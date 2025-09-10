BTV VTV có bố là Giáo sư Toán học, gia đình đủ 'nếp tẻ' sống trong biệt thự vừa hiện đại vừa lãng mạn

Cách đây 2 năm trên trang cá nhân, BTV Việt Khuê chia sẻ về căn biệt thự mới hoàn thiện. Điều thú vị là căn biệt thự này được xây dựng trên chính mảnh đất từ đời cha anh để lại. Anh xúc động chia sẻ: "Cuối cùng cũng đã dọn được về tổ ấm mơ ước. Đồ đạc thì vẫn còn chút ngổn ngang, cảm xúc thì hết sức khó diễn tả... Thật biết ơn ông nội Zim - Zon đã nhìn xa, mua mảnh đất này từ năm 1993 và sau gần 30 năm, ông đã cho 2 con, 2 cháu toàn bộ đất và tiền xây nên tổ ấm này".

