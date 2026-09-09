MC Mai Ngọc khéo léo khoe ảnh ông xã trong chuyến du lịch Hạ Long
GĐXH - Chồng MC Mai Ngọc hiếm hoi lộ diện khi đưa vợ đi Hạ Long kỷ niệm chuyến du lịch đầu tiên của con trai 16 tháng tuổi. Bé Panda cũng khiến fan thích thú với những khoảnh khắc đáng yêu.
Mai Ngọc từng nghĩ tự do là sung sướng nhất nhưng từ khi có con như "cái đuôi nhỏ" luôn lăng xăng bên cạnh, cô thấy rất thú vị, đi đâu xa cũng nhớ nhung. 'Cuộc đời tôi vốn đã rực rỡ và sự xuất hiện của con trai là nét cọ tuyệt đẹp giúp hoàn thiện bức tranh', cô bày tỏ.
Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 nhắn gửi một giây trân trọng, một đời yêu thươngGiải trí -
GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 chia sẻ khoảnh khắc bình yên, giản dị với dòng tâm sự đầy cảm xúc. Cô viết: "Hạnh phúc bắt đầu từ một giây trân trọng, rồi một ngày, một tháng, một năm… và một đời yêu thương".
Phương nhờ Tùng cứu Khánh vụ xô xát với khách tại quán barXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sau rắc rối ở quán bar, Phương đã tới gặp Tùng để nhờ cứu giúp Khánh.
Hồ Ngọc Hà bị Lưu Diệc Phi cắt khỏi khung hình chụp chung ở Thượng Hải: Có thân thiết nhau đâu mà…Thế giới showbiz -
GĐXH - Sáng 9/9, cư dân mạng phát hiện trên Instagram của Lưu Diệc Phi tăng tải bức ảnh trong sự kiện ở Thượng Hải nhưng chỉ để cô và CEO BVLGARI, còn hình ảnh Hồ Ngọc Hà đã bị cắt bỏ. Động thái này nhanh chóng gây tranh luận trái chiều trên các diễn đàn mạng xã hội của Việt Nam.
Hồ Ngọc Hà bị chê kém sang khi hội ngộ Lưu Diệc Phi vì khoe ngực quá đàGiải trí -
GĐXH - Chọn thiết kế khoét cổ sâu và hở phần lưng, Hồ Ngọc Hà bị cho là kém sang khi đứng cạnh Lưu Diệc Phi vì khoe vòng 1 quá hở bạo.
Mẹ Hoa hậu Diễm Hương ở tuổi xế chiều vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượngGiải trí -
GĐXH - Mẹ Hoa hậu Diễm Hương trong mắt con gái luôn là một mỹ nhân, dù ở tuổi nào bà vẫn trẻ đẹp và rực rỡ.
Việt Anh tiết lộ chuyện ít biết khi được chọn vai Cao Thanh Lâm trong 'Chạy án'Câu chuyện văn hóa -
NSƯT Việt Anh lần đầu chia sẻ cơ duyên được chọn vào vai Cao Thanh Lâm, nhân vật làm nên dấu ấn đặc biệt của anh trong "Chạy án".
Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam gây chú ý trong lễ đính hôn của con trai tại MỹGiải trí -
GĐXH - Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam tham dự lễ đính hôn của con trai Nam Thanh ở Mỹ. Buổi lễ ấm cúng theo phong tục Do Thái (quê hương cô dâu), trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.
Tin sao 8/9: Việt Anh - Quỳnh Nga ngọt ngào trong ngày sinh nhật, nhan sắc Chi Pu gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Việt Anh chúc mừng sinh nhật Quỳnh Nga bằng bộ ảnh tình tứ, trong khi đó ca sĩ Chi Pu gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung, nhan sắc cuốn hút.
Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc'Giải trí -
GĐXH - "Hiện tại, tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc vì điều đó luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc. Việc kết nối với những người xung quanh và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, võ thuật truyền thống chính là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất của tôi lúc này", Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.
Diện mạo gây chú ý của Hoa hậu Bảo NgọcGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc xuất hiện với gương mặt phờ phạc, đôi mắt sưng đỏ thu hút sự quan tâm của fan, đặc biệt là sau những tranh cãi về kết quả Top 6 chung cuộc Miss World 2026.