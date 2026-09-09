MC Mai Ngọc khéo léo khoe ảnh ông xã trong chuyến du lịch Hạ Long

Thứ tư, 13:59 09/09/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Chồng MC Mai Ngọc hiếm hoi lộ diện khi đưa vợ đi Hạ Long kỷ niệm chuyến du lịch đầu tiên của con trai 16 tháng tuổi. Bé Panda cũng khiến fan thích thú với những khoảnh khắc đáng yêu.

Chồng MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 1.Sắc vóc MC Mai Ngọc sau sinh

GĐXH - MC Mai Ngọc gây ấn tượng với hình ảnh U40 rạng rỡ, mẹ của một em bé 16 tháng. Cô khiến nhiều người ngưỡng mộ với bí quyết giảm cân hiệu quả và lối sống lành mạnh, đầy kỷ luật.

Chồng MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 1.

Mới đây, MC Mai Ngọc gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc cùng chồng và con trai đi nghỉ dưỡng tại Hạ Long (Quảng Ninh). Đây cũng là chuyến đi chơi đầu tiên của bé Panda nhà Mai Ngọc sau 16 tháng chào đời.

Chồng MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 2.

Trong bộ ảnh là lần hiếm hoi ông xã Mai Ngọc - doanh nhân Đặng Quốc Thắng được xuất hiện. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1990 khéo léo "che chắn" cho ông xã bằng hình ảnh đáng yêu của con trai.

Chồng MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 3.

Nói về con trai, Mai Ngọc cho biết, để chuẩn bị cho chuyến đi chơi đã phải chuẩn bị 4 vali đồ để con có đầy đủ hành trang, không có cảm giác bỡ ngỡ khi đến môi trường mới.

Chồng MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 4.

"Đồ đạc rồi sẽ ít dần, em cũng sẽ đỡ quậy hơn, nên tuy là du lịch đổi cảnh chăm con, mẹ vẫn tận hưởng khoảnh khắc đáng yêu này", Mai Ngọc chia sẻ kèm khoảnh khắc xấu hổ của con trai.

Chồng MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 5.

Bé Panda là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của Mai Ngọc và ông xã thiếu gia, được mẹ nhận xét là cậu bé thân thiện, đáng yêu và luôn hợp tác trong mọi hoàn cảnh.

Chồng MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 6.
Chồng MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 7.

Mai Ngọc từng nghĩ tự do là sung sướng nhất nhưng từ khi có con như "cái đuôi nhỏ" luôn lăng xăng bên cạnh, cô thấy rất thú vị, đi đâu xa cũng nhớ nhung. 'Cuộc đời tôi vốn đã rực rỡ và sự xuất hiện của con trai là nét cọ tuyệt đẹp giúp hoàn thiện bức tranh', cô bày tỏ.

Chồng MC Mai Ngọc gây chú ý - Ảnh 8.

Mai Ngọc sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Cô được biết đến với hình ảnh "cô gái thời tiết", MC/BTV xinh đẹp của VTV. Năm 2024, cô kết hôn với doanh nhân Quốc Thắng - thiếu gia một gia đình giàu có nổi tiếng ở Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) và có bé Panda - con trai đầu lòng tháng 4/2025. Từ khi có bầu, cô gác lại công việc biên tập viên ở VTV để dành toàn bộ thời gian chăm sóc tổ ấm. Mai Ngọc cho biết kế hoạch khi con trai 2 tuổi cô sẽ trở lại với vai trò truyền hình.

 

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