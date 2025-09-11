Nữ BTV Thời sự 19h 'gây sốt' trong ngày Đại lễ vừa qua sống trong căn hộ thế nào?

Trên trang cá nhân, chính Minh Trang cũng đã chia sẻ rằng đây là chiếc áo dài cho bản tin “đặc biệt, ý nghĩa nhất trong sự nghiệp 18 năm” của cô. Cô viết: “Trên nền chiếc áo dài màu đỏ, ngôi sao vàng năm cánh trang trọng sáng bừng giữa đài sen, họa tiết chim hạc từ trống đồng Đông Sơn thêu trên cổ áo đang cất cánh bay lên. Hôm nay, cô ấy không chỉ cố gắng tròn vai, đúng việc, mà còn mong muốn kể câu chuyện nói lên lòng tự hào, niềm kiêu hãnh của người con đất Việt về Tổ quốc, dân tộc với 4.000 năm lịch sử, 80 năm độc lập và đang sải cánh bay cao, vươn xa trong Kỷ nguyên mới”.