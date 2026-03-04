Nam diễn viên Việt đầu tiên lập kỷ lục doanh thu phòng vé hơn 1500 tỷ: Không quan trọng cát-sê khi nhận vai

Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờ GĐXH - Sau một tuần ra mắt, bộ phim "Báu vật trời cho" có sự tham gia diễn xuất của Tuấn Trần, Phương Anh Đào bất ngờ tạo cú lội ngược dòng ấn tượng trong cuộc đua phim Tết.

Tuấn Trần được gọi là "ông hoàng phòng vé" mới khi trở thành nam diễn viên Việt đầu tiên lập kỉ lục doanh thu phim hơn 15.000 tỷ đồng. Cụ thể, theo thống kê từ các hệ thống rạp và đơn vị theo dõi phòng vé, chuỗi thành tích của Tuấn Trần gồm: Bố già (2021) - hơn 420 tỷ đồng; Đất rừng phương Nam (2023) - 140,4 tỷ đồng; Mai (2024) - 551,2 tỷ đồng; Làm giàu với ma (2024) - 128,1 tỷ đồng; Làm giàu với ma 2 (2025) - 101,3 tỷ đồng; Mang mẹ đi bỏ (2025) - 171,7 tỷ đồng; và Báu vật trời cho (2026, đang chiếu) - gần 100 tỷ đồng. Tổng cộng, con số đã vượt 1.500 tỷ đồng, một kỷ lục mới với một nam chính của điện ảnh Việt.

Trong đợt phim Tết vừa qua, với "Báu vật trời cho", Tuấn Trần tiếp tục khẳng định tài năng của bản thân. Ở cuộc trò chuyện với báo chí, anh đã chia sẻ về tâm huyết lẫn sự cố gắng của mình.

Tuấn Trần áp lực khi tái hợp với "người tình màn ảnh" Phương Anh Đào

Mới đây trong "Báu vật trời cho", Tuấn Trần lại tái hợp với Phương Anh Đào, anh cảm thấy mình gặp dễ và khó khăn gì?

- Chắc chắn là có áp lực. Trong cái lợi thế luôn tiềm ẩn những thách thức riêng. Thuận lợi là hai đứa đã hiểu cách làm việc, hiểu tâm huyết và góc nhìn của đối phương về nhân vật, nên quá trình trao đổi rất thoải mái, không cần giữ kẽ hay quá lịch sự khách sáo.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào tái hợp trong phim "Báu vật trời cho".

Thế nhưng, áp lực lớn nhất chính là việc cả hai đều ý thức được rằng mình không được phép lặp lại hình ảnh cũ. Ngay từ đầu, khi làm việc với đạo diễn, tôi và Đào phải tính toán từng phân cảnh. Có những lúc kịch bản rất hay nhưng nếu thấy "màu sắc" này giống phim trước là chúng tôi gạt qua ngay để tìm cách thể hiện mới. Nếu nhân vật Sâu là một chàng "bad boy" thì Hồng phải hiền hơn; nếu Mai là người bị động thì Ngọc lại chủ động hơn. Rất may mắn là sau khi xem xong, khán giả nhận xét họ thấy Hồng và Ngọc chứ không phải là Mai hay Dương nữa.

Khi nhận kịch bản, anh có biết trước là mình sẽ đóng chung với Phương Anh Đào không? Việc biết bạn diễn từ sớm giúp ích gì cho anh trong quá trình tiền kỳ?

- Tôi biết chứ! Ngoài việc nghiên cứu kịch bản, sản xuất và đạo diễn luôn cho tôi biết bạn diễn chung là ai. Điều này cực kỳ quan trọng để tôi chuẩn bị các bước tiền kỳ. Một nhân vật không chỉ nằm ở góc nhìn đơn phương của diễn viên mà còn ở sự phản ứng tương tác (chemistry). Tôi sẽ quan sát xem "chemistry" giữa mình với các bạn diễn khác như anh Quang, Đào hay Phát sẽ thế nào để bồi đắp cho nhân vật của mình thêm nhiều màu sắc.

Tạo hình của Tuấn Trần trong phim Tết mới đây.

Khán giả vốn quen với một Tuấn Trần trong các vai khổ sở hoặc "bad boy". Anh có sợ mình bị một màu và anh có muốn thử sức với dạng vai nào khác biệt hẳn không?

- Thú thực là năm qua tôi đóng liên tục các vai quá "khổ". Từ nhân vật chậm phát triển đến người con bị động chăm sóc mẹ... Những cảm xúc tiêu cực, buồn bã đó đôi khi theo tôi ra tận đời thực, khiến mình thấy rất mệt mỏi. Khi mình phải khóc, phải buồn trên phim quá nhiều, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống bên ngoài.

Vì vậy, khi nhận lời tham gia một bộ phim Tết mang năng lượng chữa lành, tôi thấy rất thoải mái. Đó là lúc tôi cần những vai nhẹ nhàng để xoa dịu tâm hồn. Nhưng ngay sau đó, với dự án "Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ vua Đinh", mọi người sẽ thấy một hình ảnh hoàn toàn khác: gai góc và hành động hơn. Tôi luôn có lộ trình riêng: đóng xong hành động, bước tiếp theo của tôi sẽ là một vai phản diện. Tôi chỉ làm khi cảm thấy mình đủ trải nghiệm và vốn sống để lột tả nhân vật đó.

Tuấn Trần bị thương trong phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ vua Đinh".

Với những vai diễn cần chiều sâu tâm lý hoặc đặc thù bệnh lý mà anh chưa từng trải qua, anh khai thác chất liệu từ đâu?

- Tôi đi tìm tư liệu từ thực tế. Với vai người chậm phát triển, tôi dành thời gian quan sát cuộc đời của những người mắc căn bệnh tương tự. Tôi có người bạn, người cháu cũng gặp tình trạng này nên tôi nốt lại từng biểu hiện nhỏ nhất vào sổ tay. Tôi nhận ra họ không cố cho người khác thấy mình thiểu năng, họ chỉ mong được nhìn nhận như một người bình thường.

Để biến đổi giọng nói cho nhân vật, tôi đã gặp bác sĩ để gắn một bộ hàm giả khiến tiếng nói không còn tròn vành rõ chữ. Hay với vai thợ cắt tóc, tôi phải đi học nghề thật sự. Tôi không chỉ diễn để khán giả thấy mình biết cầm kéo, mà tôi muốn chinh phục cả những người làm nghề tóc lâu năm. Tôi thường dành 3-6 tháng tiền kỳ cho mỗi vai diễn. Khi mình dành chất xám và sống cuộc đời của nhân vật, khán giả sẽ không thấy một diễn viên đang diễn, mà họ thấy chính nhân vật đó.

Tuấn Trần cân bằng cảm xúc sau khi kết thúc phim để không ảnh hưởng cuộc sống cá nhân

Anh cũng thường có những cảnh quay rất "cháy", từ hành động đến tình cảm. Anh có đặt ra ranh giới nào cho mình không, nhất là khi sau này anh có bạn gái hoặc lập gia đình?

- Quan điểm của tôi là khi đã nhập tâm vào nhân vật, hãy để cảm xúc và sinh lý của mình vận hành một cách tự nhiên theo kịch bản. Lúc đó, nhân vật sẽ chỉ dẫn cho mình biết phải làm gì, phải bảo vệ hay ôm lấy người kia như thế nào. Tuy nhiên, khi máy cắt, mình phải biết cân bằng. Tôi từng bị cảm xúc tiêu cực của nhân vật ám ảnh ra ngoài đời làm người thân khó chịu, nên giờ tôi học cách thoát vai để không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và bạn diễn xung quanh.

Tuấn Trần luôn hóa thân vào nhân vật một cách tự nhiên.

Nhắc đến chấn thương, nghe nói anh từng gặp sự cố rất nặng trên phim trường?

- Đúng vậy, tôi từng bị đứt dây chằng và rách sụn chêm khi quay "Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ vua Đinh". Đó là một đại cảnh cực kỳ quan trọng. Lúc đó tôi không sợ đau, tôi chỉ sợ mình làm hỏng kế hoạch của đoàn phim vì đầu tư rất lớn. Nhưng trong cái rủi có cái may, vì tôi chấn thương chân nên anh Trí Nguyễn đã đổi sang một bài đánh đu dây rất hay.

Khoảng thời gian nằm viện 10 ngày đó cũng cho tôi trải nghiệm quý giá. Tôi nằm quan sát cách bác sĩ phẫu thuật, cách điều dưỡng làm việc... Những chi tiết đó tôi đều góp nhặt lại, biết đâu sau này mình lại vào vai một bác sĩ phẫu thuật phản diện thì sao? (cười)

Hiện nay doanh thu "trăm tỷ" thường được coi là thước đo chất lượng phim. Là một diễn viên, anh nhìn nhận con số này thế nào?

- Trăm tỷ là một tín hiệu đáng mừng và là sự yêu thương của khán giả. Với nhà đầu tư, đó là thước đo thành công. Nhưng với tôi, quan trọng nhất là cảm xúc của khán giả. Tôi thích nghe người ta gọi tên nhân vật của mình, nói rằng "sao thương nhân vật đó quá" hơn là chỉ nói về con số. Tôi luôn cố gắng hết sức trong giai đoạn tiền kỳ và hậu kỳ, còn thành công của phim phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhà phát hành, gu của khán giả và cả "lộc" của Tổ nghề nữa. Dù phim thắng hay thua, tôi vẫn học được nhiều điều và có thêm trải nghiệm sống từ anh em ekip.

Hoạt động nghệ thuật 10 năm và đã có chỗ đứng nhất định, anh thấy đâu là "chất" riêng để khán giả luôn nhớ đến Tuấn Trần?

- Tôi tự hào vì mình luôn nghiêm túc với nghề. Tôi luôn coi mỗi vai diễn như cơ hội cuối cùng. Tôi tin vào nhân quả; nếu mình làm việc hời hợt, Tổ nghề sẽ lấy lại tất cả. Khán giả hay nói tôi "lăn xả", tôi thấy vui vì điều đó. Nghề này cho tôi nhiều lắm: được học kỹ năng mới, được sống nhiều cuộc đời. Tôi vẫn thấy mình còn nhiều thiếu sót, chưa bao giờ thấy hài lòng hay cảm thấy mình đã "đủ tốt". Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi hiện tại là được làm nghề, có điều kiện chăm sóc mẹ và gia đình, còn trong nghệ thuật, tôi vẫn muốn được chinh phục nhiều thể loại hơn nữa.

Tuấn Trần quan trọng kịch bản phim khi nhận vai hơn là vấn đề cát-sê.

Tiêu chí chọn kịch bản của anh là gì? Vấn đề cát-sê có phải là yếu tố tiên quyết không?

- Tiêu chí duy nhất là kịch bản phải "chạm" được vào tôi. Tôi phải thấy thương, thấy thú vị với cuộc đời nhân vật thì mới truyền được năng lượng đó cho khán giả. Còn về cát-sê, tiền bạc cần để ổn định cuộc sống, nhưng nó không bao giờ tác động được đến quyết định nhận vai của tôi. Nếu chỉ chăm chăm vào việc phim này trả bao nhiêu tiền, doanh thu ra sao, thì ánh mắt của người diễn viên sẽ không còn trong trẻo để hóa thân vào nhân vật nữa. Khi mình không tin vào vai diễn, khán giả chắc chắn sẽ không cảm được.

Cảm ơn Tuấn Trần về cuộc trò chuyện này!

Tuấn Trần chia sẻ cảm xúc khi nhận vai trong "Báu vật trời cho". Clip: Đỗ Quyên