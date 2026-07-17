Mẹ ruột Á hậu Đinh Y Quyên gây chú ý

Mới đây, Đinh Y Quyên - Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025, gây chú ý khi thông báo đã nhận bằng Bác sĩ Chuyên khoa I Da liễu - Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Với người đẹp, hành trình trở thành Bác sĩ Chuyên khoa I Da liễu là một cột mốc đáng nhớ, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một chặng đường mới. Cô sẽ luôn nỗ lực học hỏi, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với nghề.