Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46
GĐXH - Kasim Hoàng Vũ đã qua đời vào tuần trước ở Mỹ sau thời gian mắc bệnh u xương hàm. Thông tin này đã được người thân của anh xác nhận.
Kasim Hoàng Vũ qua đời tại một bệnh viện ở bang Texas (Mỹ) vào tuần trước, tuy nhiên vì tránh ồn ào nên mẹ đẻ của anh đã không thông báo rộng rãi. Theo một bầu show ở Mỹ, thông tin này chỉ chia sẻ trong giới nghệ sĩ hoặc những bạn bè lâu năm. Hiện, thi hài Kasim Hoàng Vũ vẫn ở bệnh viện, chờ đưa về nhà quàn. Anh và nhóm bạn chờ gia đình phát tang sẽ bay đến Houston thắp hương tiễn đưa nam ca sĩ.
Ngay khi thông tin được phát tán trên MXH, nhiều bạn bè, khán giả cũng gửi lời chia buồn đến gia đình Kasim Hoàng Vũ. Trong vài năm qua, nam ca sĩ bị mắc bệnh u xương hàm. Căn bệnh khiến gương mặt anh bị lệch, một phần cằm biến dạng.
Suốt thời gian đó, Kasim không thể ăn uống bình thường, ăn ít hơn trước, chỉ ăn cháo, uống sữa dinh dưỡng... Căn bệnh này đã khiến cơ thể anh sụt cân trầm trọng từ 80 kg chỉ còn 66 kg.
Sau khi phẫu thuật, Kasim Hoàng Vũ cũng phải tạm dừng việc ca hát. Tháng 3/2024, Kasim Hoàng Vũ chia sẻ một số hình ảnh đi ăn uống, vui chơi trên trang cá nhân. Ngoại hình khác lạ, gầy gò của anh sau 8 tháng phẫu thuật mổ khớp xương hàm khiến khán giả bất ngờ.
Hồi đầu năm 2025, Kasim Hoàng Vũ cũng bị đồn diễn biến bệnh nặng và không ăn uống được nhiều. Dù vậy, mẹ nam ca sĩ vẫn cố gắng lạc quan để chờ đợi phép màu trong quá trình phẫu thuật cho Kasim Hoàng Vũ. Được biết, những ngày tháng cuối đời, sức khỏe Kasim Hoàng Vũ rất yếu. Bạn bè, đồng nghiệp và người thân của anh cũng đã đến thăm, động viên gia đình.
Trước khi qua Mỹ định cư, Kasim Hoàng Vũ là nam ca sĩ nhạc rock của Việt Nam trong thập niên 2000, anh từng đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi Sao Mai. Tuy nhiên anh thực sự nổi tiếng sau khi giành giải Nhất Sao Mai điểm hẹn 2004.
Cùng thời với Tùng Dương, Lưu Hương Giang...nhưng Kasim Hoàng Vũ lại mang màu sắc rất riêng từ ngoại hình phong trần, nam tính đến giọng hát khỏe khoắn đậm chất rock.
Thời hoàng kim, anh từng là cái tên đình đám trong làng giải trí Việt Nam với những bản hit như: Tôi là ai em là ai, Đôi mắt Pleiku, Vì yêu...
Phong cách cá tính, bụi bặm, "máu lửa" và chất giọng khỏe khoắn, nội lực cũng giúp Kasim Hoàng Vũ tạo dựng được chỗ đứng riêng trong làng nhạc Việt. Sự nghiệp âm nhạc thành công, nam ca sĩ cũng từng lấn sân qua điện ảnh với bộ phim Chết lúc nửa đêm.
Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Kasim Hoàng Vũ bỗng dần vắng bóng khỏi thị trường giải trí trong nước. Anh sang Mỹ và hoạt động ca hát ở các sân khấu hải ngoại.
