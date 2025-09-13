Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Mẹ Trung úy Quang trong 'Mưa đỏ' ngoài đời có cơ ngơi 4 tầng cực xinh

Thứ bảy, 14:00 13/09/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhìn vào căn biệt thự 4 tầng rợp bóng cây mà ai cũng xuýt xoa.

Mẹ trung úy Quang sống trong căn nhà 4 tầng xinh đẹp ở TP . HCM - Ảnh 1.

Mưa đỏ đang là bộ phim chiếm Top 1 doanh thu phòng vé tại Việt Nam với hơn 600 tỷ. Thân Thúy Hà đảm nhận vai bà Kiều - mẹ của Trung úy Quang (Steven Nguyễn đóng), người lính bên kia chiến tuyến - đã nhận được nhiều lời khen bởi diễn xuất đầy cảm xúc.

Mẹ trung úy Quang sống trong căn nhà 4 tầng xinh đẹp ở TP . HCM - Ảnh 2.

Ngoài đời, Thân Thúy Hà là mẹ đơn thân, có 1 cậu con trai và 1 cô con gái. Nữ diễn viên sống trong cơ ngơi 4 tầng khang trang, xinh xắn ở TP.HCM. Những lúc rảnh rỗi, mỹ nhân 7x dành nhiều thời gian chăm sóc cho tổ ấm.


Mẹ trung úy Quang sống trong căn nhà 4 tầng xinh đẹp ở TP . HCM - Ảnh 3.

Tổ ấm của nữ diễn viên có kiến trúc hiện đại với hình tam giác và 4 tầng lầu. Tông màu chủ đạo được bà mẹ hai con lựa chọn là màu trắng, hồng, cam pastel.

Mẹ trung úy Quang sống trong căn nhà 4 tầng xinh đẹp ở TP . HCM - Ảnh 4.

Từ ngoài vào, ai nấy đã cảm nhận được sự thoải mái tươi mát vì không gian trang trí bằng những loại cây xanh mướt.


Mẹ trung úy Quang sống trong căn nhà 4 tầng xinh đẹp ở TP . HCM - Ảnh 5.

Điểm hút mắt nhất trong tổng thể không gian lại là khu vực sân vườn nhiều cây xanh. Dọc hai bên hành lang là các loại hoa được trồng rất ngay hàng thẳng lối. 

Mẹ trung úy Quang sống trong căn nhà 4 tầng xinh đẹp ở TP . HCM - Ảnh 7.

Cô trồng nhiều lại hoa xung quanh không gian biệt thự của mình.

Mẹ trung úy Quang sống trong căn nhà 4 tầng xinh đẹp ở TP . HCM - Ảnh 8.

Cổng nhà bao phủ rực rỡ bởi màu sắc tươi tắn của các loài hoa.

Mẹ trung úy Quang sống trong căn nhà 4 tầng xinh đẹp ở TP . HCM - Ảnh 11.

Khu vườn lộng lẫy bởi rất nhiều hoa khoe sắc

Mẹ trung úy Quang sống trong căn nhà 4 tầng xinh đẹp ở TP . HCM - Ảnh 12.

Cô cũng trồng nhiều loại rau củ quả.

Mẹ trung úy Quang sống trong căn nhà 4 tầng xinh đẹp ở TP . HCM - Ảnh 13.

Nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm vườn, Thân Thúy Hà luôn đảm bảo bữa ăn gia đình có đủ rau sạch dù mỗi loại cô chỉ trồng một ít. Thậm chí có nhiều đợt thu hoạch được rất nhiều rau cô còn gửi tặng bạn bè và người thân cùng dùng.

Mẹ trung úy Quang sống trong căn nhà 4 tầng xinh đẹp ở TP . HCM - Ảnh 14.

Cổng nhà phủ đầy hoa giấy và dây leo tạo thành vòm hoa rực rỡ, lối vào lát gạch họa tiết tròn giản dị nhưng sạch sẽ, gợi cảm giác mộc mạc, gần gũi như một ngôi nhà miền quê thu nhỏ giữa lòng phố.

Mẹ trung úy Quang sống trong căn nhà 4 tầng xinh đẹp ở TP . HCM - Ảnh 15.

Góc sân rực rỡ sắc hoa giấy đỏ hồng đan xen, bao quanh là cây cối xanh tốt, làm nên lớp “rèm thiên nhiên” che nắng và mang lại sự riêng tư cho gia chủ mà không cần tường rào kín đáo.

Mẹ trung úy Quang sống trong căn nhà 4 tầng xinh đẹp ở TP . HCM - Ảnh 17.Nữ BTV Thời sự 19h 'gây sốt' trong ngày Đại lễ vừa qua sống trong căn hộ thế nào?

GĐXH - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên sóng truyền hình vừa qua đã được đồng hành cùng nhiều gương mặt gắn bó nhiều năm và được công chúng yêu mến của VTV. Tối 2/9, giữa những màn pháo hoa rực rỡ và những bản hùng ca vang vọng, màn xuất hiện của BTV Minh Trang trong bản tin Thời sự VTV1 trở thành tâm điểm chú ý.

Mẹ trung úy Quang sống trong căn nhà 4 tầng xinh đẹp ở TP . HCM - Ảnh 18.BTV VTV có bố là Giáo sư Toán học, gia đình đủ 'nếp tẻ' sống trong biệt thự vừa hiện đại vừa lãng mạn

GĐXH - Điều thú vị là căn biệt thự gia đình nhỏ của anh đang sống, được xây dựng trên chính mảnh đất từ đời cha anh để lại.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Đặt sai hướng tủ lạnh tài vận bị cản trở, đúng hướng thì tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào

Đặt sai hướng tủ lạnh tài vận bị cản trở, đúng hướng thì tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào

- 2 phút trước

GĐXH - Tủ lạnh là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hiện nay của mỗi gia đình. Tuy nhiên vị trí đặt tủ lạnh đẹp và hướng đặt tủ lạnh sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết. Đặt đúng hướng, tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào.

Ở ban công đặt những thứ này càng dễ hao tài mất của, nhưng nhiều gia đình vẫn mắc phải

Ở ban công đặt những thứ này càng dễ hao tài mất của, nhưng nhiều gia đình vẫn mắc phải

- 2 giờ trước

GĐXH – Ban công được coi là khí khẩu của ngôi nhà. Tuy nhiên, nhiều gia đình mắc phải những sai lầm phong thủy khiến tài lộc bị cản trở. Tìm hiểu ngay những điều cần tránh để bảo vệ tài chính và sức khỏe gia đình bạn.

Loài cây hóa giải sát khí trong văn phòng làm việc, giảm stress hiệu quả

Loài cây hóa giải sát khí trong văn phòng làm việc, giảm stress hiệu quả

- 5 giờ trước

GĐXH - Phòng làm việc đôi khi mang lại cảm giác bức bối, bí bách. Cây cối giúp hóa giải sát khí trong phòng làm việc đồng thời giảm stress hiệu quả.

Lỗi phong thủy khi mua nhà đất khiến sức khỏe, tiền tài bị sa sút

Lỗi phong thủy khi mua nhà đất khiến sức khỏe, tiền tài bị sa sút

- 8 giờ trước

GĐXH - Nhiều gia chủ không chú ý đến lỗi phong thủy khi mua nhà đất khiến sức khỏe, tiền tài bị sa sút. Đó là những lỗi nào, cùng bài viết sau điểm danh chi tiết.

Phong thủy phòng ngủ cho trẻ em theo mệnh tuổi giúp bé, ngoan, khỏe mạnh

Phong thủy phòng ngủ cho trẻ em theo mệnh tuổi giúp bé, ngoan, khỏe mạnh

- 10 giờ trước

GĐXH - Cũng giống như người lớn, trẻ em cũng mang trong mình tuổi và mệnh khác nhau. Sắp xếp phong thủy phòng ngủ hợp với bé phần nào giúp bé, ngoan, khỏe mạnh và gặp nhiều điều may mắn khác.

Có nên ‘cải tạo’ phòng ngủ bằng cây xanh phong thủy?

Có nên ‘cải tạo’ phòng ngủ bằng cây xanh phong thủy?

- 1 ngày trước

GĐXH - Cây phong thủy đặt tại các vị trí phù hợp trong nhà có thể mang lại nhiều lợi ích. Liệu phòng ngủ có phải nơi thích hợp để đặt cây phong thủy không? Hãy đọc bài viết sau.

BTV Khánh Trang VTV vừa trở lại Bản tin Thời sự 19h sau hơn 1 tháng vắng bóng sống trong căn nhà không thể thiếu sắc hoa

BTV Khánh Trang VTV vừa trở lại Bản tin Thời sự 19h sau hơn 1 tháng vắng bóng sống trong căn nhà không thể thiếu sắc hoa

- 1 ngày trước

GĐXH - Đối với BTV Khánh Trang, hoa là một phần không thể thiếu trong căn nhà của mình.

Cách để có một căn bếp vừa sang vừa 'hốt lộc về nhà' bạn nên biết

Cách để có một căn bếp vừa sang vừa 'hốt lộc về nhà' bạn nên biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Phòng bếp thường được xem như là trái tim của ngôi nhà, là nơi giữ lửa cho mỗi gia đình. Mặc dù vậy, không phải ai cũng nắm được hết đâu là lựa chọn tốt nhất về phong thủy cho căn bếp của gia đình mình.

Loại pháp khí phong thủy tài lộc nên có trong phòng khách

Loại pháp khí phong thủy tài lộc nên có trong phòng khách

- 1 ngày trước

GĐXH - Phong thủy phòng khách là một trong những yếu tố đầu tiên cần được quan tâm trong ngôi nhà của bạn. Vậy phòng khách nhà bạn đã có loại pháp khí tài lộc nào, hãy tham khảo bài viết sau.

Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này

Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này

- 1 ngày trước

GĐXH - Hướng đặt bàn thờ Thần Tài theo tuổi ảnh hưởng trực tiếp đến công việc kinh doanh, công danh sự nghiệp của người chủ. Bàn thờ Thần Tài cần được bài trí ngăn nắp, thường xuyên nhang khói để may mắn, phát đạt.

Xem nhiều

Loại cây mang âm khí và xui xẻo bạn cần biết để tránh rước họa

Loại cây mang âm khí và xui xẻo bạn cần biết để tránh rước họa

GĐXH - Theo phong thủy, có những loài cây tuyệt đối không nên trồng trong nhà, không vì vẻ ngoài xấu xí, mà vì chúng mang trên mình năng lượng âm, tính kết nối với cõi vô hình, từng được sử dụng trong nghĩa trang, trấn yểm, hoặc gắn với sự chia ly, đau buồn.

Làm nhà nên đặt cầu thang bên trái hay phải để thuận tiện và tốt nhất về phong thủy?

Làm nhà nên đặt cầu thang bên trái hay phải để thuận tiện và tốt nhất về phong thủy?

Những chỗ được coi là góc nhọn trong nhà và các cây cảnh phong thủy giúp hóa giải sát khí từ góc nhọn hiệu quả nhất

Những chỗ được coi là góc nhọn trong nhà và các cây cảnh phong thủy giúp hóa giải sát khí từ góc nhọn hiệu quả nhất

Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này

Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này

Nữ BTV Thời sự 19h 'gây sốt' trong ngày Đại lễ vừa qua sống trong căn hộ thế nào?

Nữ BTV Thời sự 19h 'gây sốt' trong ngày Đại lễ vừa qua sống trong căn hộ thế nào?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top