Mẹ ruột Á hậu Đinh Y Quyên gây chú ý
GĐXH - Đinh Y Quyên - Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025, vừa nhận bằng bác sĩ da liễu. Mẹ ruột cô - bà Nguyễn Thị Hảo gây chú ý trong ngày đặc biệt của con gái.
"Có lẽ điều đẹp nhất của ngày hôm nay không chỉ là tấm bằng Bác sĩ Chuyên khoa I Da liễu, mà là được nhìn thấy rất nhiều tình yêu thương hiện diện. Con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ và gia đình, cô chú - người luôn là điểm tựa vững chắc cho con trên suốt hành trình học tập và trưởng thành", Đinh Y Quyên bày tỏ..