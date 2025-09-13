Mẹ Trung úy Quang trong 'Mưa đỏ' ngoài đời có cơ ngơi 4 tầng cực xinh

Mưa đỏ đang là bộ phim chiếm Top 1 doanh thu phòng vé tại Việt Nam với hơn 600 tỷ. Thân Thúy Hà đảm nhận vai bà Kiều - mẹ của Trung úy Quang (Steven Nguyễn đóng), người lính bên kia chiến tuyến - đã nhận được nhiều lời khen bởi diễn xuất đầy cảm xúc.

Ngoài đời, Thân Thúy Hà là mẹ đơn thân, có 1 cậu con trai và 1 cô con gái. Nữ diễn viên sống trong cơ ngơi 4 tầng khang trang, xinh xắn ở TP.HCM. Những lúc rảnh rỗi, mỹ nhân 7x dành nhiều thời gian chăm sóc cho tổ ấm.





Tổ ấm của nữ diễn viên có kiến trúc hiện đại với hình tam giác và 4 tầng lầu. Tông màu chủ đạo được bà mẹ hai con lựa chọn là màu trắng, hồng, cam pastel.

Từ ngoài vào, ai nấy đã cảm nhận được sự thoải mái tươi mát vì không gian trang trí bằng những loại cây xanh mướt.





Điểm hút mắt nhất trong tổng thể không gian lại là khu vực sân vườn nhiều cây xanh. Dọc hai bên hành lang là các loại hoa được trồng rất ngay hàng thẳng lối.

Cô trồng nhiều lại hoa xung quanh không gian biệt thự của mình.

Cổng nhà bao phủ rực rỡ bởi màu sắc tươi tắn của các loài hoa.

Khu vườn lộng lẫy bởi rất nhiều hoa khoe sắc

Cô cũng trồng nhiều loại rau củ quả.

Nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm vườn, Thân Thúy Hà luôn đảm bảo bữa ăn gia đình có đủ rau sạch dù mỗi loại cô chỉ trồng một ít. Thậm chí có nhiều đợt thu hoạch được rất nhiều rau cô còn gửi tặng bạn bè và người thân cùng dùng.

Cổng nhà phủ đầy hoa giấy và dây leo tạo thành vòm hoa rực rỡ, lối vào lát gạch họa tiết tròn giản dị nhưng sạch sẽ, gợi cảm giác mộc mạc, gần gũi như một ngôi nhà miền quê thu nhỏ giữa lòng phố.

Góc sân rực rỡ sắc hoa giấy đỏ hồng đan xen, bao quanh là cây cối xanh tốt, làm nên lớp “rèm thiên nhiên” che nắng và mang lại sự riêng tư cho gia chủ mà không cần tường rào kín đáo.