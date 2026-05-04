Trước khi là bạn trai Ngọc Trinh, siêu mẫu này có dàn người yêu là hoa hậu, diễn viên nổi tiếng

Ngọc Trinh được nam đồng nghiệp khen tài năng, cởi mở, chuyên nghiệp GĐXH - Ngọc Trinh được bạn diễn trong phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" khen là một người tài năng, cở mở và chuyên nghiệp.

Mỹ nam sinh năm 1996 thừa nhận may mắn của anh là ở bất cứ dự án nào cũng được làm người yêu của những mỹ nhân sáng giá trong showbiz Việt. Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Đoàn Thiên Ân và Ngọc Trinh đều là những bạn diễn để lại cho anh nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Ngọc Trinh - phim Thẩm mỹ viện âm phủ

Ở bộ phim kinh dị có đề tài về nhan sắc sắp ra mắt ngày 8/5 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, Lê Xuân Tiền gây tò mò khi kết đôi với đàn chị hơn tuổi Ngọc Trinh. Câu chuyện mở đầu khi họ là một cặp tình nhân bên nhau đã lâu. Vào đúng ngày Thuận (Lê Xuân Tiền) cầu hôn Thanh (Ngọc Trinh) thì bi kịch ập đến. Anh chìm vào hôn mê sau tai nạn. Để cứu anh, Thanh dấn thân vào hành trình nhiều đánh đổi mạo hiểm tại một bệnh viện ma quái và hẻo lánh.

Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền.

Từng thích nét diễn của Ngọc Trinh ở phim trước của cô, Lê Xuân Tiền càng trân quý tinh thần chuyên nghiệp, hết mình của người đẹp ở dự án này. Với anh, cô là bạn diễn cởi mở, luôn biết cách giúp anh cảm thấy thoải mái, không áp lực, đồng thời khéo léo nâng đỡ cảm xúc cho anh ở các cảnh quay chung.

Trong không gian liêu trai và giá lạnh của bộ phim, Lê Xuân Tiền - Ngọc Trinh có không ít cảnh phim tình tứ. Nhưng trái với vẻ đẹp lãng mạn trên màn ảnh, ở phim trường, cả hai gặp không ít chuyện bi hài. Mỹ nam kể ngày đầu quay chung, anh cảm thấy hơi ngại ngùng vì diễn cảnh hôn mãi chưa đạt. Để xóa đi rào cản giữa hai người, Ngọc Trinh chủ động chọc cười anh. Ở nụ hôn dưới mưa lạnh của Đà Lạt, cả hai vừa run rẩy vừa lạnh cóng. Họ phải cầm tay động viên nhau, giữ cảm xúc để có cảnh quay ngọt ngào theo đúng ý đạo diễn.

Từ những hình ảnh được "nhá hàng" của phim, Lê Xuân Tiền và Ngọc Trinh được kỳ vọng làm nên một chuyện tình cảm động mới cho màn ảnh Việt. Đây là dự án mới nhất của cả hai, kết hợp cùng siêu mẫu Xuân Lan, Rima Thanh Vy, Phương Linh, Khazsak… Thẩm mỹ viện âm phủ chính thức ra rạp ngày 8/5/2026 và chiếu sớm từ 18h ngày 6/5 và cả ngày 7/5.

Ninh Dương Lan Ngọc - phim Gái già lắm chiêu 2-3, Cô gái từ quá khứ

Xuất thân từ người mẫu, Lê Xuân Tiền bước vào điện ảnh qua hai phần 2 và 3 của thương hiệu điện ảnh Gái già lắm chiêu, cùng cơ duyên diễn cặp với Ninh Dương Lan Ngọc. Khi ấy, nàng đã là ngọc nữ nổi tiếng khá nhiều năm, còn chàng chỉ là tân binh, từ sàn diễn thời trang rẽ ngang điện ảnh. Dù chênh lệch cả về tuổi tác, kinh nghiệm diễn xuất lẫn tên tuổi, họ kết đôi đầy ăn ý, bùng nổ chemistry từ visual đến diễn xuất, tạo nên cặp đôi "máy bay - phi công" đáng nhớ trên màn ảnh.

Lê Xuân Tiền và Ninh Dương Lan Ngọc.

Từ những màn tán tỉnh gây cười và những cuộc hẹn hò nóng bỏng ở Gái già lắm chiêu, Lan Ngọc - Xuân Tiền bước vào giai đoạn yêu đương đầy trưởng thành, ước mong được gắn kết trong Cô gái từ quá khứ. Nhưng "bóng ma" quá khứ không ngừng ám ảnh người phụ nữ, khiến cuộc tình của họ đối diện bi kịch. Không cần nhiều cảnh chung, Lê Xuân Tiền và Lan Ngọc đủ gieo được tình yêu chân thành, sâu nặng trên phim. Những khoảnh khắc cuối, họ khiến nhiều người xúc động bởi tấm lòng sẵn sàng hy sinh vì nhau của nhân vật.

Nhiều năm trước, Lê Xuân Tiền từng chia sẻ Ninh Dương Lan Ngọc là hình mẫu phụ nữ lý tưởng của anh. Cô luôn "tưng" và giàu năng lượng trên phim trường, cổ vũ ê-kíp lấy lại tinh thần sau những giờ quay mệt nhọc. Anh cũng thú nhận có lúc đã rung động với đàn chị trong những cảnh tình cảm. Sau ba lần yêu nhau trên phim, họ giữ tình bạn thân thiết ngoài đời cho đến hiện tại.

Trâm Anh - phim Trại hoa đỏ

Ở series đầu tay của đạo diễn Victor Vũ, Lê Xuân Tiền vào vai Bách, đội trưởng đội cảnh sát điều tra án mạng bên hồ; Trâm Anh đảm nhận vai nữ chính Vỹ - cô gái có quá khứ đầy bí ẩn. Suốt hành trình ấy, Vỹ có lúc là nạn nhân cần bảo vệ, có khi trở thành nghi phạm gây án.

Trong không khí phim trinh thám kịch tính và ma mị, hai nhân vật được thiết lập như hai người bạn đồng hành. Cảm xúc giữa họ được nuôi dưỡng nhẹ nhàng bằng những thiện cảm và được bỏ ngỏ ở cuối phim. Do đó, giữa hai diễn viên không có những khoảnh khắc mùi mẫn của một cặp đôi yêu nhau.

Dù vậy, Lê Xuân Tiền và Trâm Anh có nhiều cảnh diễn chung ăn ý. Cùng xuất thân là người mẫu, họ tạo nên hình ảnh đôi lứa xứng đôi trong khung cảnh đầy liêu trai của núi rừng Bảo Lộc.

Đoàn Thiên Ân - phim Nụ hôn bạc tỷ

Trong bộ phim chiếu Tết năm 2025 đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng, nam thần phim Việt có dịp hợp tác với Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân, tạo thành cặp đôi hoàng tử - lọ lem đầy ngọt ngào. Trên màn ảnh, Lê Xuân Tiền mang đến dáng vẻ đĩnh đạc của một tổng tài "cờ xanh" từng trải, hình mẫu lý tưởng trong mắt chị em. Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân lại là cô gái đôi mươi còn nhiều mơ mộng, cần một bờ vai như anh để tựa vào.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Lê Xuân Tiền.

Lần đầu làm việc chung, Lê Xuân Tiền ấn tượng người đẹp gen Z có giọng thoại đẹp bẩm sinh cùng sự nắm bắt cảm xúc nhạy bén, chân thật. Còn Thiên Ân dành lời khen cho tính cách ga-lăng của người yêu màn ảnh.

Quá trình tiền kỳ, hai diễn viên thường xuyên trò chuyện, chia sẻ và tập luyện chung. Nhờ vậy, họ trở nên thân thiết, tìm được cảm xúc để nhập vai. Các cảnh tình cảm cũng không còn làm khó được họ. "Có những phân đoạn chỉ cần nghe thoại và nhìn vào mắt Thiên Ân, tôi đã có thể bắt được cảm xúc ngay", Lê Xuân Tiền chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Lê Xuân Tiền là một nam người mẫu kiêm diễn viên của showbiz Việt, sinh ngày 20/10/1996 tại Phú Yên. Anh được biết đến rộng rãi nhờ ngoại hình nổi bật với chiều cao khoảng 1m85, thân hình săn chắc và gương mặt điển trai. Trước khi bước vào làng giải trí, Lê Xuân Tiền từng là vận động viên Taekwondo. Sau đó, anh chuyển hướng sang nghề người mẫu và nhanh chóng gây chú ý trên các sàn diễn thời trang. Trong sự nghiệp, anh thường xuyên xuất hiện trong các show của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và được xem là "chàng thơ" của NTK này. Ngoài thời trang, anh còn lấn sân sang diễn xuất và được nhiều khán giả biết đến qua phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu 2. Tóm lại, Lê Xuân Tiền là gương mặt nổi bật trong làng mẫu Việt, gây ấn tượng nhờ ngoại hình, phong cách thời trang và việc mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh.