Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Đan Trường sang Mỹ ủng hộ việc kinh doanh của vợ cũ, khẳng định mối quan hệ thân thiết sau ly hôn

Thứ tư, 18:49 04/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đan Trường mới đây lại bay sang Mỹ để ủng hộ việc kinh doanh của vợ cũ, điều khiến khán giả chú ý là cách ứng xử của 2 người.

Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình "Hoa Xuân Ca 2026"Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình 'Hoa Xuân Ca 2026'

GĐXH - Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đan Trường, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà sẽ góp mặt trong đại nhạc hội đặc biệt mừng xuân mới "Hoa Xuân Ca 2026".

Đan Trường nhân dịp những ngày đầu năm mới, ngoài nhận show hải ngoại, anh còn sang Mỹ thăm con và ủng hộ việc kinh doanh của vợ. Theo đó, nam ca sĩ đã tham dự và quảng bá quán cafe ở Mỹ cho doanh nhân Thủy Tiên. Cả 2 giữ thái độ thân thiết và vui vẻ.

Đan Trường và vợ cũ thân thiết trong sự kiện khai trương quán cafe ở Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi tuy đã chia tay nhưng vẫn thân mật với nhau, trước đó, Đan Trường đã có chuyến du lịch Trung Quốc cùng vợ cũ - doanh nhân Thủy Tiên. Anh còn thoải mái khoe hình ảnh cả 2 cosplay trang phục nhà Thanh trong chuyến đi du lịch của gia đình. Con trai của Đan Trường và vợ cũng rất hạnh phúc khi được bố mẹ quan tâm và yêu thương.

Hình ảnh ấm áp của Đan Trường và vợ cũ cùng con trai nhận được những bình luận tích cực từ mạng xã hội. Trên trang cá nhân của anh, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước ứng xử văn minh sau ly hôn của 2 người.

Được biết, cách đây ít ngày, nhân dịp kỉ niệm 30 năm ca hát của chồng cũ, doanh nhân Thủy Tiên đưa con trai Thiên Từ về nước để tham dự show. Không chỉ vậy, nhằm ủng hộ chồng cũ và giúp con trai có màn xuất hiện ấn tượng trước khán giả, chị tự viết ca khúc "Rise For You", nhờ nhạc sĩ Nguyễn Quốc Cường hòa âm, phối khí, chuẩn bị cho bé Thiên Từ biểu diễn trên sân khấu.

Đan Trường sang Mỹ ủng hộ việc kinh doanh của vợ cũ, khẳng định mối quan hệ thân thiết sau ly hôn - Ảnh 3.

Đan Trường đón Tết cùng con trai.

Về gia đình Đan Trường, dù đã ly hôn nhưng Đan Trường tiết lộ anh và vợ cũ Thủy Tiên vẫn có thể sống chung nhà nếu có dịp hội ngộ. Thủy Tiên thỉnh thoảng vẫn ở khách sạn hay sang nhà Đan Trường chơi, hoặc Đan Trường qua Mỹ thì cũng ở khách sạn hoặc ở nhà Thủy Tiên. Với cả hai, dù không còn vợ chồng nhưng họ vẫn ý thức được trách nhiệm với con trai Thiên Từ.

Đan Trường phản hồi tranh cãi kêu gọi từ thiện: "Có lần tiền thu không đủ, tôi phải bù vào"Đan Trường phản hồi tranh cãi kêu gọi từ thiện: 'Có lần tiền thu không đủ, tôi phải bù vào'

GĐXH - Đan Trường sau những tranh cãi kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân đã lên tiếng và kể nhiều lần kêu gọi từ thiện không đủ theo kế hoạch, anh đã phải bỏ tiền bù thêm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nam diễn viên Việt đầu tiên lập kỷ lục doanh thu phòng vé hơn 1500 tỷ: Không quan trọng cát-sê khi nhận vai

Nam diễn viên Việt đầu tiên lập kỷ lục doanh thu phòng vé hơn 1500 tỷ: Không quan trọng cát-sê khi nhận vai

Giải trí - 6 phút trước

GĐXH - Tuấn Trần chính thức là nam diễn viên Việt đầu tiên lập kỷ lục doanh thu phòng vé hơn 1500 tỷ trong thời gian gần đây. Với anh, việc nhận vai không phải vì cát-sê mà là vì kịch bản.

'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, thống trị đường đua phim Tết

'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, thống trị đường đua phim Tết

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành hiện đã cán mốc hơn 400 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Lợi đánh người khi đến công ty Phương Trang 'đòi' đồng đội?

Lợi đánh người khi đến công ty Phương Trang 'đòi' đồng đội?

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Lợi tới công ty du lịch Phương Trang để yêu cầu các đồng đội trở về đơn vị tham gia tập huấn.

Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh) chính thức yêu nhau

Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh) chính thức yêu nhau

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều lần "bóng gió", cuối cùng thì Quân cũng đã thẳng thắn nói ra điều ấp ủ bấy lâu nay.

Nữ sinh quê Thanh Hóa vừa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Thanh Hóa vừa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ Thanh Hóa đang thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với thành tích học tập xuất sắc và có khả năng vào thẳng Top 6.

Khải Phong thuê người tấn công con gái Thượng tướng để đóng vai người hùng

Khải Phong thuê người tấn công con gái Thượng tướng để đóng vai người hùng

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tập 17 "Không giới hạn", Khải Phong đã thuê người đến đánh Lam Anh rồi ra mặt giả vờ giải cứu cô nhân cơ hội thổ lộ tình cảm.

Nam diễn viên nổi tiếng VFC bị đồn cầu hôn Ngọc Trinh là ai?

Nam diễn viên nổi tiếng VFC bị đồn cầu hôn Ngọc Trinh là ai?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Quốc Trường - mỹ nam từng nổi tiếng với vai diễn Vũ trong phim "Về nhà đi con" mới đây bị đồn cầu hôn Ngọc Trinh. Thực tế, câu chuyện không như tin đồn.

Bạch Cốt Tinh phim 'Tây du ký': Ôm hận vì đóng phản diện, U90 sống kín tiếng

Bạch Cốt Tinh phim 'Tây du ký': Ôm hận vì đóng phản diện, U90 sống kín tiếng

Thế giới showbiz - 12 giờ trước

Trong "Tây du ký", nhân vật Bạch Cốt Tinh không chỉ là yêu quái độc ác xảo quyệt bậc nhất mà còn để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Hồng Nhung VOV Giao thông độc thân ở tuổi 35, lần đầu trải lòng chuyện tình trong quá khứ

Hồng Nhung VOV Giao thông độc thân ở tuổi 35, lần đầu trải lòng chuyện tình trong quá khứ

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hồng Nhung VOV xinh đẹp, nổi tiếng và độc thân ở tuổi 35. Cô tiết lộ từng có một mối tình đẹp nhưng lại không đi đến hôn nhân. Với cô, đó không đồng nghĩa với thất bại mà đôi khi là một điểm dừng cần thiết để mỗi người tiếp tục hoàn thiện bản thân trên con đường riêng.

Cô giáo Thương (Quỳnh Kool) khó xử trước tình cảm của thiếu gia

Cô giáo Thương (Quỳnh Kool) khó xử trước tình cảm của thiếu gia

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Thương không có lời đáp cho câu hỏi tình cảm với Quân mà chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi.

Xem nhiều

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Thế giới showbiz

GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch

Giải trí
Tin vui của danh ca Khánh Ly ở tuổi 82

Tin vui của danh ca Khánh Ly ở tuổi 82

Giải trí
Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thời

Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thời

Câu chuyện văn hóa
Tin vui với Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc

Tin vui với Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top