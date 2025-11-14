Vợ chồng Đăng Khôi 'gây bão' với bức ảnh kỷ niệm 2 thập kỷ bên nhau
GĐXH - Vợ chồng Đăng Khôi và Thủy Anh chia sẻ kỷ niệm 20 năm bên nhau qua bộ ảnh độc đáo. Cặp đôi khiến fan không khỏi ngưỡng mộ với hình ảnh trẻ trung và dòng trạng thái hài hước.
Mới đây, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tung bộ ảnh kỷ niệm 12 năm ngày cưới. Theo Thủy Anh: "Đã bên nhau 20 năm, 12 năm chính thức trở thành vợ chồng, điều may mắn nhất cuộc đời là được làm vợ của chồng yêu - Đăng Khôi. Thời gian chỉ là con số, bởi vì mỗi ngày đối với chúng ta đều nhiều xúc cảm như những ngày đầu tiên".
Đáng chú ý trong bộ ảnh kỷ niệm này chính là màn "cosplay" chính mình cách đây 20 - khi Đăng Khôi và Thủy Anh mới quen nhau. Trong ảnh, Thủy Anh tái hiện kiểu tóc "sư tử" thịnh hành một thời, dùng thắt lưng to bản, kẹp tóc, khuyên tai sặc sỡ còn Đăng Khôi diện đồ sặc sỡ.
Không chỉ thế, trong bài đăng của mình, Thủy Anh và Đăng Khôi còn hài hước viết caption bằng "teencode" để gợi lại kỷ niệm cũ.
Ngoài ra, một điểm khiến fan trầm trồ là qua bức ảnh có thể thấy vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh gần như không già đi so với 20 năm trước.
Ngắm bộ ảnh kỷ niệm 2 thập kỷ bên nhau của Đăng Khôi - Thủy Anh:
