Con trai 16 tháng tuổi của MC Mai Ngọc

Ghi lại từng khoảnh khắc của con trai đầu lòng, Mai Ngọc giãi bày: "Thế là lần đầu đi biển cũng khá thành công, để đây để mai sau lớn, lỡ có lúc mẹ quên hay tình mẹ con giận hờn nhau, thì Facebook sẽ nhắc lại buổi đầu em bỡ ngỡ, đáng yêu thế nào".