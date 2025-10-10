Mẹ tôi cứ nấu món ăn này là 'hết bay' nồi cơm: Chỉ 10 phút mà nguyên liệu hòa quyện, tươi mát, rất sảng khoái

Mùa thu, tiết trời mát mẻ, khẩu vị của mọi người tốt, không thể tránh khỏi việc ăn nhiều thịt, cá. Lúc này, cần có những món ăn thanh mát để giải tỏa cảm giác ngán ngấy. Tốt nhất nên ăn nhiều món có rau củ, chế biến đơn giản. Ví dụ như món ăn mà tôi giới thiệu ngay dưới đây - đơn giản từ nguyên liệu đến cách chế biến và rất ngon. Mỗi khi gia đình tôi sau nhiều ngày "nạp" quá nhiều đạm, mẹ tôi sẽ nấu món ăn này và khi đặt trên bàn, cả nhà đều phấn khích.

Nguyên liệu của món ăn hôm nay rất đơn giản, chủ yếu là giá đỗ, kết hợp với vài viên bò viên, trứng gà, mộc nhĩ và các nguyên liệu khác. Hương vị chủ đạo tươi ngon, không ngấy, dễ chịu và thanh mát. Cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần xào rồi thêm nước đun 10 phút là có thể dọn ra bàn.

Không dài dòng nữa, ngay dưới đây là cách làm món giá đỗ 3 tầng với sự kết hợp của 4 nguyên liệu tươi ngon, thơm phức, dễ chịu, thanh mát và hấp dẫn. Món ăn này sau có thể sẽ được ăn hết ngay khi vừa dọn ra bàn.

Nguyên liệu làm món canh giá đỗ 3 tầng

150g giá đỗ tương (hoặc giá đỗ xanh tùy thích), 6 viên thịt bò, 3 quả trứng gà, một ít mộc nhĩ, 2 cây hành lá, 3 tép tỏi, muối, dầu ăn, bột nấm hương tươi và một chút bột tiêu trắng.

Cách làm món canh giá đỗ 3 tầng

Bước 1: Giá đỗ bạn mua về rửa sạch nhiều lần bằng nước để loại bỏ hết vỏ đỗ, sau đó để ráo nước. Thịt bò viên bạn có thể mua sẵn tại siêu thị hoặc có thể thay thế bằng thịt viên sau khi băm nhỏ thịt heo và viên lại. Ngâm mộc nhĩ cho nở mềm rồi rửa sạch, xé thành các miếng nhỏ rồi để riêng. Đập trứng gà vào bát, đánh tan. Sau đó bạn đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn rồi đun nóng và cho trứng vào chiên thành một lớp trứng dày. Sau đó lấy ra đĩa rồi cắt thành các miếng lớn, để dùng sau. Hành lá rửa sạch, cắt khúc (một ít gốc hành thái nhỏ).

Bước 2: Khi tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng, bạn có thể bắt đầu nấu canh. Đầu tiên, đặt nồi lên bếp, đun nóng. Sau đó đổ một ít dầu ăn vào, khi dầu nóng thì cho phần gốc hành lá thái nhỏ và tỏi băm nhỏ vào xào thơm. Sau đó bạn cho giá đỗ tương vào, đảo đều ở mức lửa lớn nhất. Hãy xào nhanh tay khoảng 1 phút để loại bỏ bớt độ ẩm và kích thích hương thơm tươi mát của giá đỗ. Sau đó bạn xếp trứng, mộc nhĩ và thịt bò viên (đã rã đông trước) vào nồi, rồi thêm lượng nước sôi vừa đủ.

Bước 3: Đun sôi trên lửa lớn, thêm chút muối, tiêu trắng và bột nấm hương tươi vào (có thể thay thế bằng tinh chất cốt gà) để nêm nếm. Sau đó bạn đậy nắp nồi lại, nấu nhỏ lửa trong khoảng 3-5 phút. Sau khi hết thời gian, bạn nếm thử nước dùng và điều chỉnh lại cho vừa ăn. Rắc thêm chút hành lá thái nhỏ, đảo nhẹ rồi tắt bếp. Lấy canh ra bát và tạo thành các tầng với lớp giá đỗ bên dưới.

Thành phẩm món canh giá đỗ 3 tầng

Đây là một món canh rất đơn giản nhưng vẫn giữ trọn vẹn hương vị nguyên bản của các nguyên liệu. Vừa tươi mát, vừa thanh mát, ấm áp lại ngon miệng. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn chưa biết nấu gì cho bữa cơm nhà thì hãy thử món này nhé. Vừa ngon, vừa dễ làm lại vừa đậm đà. Món này nên xào giá đỗ trong món ăn này ở lửa lớn, điều này có thể loại bỏ một số "mùi sống/tanh" của giá đỗ và cũng kích thích hương thơm tươi mát của các nguyên liệu.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh giá đỗ 3 tầng!