em là vợ iu, được đồng hành cùng nhau qua những khoảnh khắc trong cuộc sống... để hôm nay nhìn lại vẫn thấy bàn tay em là nơi anh muốn nắm chặt nhất", Đăng Khôi chia sẻ.

Với bà xã Đăng Khôi, 20 năm bên nhau chính là hành trình tuyệt đẹp, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, cùng nhau trưởng thành và xây dựng một tổ ấm đầy ắp tiếng cười.