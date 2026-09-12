Con trai 16 tháng tuổi của MC Mai Ngọc

Thứ bảy, 16:00 12/09/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - MC Mai Ngọc chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con trai 16 tháng tuổi khi lần đầu ra biển. Biểu cảm bé Panda hồi hộp, háo hức với cát và sóng biển khiến fan thích thú.

Con trai 16 tháng tuổi của MC Mai Ngọc - Ảnh 1.MC Mai Ngọc khéo léo khoe ảnh ông xã trong chuyến du lịch Hạ Long

GĐXH - Chồng MC Mai Ngọc hiếm hoi lộ diện khi đưa vợ đi Hạ Long kỷ niệm chuyến du lịch đầu tiên của con trai 16 tháng tuổi. Bé Panda cũng khiến fan thích thú với những khoảnh khắc đáng yêu.

Con trai 16 tháng tuổi của MC Mai Ngọc lần đầu đi biển đầy thú vị - Ảnh 1.

Mới đây, MC Mai Ngọc chia sẻ loạt khoảnh khắc bé Panda 16 tháng tuổi lần đầu được đi biển. Theo nữ MC, quý tử tỏ ra hồi hộp xen lẫn thích thú khi nghịch cát, nô đùa với sóng biển.

Con trai 16 tháng tuổi của MC Mai Ngọc lần đầu đi biển đầy thú vị - Ảnh 2.
Con trai 16 tháng tuổi của MC Mai Ngọc lần đầu đi biển đầy thú vị - Ảnh 3.

"Lần đầu cháu ra biển, có chút hồi hộp, thích thú... bao điều lạ lẫm, cát ở đâu mà nhiều, nước ở đâu mà mênh mông, ồn ào thế", Mai Ngọc chia sẻ.

Con trai 16 tháng tuổi của MC Mai Ngọc lần đầu đi biển đầy thú vị - Ảnh 4.

Mai Ngọc dạy con trai viết chữ trên cát hay đi chân trần trên cát. "Cháu vừa sợ vừa thích khi lần đầu đặt chân xuống biển", MC Mai Ngọc mô tả.

Con trai 16 tháng tuổi của MC Mai Ngọc lần đầu đi biển đầy thú vị - Ảnh 5.
Con trai 16 tháng tuổi của MC Mai Ngọc lần đầu đi biển đầy thú vị - Ảnh 6.

Ghi lại từng khoảnh khắc của con trai đầu lòng, Mai Ngọc giãi bày: "Thế là lần đầu đi biển cũng khá thành công, để đây để mai sau lớn, lỡ có lúc mẹ quên hay tình mẹ con giận hờn nhau, thì Facebook sẽ nhắc lại buổi đầu em bỡ ngỡ, đáng yêu thế nào".

Con trai 16 tháng tuổi của MC Mai Ngọc lần đầu đi biển đầy thú vị - Ảnh 7.

Nét tinh nghịch đáng yêu của con trai Mai Ngọc: "Em bé hiểu chuyện, cứng cáp hơn nên chuyến đi vừa vui vừa nhiều kỷ niệm".

Con trai 16 tháng tuổi của MC Mai Ngọc lần đầu đi biển đầy thú vị - Ảnh 8.

Mai Ngọc kết hôn với doanh nhân Quốc Thắng - thiếu gia một gia đình giàu có nổi tiếng ở Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) - cuối năm 2024 và có con trai đầu lòng tháng 4/2025. Từ khi có bầu, cô gác lại công việc biên tập viên ở VTV để dành toàn bộ thời gian chăm sóc tổ ấm.

Con trai 16 tháng tuổi của MC Mai Ngọc lần đầu đi biển đầy thú vị - Ảnh 9.

Mai Ngọc cho biết khi con trai 2 tuổi, cô sẽ bắt đầu lại công việc truyền hình.

 

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