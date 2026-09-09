MC Mai Ngọc khéo léo khoe ảnh ông xã trong chuyến du lịch Hạ Long

Mai Ngọc sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Cô được biết đến với hình ảnh "cô gái thời tiết", MC/BTV xinh đẹp của VTV. Năm 2024, cô kết hôn với doanh nhân Quốc Thắng - thiếu gia một gia đình giàu có nổi tiếng ở Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) và có bé Panda - con trai đầu lòng tháng 4/2025. Từ khi có bầu, cô gác lại công việc biên tập viên ở VTV để dành toàn bộ thời gian chăm sóc tổ ấm. Mai Ngọc cho biết kế hoạch khi con trai 2 tuổi cô sẽ trở lại với vai trò truyền hình.