Đan Trường sang Mỹ ủng hộ việc kinh doanh của vợ cũ, khẳng định mối quan hệ thân thiết sau ly hôn

Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình 'Hoa Xuân Ca 2026' GĐXH - Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đan Trường, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà sẽ góp mặt trong đại nhạc hội đặc biệt mừng xuân mới "Hoa Xuân Ca 2026".

Đan Trường nhân dịp những ngày đầu năm mới, ngoài nhận show hải ngoại, anh còn sang Mỹ thăm con và ủng hộ việc kinh doanh của vợ. Theo đó, nam ca sĩ đã tham dự và quảng bá quán cafe ở Mỹ cho doanh nhân Thủy Tiên. Cả 2 giữ thái độ thân thiết và vui vẻ.

Đan Trường và vợ cũ thân thiết trong sự kiện khai trương quán cafe ở Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi tuy đã chia tay nhưng vẫn thân mật với nhau, trước đó, Đan Trường đã có chuyến du lịch Trung Quốc cùng vợ cũ - doanh nhân Thủy Tiên. Anh còn thoải mái khoe hình ảnh cả 2 cosplay trang phục nhà Thanh trong chuyến đi du lịch của gia đình. Con trai của Đan Trường và vợ cũng rất hạnh phúc khi được bố mẹ quan tâm và yêu thương.

Hình ảnh ấm áp của Đan Trường và vợ cũ cùng con trai nhận được những bình luận tích cực từ mạng xã hội. Trên trang cá nhân của anh, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước ứng xử văn minh sau ly hôn của 2 người.

Được biết, cách đây ít ngày, nhân dịp kỉ niệm 30 năm ca hát của chồng cũ, doanh nhân Thủy Tiên đưa con trai Thiên Từ về nước để tham dự show. Không chỉ vậy, nhằm ủng hộ chồng cũ và giúp con trai có màn xuất hiện ấn tượng trước khán giả, chị tự viết ca khúc "Rise For You", nhờ nhạc sĩ Nguyễn Quốc Cường hòa âm, phối khí, chuẩn bị cho bé Thiên Từ biểu diễn trên sân khấu.

Đan Trường đón Tết cùng con trai.

Về gia đình Đan Trường, dù đã ly hôn nhưng Đan Trường tiết lộ anh và vợ cũ Thủy Tiên vẫn có thể sống chung nhà nếu có dịp hội ngộ. Thủy Tiên thỉnh thoảng vẫn ở khách sạn hay sang nhà Đan Trường chơi, hoặc Đan Trường qua Mỹ thì cũng ở khách sạn hoặc ở nhà Thủy Tiên. Với cả hai, dù không còn vợ chồng nhưng họ vẫn ý thức được trách nhiệm với con trai Thiên Từ.