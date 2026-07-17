Mẹ ruột Á hậu Đinh Y Quyên gây chú ý

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An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Đinh Y Quyên - Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025, vừa nhận bằng bác sĩ da liễu. Mẹ ruột cô - bà Nguyễn Thị Hảo gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái.

Đinh Y Quyên nhận bằng Bác sĩ Da liễu và Mẹ ruột gây chú ý trong sự nghiệp - Ảnh 1.

Mới đây, Đinh Y Quyên - Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025, gây chú ý khi thông báo đã nhận bằng Bác sĩ Chuyên khoa I Da liễu - Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Với người đẹp, hành trình trở thành Bác sĩ Chuyên khoa I Da liễu là một cột mốc đáng nhớ, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một chặng đường mới. Cô sẽ luôn nỗ lực học hỏi, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với nghề.

Đinh Y Quyên nhận bằng Bác sĩ Da liễu và Mẹ ruột gây chú ý trong sự nghiệp - Ảnh 2.
Đinh Y Quyên nhận bằng Bác sĩ Da liễu và Mẹ ruột gây chú ý trong sự nghiệp - Ảnh 3.

"Có lẽ điều đẹp nhất của ngày hôm nay không chỉ là tấm bằng Bác sĩ Chuyên khoa I Da liễu, mà là được nhìn thấy rất nhiều tình yêu thương hiện diện. Con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ và gia đình, cô chú - người luôn là điểm tựa vững chắc cho con trên suốt hành trình học tập và trưởng thành", Đinh Y Quyên bày tỏ..

Đinh Y Quyên nhận bằng Bác sĩ Da liễu và Mẹ ruột gây chú ý trong sự nghiệp - Ảnh 4.

Mẹ ruột của Đinh Y Quyên là bà Nguyễn Thị Hảo trẻ trung, rạng rỡ có mặt chúc mừng con gái. Bà Hảo ở Gia Lai, đã làm rất nhiều nghề như trồng trọt, chăn nuôi và buôn bán để nuôi ba người con (Đinh Y Quyên cùng chị gái và em trai) ăn học thành tài trong ngành Y và ủng hộ các con tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Mẹ ruột Á hậu Đinh Y Quyên gây chú ý - Ảnh 1.

Bà Hảo cùng người thân của Á hậu Đinh Y Quyên trong ngày nhận bằng.

Đinh Y Quyên nhận bằng Bác sĩ Da liễu và Mẹ ruột gây chú ý trong sự nghiệp - Ảnh 6.

Đinh Y Quyên sinh năm 1996 ở Gia Lai, là người đồng bào H'rê. Cô từng thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp tại Miss Grand Vietnam nhờ gương mặt sắc sảo, làn da trắng cùng chiều cao 1m72 m, số đo ba vòng 85-60-92 cm và học vấn khủng.

Đinh Y Quyên nhận bằng Bác sĩ Da liễu và Mẹ ruột gây chú ý trong sự nghiệp - Ảnh 7.

Người đẹp quê Gia Lai tốt nghiệp ngành Y đa khoa tại trường Đại học Y Tây Nguyên, hiện là bác sĩ da liễu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Trong bài thuyết trình đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025, Đinh Y Quyên nói là một bác sĩ trẻ khao khát góp phần cải thiện sức khỏe cho trẻ em. Cô mang tới dự án "Trẻ em tự kỷ - Bệnh da tự tạo", giúp đỡ các bé có vấn đề về da liễu, trong nhiệm kỳ Á hậu.

 

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