Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"
Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.
Theo thông tin từ báo Vietnamnet, sáng 1/11, Công an phường Ea Kao cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, bắt giữ Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú tại phường Ea Kao) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo của một người dân về việc bé L. (SN 2024) bị mất tích.
Vào cuộc điều tra, lực lượng công an nhận định sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã tiến hành đấu tranh, lấy lời khai những người thân trong gia đình nạn nhân.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ Nguyễn Thị Lê (mẹ của bé L.) chính là thủ phạm đã gây ra cái chết cho con trai.
Tại cơ quan công an, Lê khai năm 2008 kết hôn với ông T. (45 tuổi), có hai con chung và sinh sống tại phường Ea Kao - báo Dân Trí cho hay. Đến tháng 2/2024, Lê phát sinh quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác và sinh ra cháu L.
Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.
Cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuống giếng, đưa thi thể cháu bé lên phục vụ công tác khám nghiệm.
Hiện Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lê để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
