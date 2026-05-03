Thương (Quỳnh Kool) bị gạ 'đổi tình lấy tiền'
GĐXH - Vì muốn giúp em gái nên Thương đành tìm đến chỗ cho vay nặng lãi, tại đây cô gặp kẻ xấu khi hắn ta đòi cô đổi tình lấy tiền.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 31 phim "Bước chân vào đời", sau khi Trang (Ngọc Thuỷ) đánh Ly (Huyền Trang) phải nhập viện và phải bồi thường, trong trích đoạn giới thiệu tập 31 trên đây, không biết cách xoay đâu ra tiền, Thương (Quỳnh Kool) đành nhờ Bằng - người em cùng quê giới thiệu cho chỗ vay "nóng".
Khi nghe tới số lãi hàng ngày mà phía cho vay "hét" giá, Thương sốc tới toát mồ hôi hột. Đặc biệt, khi hắn ta có ý định gạ gẫm Thương đổi tình lấy tiền, cô tỉnh táo nhanh chóng rời đi nhưng bị giữ lại.
Vì chạy vạy khắp nơi lo khoản bồi thường 300 triệu mà Trang phải trả cho Ly, Thương đã kiệt sức, bị ngất xỉu giữa sân trường. Bà Hạnh (NSND Lan Hương) đã đưa cô vào viện và chăm sóc cô đầu tiên. Sau đó, bà gọi điện nhờ Lâm (Mạnh Trường) báo cho các em của Thương.
Trang đã lao tới bệnh viện gặp chị gái. Cô chỉ biết khóc trong ân hận và cảm thấy có lỗi với chị rất nhiều: "Cũng tại em mà chị khổ thế này. Chị vừa làm chị, làm bố, làm mẹ, bây giờ còn gánh nợ cho em nữa. Những lúc chị mệt, chị không dám than thở với bọn em". Trang muốn chị kệ mình để mình tự lo việc mình gây ra. Ở ngoài cửa phòng bệnh nghe Trang xin lỗi chị, bà Hạnh cũng nghẹn ngào thương hai chị em.
Bà Hạnh bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chị em. Bà nhắn bác sĩ dặn Thương phải ở lại điều trị 2-3 ngày mới được về. Bà Hạnh còn mua cháo và dặn Trang ở lại chăm sóc chị gái, hai chị em nhớ động viên nhau. Ân tình của bà Hạnh chắc chắn sẽ trở thành nguồn động viên lớn cho mấy chị em Thương - những đứa trẻ mất bố mẹ từ sớm.
Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Hạnh hỏi ý kiến Lâm về việc bà định rút khoản tiền tiết kiệm cho Thương mượn vì thấy Thương đang cùng đường. Lâm không có ý kiến vì anh cho rằng tiền tiết kiệm của mẹ thì tùy ý mẹ.
Bà Hạnh giải thích rằng, hoàn cảnh của Thương bây giờ không còn cách nào khác nếu không có sự giúp đỡ thì bà Hạnh lo Thương sẽ mất đi cả cuộc đời.
"Mẹ đã quyết định như vậy rồi, con ủng hộ mẹ." - Lâm nói khiến bà Hạnh yên tâm và muốn nhờ con trai giúp thêm mình một việc.
Tập 31 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 4/5 trên VTV3.
