BTV VTV có bố là Giáo sư Toán học, gia đình đủ 'nếp tẻ' sống trong biệt thự vừa hiện đại vừa lãng mạn
GĐXH - Điều thú vị là căn biệt thự gia đình nhỏ của anh đang sống, được xây dựng trên chính mảnh đất từ đời cha anh để lại.
Loại cây mang âm khí và xui xẻo bạn cần biết để tránh rước họaỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, có những loài cây tuyệt đối không nên trồng trong nhà, không vì vẻ ngoài xấu xí, mà vì chúng mang trên mình năng lượng âm, tính kết nối với cõi vô hình, từng được sử dụng trong nghĩa trang, trấn yểm, hoặc gắn với sự chia ly, đau buồn.
Những chỗ được coi là góc nhọn trong nhà và các cây cảnh phong thủy giúp hóa giải sát khí từ góc nhọn hiệu quả nhấtỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Việc sử dụng cây phong thủy trong không gian sống không chỉ giúp tạo sinh khí mà còn hỗ trợ hóa giải các yếu tố sát khí, đặc biệt là từ các góc nhọn trong nhà.
Cây đinh lăng ra hoa là điềm báo xấu hay tốt?Ở - 19 giờ trước
GĐXH - Với những cây đinh lăng trồng nhiều năm sẽ ra hoa, tuy nhiên mọi người không biết cây đinh lăng ra hoa mang ý nghĩa gì, là điềm xấu hay tốt.
Cuộc sống điền viên đáng mơ ước của 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng TấnỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Giữa showbiz xô bồ, nghệ sĩ Trọng Tấn chọn cho mình cuộc sống an yên bên cạnh vợ con.
Mở cửa bước vào nhà nhìn thấy thứ này, gia chủ không mất lộc cũng tổn hại sức khỏeỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cửa vào nhà là nơi đón những luồng năng lượng vào nhà, vì vậy gia chủ khi thiết kế và bài trí khu vực này cần lưu tâm về yếu tố phong thủy, không nên lơ là kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe, tài vận của gia đình.
Những thiết bị mệnh danh là 'thần ăn cắp điện' bạn nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa hè oi bức khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng cao. Tuy nhiên, việc sử dụng điện quá mức, đặc biệt là những thiết bị "ngốn" điện, sẽ khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt, ảnh hưởng đến chi tiêu của gia đình bạn.
Một số vật dụng nên đặt trong phòng khi sử dụng điều hòaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ với một số vật dụng nhỏ bé, bạn có thể biến căn phòng trở nên mát lạnh và trong lành. Hãy cùng khám phá những bí quyết đơn giản này để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn.
Những hướng nhà xấu tháng 7 âm lịch và cách hóa giải giữ tài lộc cho gia đìnhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tháng 7 âm lịch mang lại nhiều biến động về vận khí. Tìm hiểu cách hóa giải hướng nhà xấu để gia đình luôn gặp may mắn, tài lộc và bình an.
Căn phòng đặc biệt của Hoa hậu vừa tham gia diễu hành A80, là con của đại tá quân độiỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc khiến ai nấy trầm trồ khi "check-in" bên bộ sưu tập giấy khen và hàng loạt kỷ niệm chương.
3 loại cây cảnh vừa đẹp nhà, vừa hút đầy tài lộc phú quý, bảo sao nhà giàu thích mêỞ - 2 ngày trước
Trong quan niệm Á Đông, việc trồng cây cảnh trong nhà không chỉ đơn thuần để trang trí mà còn gửi gắm nhiều tầng ý nghĩa về phong thủy, may mắn và sự thịnh vượng.
Khung giờ đẹp thắp hương và điều khác biệt nên làm ngày Rằm tháng 7 âm lịch để tăng phúc khí, tài lộcỞ
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mai thứ Bảy (6/9) là chính Rằm tháng 7 âm lịch năm Ất Tỵ 2025. Để gia tăng phúc khí, tài lộc cho gia đình, mọi người nên chọn khung giờ đẹp để thắp hương và làm ngay điều khác biệt này.