Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung kết hợp Rap và hát Then trong MV mới

"Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn" được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung lấy cảm hứng từ dấu ấn lịch sử: Năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, mảnh đất Cao Bằng vinh dự là nơi đầu tiên đón bước chân Bác Hồ trở về.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ, khi đứng trên mảnh đất thiêng liêng, đặc biệt là đọc bài thơ "Pác Bó hùng vĩ" của Bác dường như đã thẩm thấu vào tư duy sáng tác của anh, để từ đó, anh tạo ra một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Giọt nước đầu nguồn ở đây vừa là thực thể từ dòng suối Lênin mát lành, vừa là ẩn dụ cho tư tưởng cách mạng và bản sắc văn hóa dân tộc bền bỉ chảy qua các thế hệ.

Chính từ mạch nguồn lịch sử và văn hóa bản địa đặc sắc của dân tộc Nùng - với phong tục lấy nước đầu nguồn sớm mồng 1 Tết để cầu may mắn, sức khỏe, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã chắt lọc nên những ý niệm âm nhạc sâu sắc.

"Em có về với núi rừng phương Bắc, hái bông hoa mận, vịn nhẹ hoa ban/ Em có về và hôn lên hòn đất, uống giọt nước đầu nguồn, mát tuổi xanh/ Em có về cùng hát điệu hát Then, múa quạt múa chuông, tiếng khèn theo gió/ Em có về ấm khói bếp cheo leo/ Lúa lưng đồi bước qua thì con gái…".

Tác phẩm sử dụng thang âm và kỹ thuật luyến láy đặc trưng của hát Then (Tày - Nùng) nhưng được bao phủ bởi ngôn ngữ âm nhạc hiện đại (Rap/Hip-hop) đã tạo nên một cấu trúc đa tầng. Nếu phần hát trữ tình là dòng chảy êm đềm thì đoạn Hook (đoạn giai điệu lặp lại nhiều lần) trong phần Rap: "Giọt nước chảy mang theo yêu thương/ Từ đầu nguồn về khắp muôn phương…" chính là điểm neo nhịp điệu, vừa truyền thống vừa mới mẻ. Khiến cho bài hát không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca một địa danh. Nó chạm đến nhu cầu phổ quát của con người trong thời đại hội nhập: Tìm kiếm và giữ gìn bản sắc.

Ca sĩ Hoàng Yến.

Sức sống của MV được thể hiện bởi hai gương mặt trẻ thuộc thế hệ Gen Z: Nguyễn Hoàng Yến (Người đẹp xứ Tuyên năm 2022 và hiện đang là sinh viên năm 3, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và Rapper Trung Hiếu.

Là học trò của TS, NSND Đỗ Quốc Hưng, Hoàng Yến sở hữu giọng Soprano nữ cao trong sáng nhưng đầy kỹ thuật. Hoàng Yến chia sẻ, đã dành nhiều tâm huyết để tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng non xanh nước biếc Cao Bằng trước khi bước vào phòng thu. Trong quá trình thu bài hát, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và nhạc sĩ phối khí Dương Đức Thụy luôn đồng hành để phân tích lời ca cũng như giai điệu để Hoàng Yến thẩm thấu ca khúc một cách tốt nhất khi thể hiện.

Hóa thân vào MV, hình ảnh cô gái trẻ trong giao diện hiện đại, cùng bạn trai (Rapper Trung Hiếu) đi thăm nơi giọt nước đầu nguồn và những cảnh quan hùng vĩ của non nước Cao Bằng như: Suối Lênin, núi Các Mác, thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao… hòa vào những thanh âm của tính tẩu cùng lời Then ngân nga vang xa. "Chúng em là những người trẻ, muốn dùng tiếng hát của mình để quảng bá nét đẹp quê hương và lan tỏa giá trị lịch sử đến thế hệ cùng trang lứa", Hoàng Yến tâm sự.

Việc các gương mặt ca sĩ trẻ hát về lịch sử với phong cách hiện đại là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của lòng yêu nước trong dòng máu thế hệ mới. Họ không chỉ "diễn" lại lịch sử mà đang "sống" cùng lịch sử, quảng bá nét đẹp văn hóa bản địa bằng ngôn ngữ của thời đại mình.

Trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc đương đại, việc tìm về những giá trị cốt lõi của dân tộc luôn là một thách thức đối với người nghệ sĩ. Với "Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không chỉ phác họa một bức tranh phong cảnh bằng âm thanh, mà còn kiến tạo một diễn ngôn sâu sắc về lòng yêu nước và cội nguồn qua lăng kính của thế hệ trẻ. "Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn" đã khẳng định một lần nữa phong cách sáng tác đa dạng của Nguyễn Thành Trung - một nhạc sĩ luôn đau đáu với những giá trị truyền thống nhưng không ngừng đổi mới để hòa nhịp với dòng chảy âm nhạc đương đại. Ca khúc là món quà ý nghĩa gửi đến mảnh đất Cao Bằng địa linh nhân kiệt và là lời nhắc nhớ về cội nguồn dân tộc đối với mỗi người dân Việt Nam.

"Càng hội nhập sâu rộng, con người càng có nhu cầu tìm về giọt nước đầu nguồn của chính mình để không bị hòa tan. Tác phẩm chính là giọt nước mát lành cho tâm hồn, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước cho mọi thế hệ người Việt", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bày tỏ.