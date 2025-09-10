Mới nhất
BTV VTV có bố là Giáo sư Toán học, gia đình đủ 'nếp tẻ' sống trong biệt thự vừa hiện đại vừa lãng mạn

Thứ tư, 13:01 10/09/2025
GĐXH - Điều thú vị là căn biệt thự gia đình nhỏ của anh đang sống, được xây dựng trên chính mảnh đất từ đời cha anh để lại.

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 1.

Mới đây, Việt Khuê đã chia sẻ hình ảnh gia đình “đủ nếp đủ tẻ” của mình lên Facebook cá nhân. Nam BTV cho biết vợ và các con đã đến để cổ vũ cho anh tham gia sự kiện liên hoan tiếng hát của đài truyền hình. BTV Việt Khuê chia sẻ: “Các hậu phương vững chắc đi cổ vũ cho tiền phương cất cao tiếng hát chào mừng 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của VTV. Mãi yêu!”

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 2.

Gia đình của Việt Khuê nhận được nhiều lời khen từ khán giả khi xuất hiện giản dị, cực đáng yêu. 2 con "đủ nếp đủ tẻ” nhà nam BTV thừa hưởng gen trội từ bố mẹ.

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 3.

Nguyễn Hữu Việt Khuê sinh năm 1984 tại Hà Nội, là một biên tập viên kiêm MC và bình luận viên bóng đá nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Anh từng khiến dân tình xôn xao bởi xuất thân cực “khủng”. Theo đó, bố của nam BTV là Nhà toán học, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân - Nguyễn Hữu Việt Hưng. Ông còn là Giáo sư toán học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Việt Hưng là thành viên của Hội Toán học Hoa Kỳ, nghiên cứu về Tô pô đại số, bao gồm bất biến Modular (Đại số) và lý thuyết Đồng luân (Hình học – Tôpô). Năm 2006, BTV Việt Khuê có cơ duyên gặp nhà báo Phan Ngọc Tiến (Trưởng ban Thể thao VTV). Sau đó anh quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực truyền hình. Tháng 3/2025, BTV Việt Khuê được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Sản xuất hậu kỳ (Ban Thể thao).

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 4.

Cách đây 2 năm trên trang cá nhân, BTV Việt Khuê chia sẻ về căn biệt thự mới hoàn thiện. Điều thú vị là căn biệt thự này được xây dựng trên chính mảnh đất từ đời cha anh để lại. Anh xúc động chia sẻ: "Cuối cùng cũng đã dọn được về tổ ấm mơ ước. Đồ đạc thì vẫn còn chút ngổn ngang, cảm xúc thì hết sức khó diễn tả... Thật biết ơn ông nội Zim - Zon đã nhìn xa, mua mảnh đất này từ năm 1993 và sau gần 30 năm, ông đã cho 2 con, 2 cháu toàn bộ đất và tiền xây nên tổ ấm này".

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 5.

Nhìn phía ngoài, căn nhà vô cùng rộng rãi, lấy tông trắng xanh làm chủ đạo. Bất động sản vừa được hoàn thiện đầu năm 2023.

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 6.

Bên trong mang phong cách hiện đại.

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 7.

Và pha chút lãng mạn.

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 8.

Khu vực phòng khách ấn tượng với nền nhà bằng gạch hoa đen trắng.

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 9.

Khu vực bàn ăn liên thông bếp và phòng khách.

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 10.

Khu vực nấu ăn rộng rãi.

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 11.

Cạnh phòng bếp là phòng khách.

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 12.

Thêm một không gian khác trong nhà vợ chồng MC Việt Khuê dùng để tiếp đón bạn bè.

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 13.

MC nhà đài còn bố trí hẳn một góc học tập, phía trong là kệ để rất nhiều sách dành cho 2 con.

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 14.

Phòng ngủ của 2 bé được trang trí khá đơn giản.

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 15.

Ban công lãng mạn với giỏ hoa màu vàng

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 16.

Khoảng sân rất rộng, dùng làm nơi Việt Khuê tiếp đãi bạn bè và người thân.

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 17.

Bức tường phía ngoài được trang trí bằng gạch bông gió tạo nên một hình ảnh lãng mạn cho ngôi nhà.

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 18.Cuộc sống điền viên đáng mơ ước của 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn

GĐXH - Giữa showbiz xô bồ, nghệ sĩ Trọng Tấn chọn cho mình cuộc sống an yên bên cạnh vợ con.

BTV VTV Việt Khuê khoe gia đình hạnh phúc trong biệt thự lãng mạn và hiện đại - Ảnh 19.Căn phòng đặc biệt của Hoa hậu vừa tham gia diễu hành A80, là con của đại tá quân đội

GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc khiến ai nấy trầm trồ khi "check-in" bên bộ sưu tập giấy khen và hàng loạt kỷ niệm chương.

Phương Nghi (t/h)
Khung giờ đẹp thắp hương và điều khác biệt nên làm ngày Rằm tháng 7 âm lịch để tăng phúc khí, tài lộc

Khung giờ đẹp thắp hương và điều khác biệt nên làm ngày Rằm tháng 7 âm lịch để tăng phúc khí, tài lộc

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mai thứ Bảy (6/9) là chính Rằm tháng 7 âm lịch năm Ất Tỵ 2025. Để gia tăng phúc khí, tài lộc cho gia đình, mọi người nên chọn khung giờ đẹp để thắp hương và làm ngay điều khác biệt này.

Cuộc sống điền viên đáng mơ ước của 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn

Cuộc sống điền viên đáng mơ ước của 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn

Căn phòng đặc biệt của Hoa hậu vừa tham gia diễu hành A80, là con của đại tá quân đội

Căn phòng đặc biệt của Hoa hậu vừa tham gia diễu hành A80, là con của đại tá quân đội

3 loại cây cảnh vừa đẹp nhà, vừa hút đầy tài lộc phú quý, bảo sao nhà giàu thích mê

3 loại cây cảnh vừa đẹp nhà, vừa hút đầy tài lộc phú quý, bảo sao nhà giàu thích mê

Cúng online mùa Vu Lan: Con cháu xa quê vẫn trọn đạo hiếu

Cúng online mùa Vu Lan: Con cháu xa quê vẫn trọn đạo hiếu

