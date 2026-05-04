Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Đố ai ép được anh ngừng thương em'

Thứ hai, 09:01 04/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Phan Hiển lại có màn nịnh Khánh Thi khiến phái nữ cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Anh chia sẻ hình ảnh đẹp cùng vợ yêu và viết: "Đố ai ép được anh ngừng thương em".

Phan Hiển trên trang cá nhân đã khiến cộng đồng mạng xốn xang khi viết thơ tặng vợ. Anh viết: "Đố ai quét sạch lá rừng/Đố ai ép được anh ngừng thương em". Rất nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ về tình yêu lệch tuổi của cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển. Đặc biệt với Phan Hiển, nhiều người khen ngợi anh dù kém vợ 11 tuổi nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh đàn ông, chín chắn và tinh tế với vợ.

Từ nhiều năm trước, trong làng dancesport Việt Nam, chuyện tình giữa Phan Hiển và Khánh Thi luôn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Không chỉ bởi sự chênh lệch tuổi tác từng gây tranh cãi, mà còn bởi cách cả hai cùng nhau vượt qua định kiến để xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Sau nhiều năm gắn bó, tình cảm mà Phan Hiển dành cho Khánh Thi ngày càng trở nên rõ nét, bền chặt và đầy sự trân trọng.

Từ mối quan hệ thầy – trò, Phan Hiển và Khánh Thi dần phát triển thành bạn đời. Hành trình ấy không hề dễ dàng khi cả hai từng đối mặt với áp lực dư luận.

Tuy nhiên, thay vì né tránh, Phan Hiển luôn chọn cách bảo vệ người phụ nữ của mình một cách âm thầm nhưng kiên định. Anh không ngại thể hiện tình cảm công khai, từ những lời khen giản dị đến hành động quan tâm trong cuộc sống thường nhật.

Điều khiến nhiều người chú ý chính là cách Phan Hiển dành cho Khánh Thi sự tôn trọng đặc biệt. Trong nhiều chia sẻ, anh luôn nhắc đến vợ như một người thầy, một người dẫn dắt mình trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Dù hiện tại đã là một kiện tướng dancesport thành công với nhiều thành tích nổi bật, Phan Hiển vẫn giữ thái độ khiêm nhường, ghi nhận vai trò quan trọng của Khánh Thi trong hành trình phát triển của bản thân.

Không chỉ dừng lại ở lời nói, Phan Hiển còn thể hiện tình yêu bằng những hành động cụ thể. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, từ việc chăm sóc con cái đến những chuyến du lịch cùng vợ. Đặc biệt, nam kiện tướng không ngần ngại “nịnh vợ” bằng những lời khen có cánh trên mạng xã hội, như việc ca ngợi nhan sắc hay sự hy sinh của Khánh Thi. Những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại góp phần tạo nên hình ảnh một người chồng tâm lý, biết quan tâm và trân trọng bạn đời.

Trong công việc, Phan Hiển cũng luôn đồng hành cùng Khánh Thi. Cả hai cùng điều hành trung tâm đào tạo dancesport, hỗ trợ nhau trong việc huấn luyện và phát triển thế hệ trẻ. Sự phối hợp ăn ý không chỉ giúp họ thành công trong sự nghiệp mà còn củng cố thêm sự gắn kết trong đời sống hôn nhân. Với Phan Hiển, Khánh Thi không chỉ là người vợ mà còn là cộng sự quan trọng, người có thể cùng anh chia sẻ mọi áp lực và thành công.

Sau tất cả, điều đọng lại trong câu chuyện tình của họ chính là sự chân thành. Phan Hiển không lựa chọn những cách thể hiện phô trương, mà thay vào đó là sự bền bỉ trong từng hành động nhỏ, sự kiên định trong việc bảo vệ gia đình và sự tôn trọng dành cho người bạn đời. Chính điều đó đã giúp anh ghi điểm trong mắt công chúng, đồng thời tạo nên một hình mẫu về người chồng hiện đại: yêu thương, trách nhiệm và luôn đặt gia đình làm ưu tiên hàng đầu.

Có thể nói, tình cảm mà Phan Hiển dành cho Khánh Thi không chỉ là tình yêu đơn thuần, mà còn là sự đồng hành, sẻ chia và trưởng thành cùng nhau. Sau những sóng gió, câu chuyện của họ trở thành minh chứng rằng, khi đủ chân thành và kiên định, tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản để đi đến một cái kết trọn vẹn.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển nhảy ngẫu hứng khi nghe ca sĩ Quang Hà hát. Clip: FBNV

