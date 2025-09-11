Mới nhất
Nữ BTV Thời sự 19h 'gây sốt' trong ngày Đại lễ vừa qua sống trong căn hộ thế nào?

Thứ năm, 14:01 11/09/2025 |
GĐXH - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên sóng truyền hình vừa qua đã được đồng hành cùng nhiều gương mặt gắn bó nhiều năm và được công chúng yêu mến của VTV. Tối 2/9, giữa những màn pháo hoa rực rỡ và những bản hùng ca vang vọng, màn xuất hiện của BTV Minh Trang trong bản tin Thời sự VTV1 trở thành tâm điểm chú ý.

Nữ BTV Minh trang gây sốt trong ngày Đại lễ và Cuộc sống trong căn hộ 140m2 - Ảnh 1.

Diện tà áo dài đỏ rực cùng họa tiết sao vàng và hoa sen, nữ BTV khiến mạng xã hội “dậy sóng” bởi hình ảnh vừa sang trọng vừa đậm niềm tự hào dân tộc. Cô gây ấn tượng mạnh bởi diện mạo chỉn chu và nét đẹp nền nã, kiểu tóc thả tự nhiên, lối trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên thần thái dịu dàng, trang nghiêm nhưng đầy cuốn hút.

Nữ BTV Minh trang gây sốt trong ngày Đại lễ và Cuộc sống trong căn hộ 140m2 - Ảnh 2.

Nhiều khán giả nhận xét, hình ảnh của nữ BTV xứng đáng là gương mặt đại diện cho sự thanh lịch và niềm kiêu hãnh của người Việt trong bản tin đặc biệt ngày Quốc khánh.

Nữ BTV Minh trang gây sốt trong ngày Đại lễ và Cuộc sống trong căn hộ 140m2 - Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, chính Minh Trang cũng đã chia sẻ rằng đây là chiếc áo dài cho bản tin “đặc biệt, ý nghĩa nhất trong sự nghiệp 18 năm” của cô. Cô viết: “Trên nền chiếc áo dài màu đỏ, ngôi sao vàng năm cánh trang trọng sáng bừng giữa đài sen, họa tiết chim hạc từ trống đồng Đông Sơn thêu trên cổ áo đang cất cánh bay lên. Hôm nay, cô ấy không chỉ cố gắng tròn vai, đúng việc, mà còn mong muốn kể câu chuyện nói lên lòng tự hào, niềm kiêu hãnh của người con đất Việt về Tổ quốc, dân tộc với 4.000 năm lịch sử, 80 năm độc lập và đang sải cánh bay cao, vươn xa trong Kỷ nguyên mới”.

Nữ BTV Minh trang gây sốt trong ngày Đại lễ và Cuộc sống trong căn hộ 140m2 - Ảnh 4.

MInh Trang là BTV - MC của chương trình thời sự VTV. Minh Trang từng chia sẻ, cô hiện đang sống tại một căn hộ chung cư rộng 140m2. Vì yêu nghệ thuật, cô có thể hát, múa và chơi đàn nên trong nhà không thể thiếu chiếc đàn piano để lúc rảnh cô có thể hoà mình vào một bản nhạc cho khuây khoả.

Nữ BTV Minh trang gây sốt trong ngày Đại lễ và Cuộc sống trong căn hộ 140m2 - Ảnh 5.

Căn nhà được bài trí đơn giản, gọn gàng. Nữ MC cũng cho hay, vì yêu thích hoa và cây cối nên cô thường xuyên thay đổi cắm các loại hoa trong nhà để căn phòng thêm ấm áp, dịu dàng.

Nữ BTV Minh trang gây sốt trong ngày Đại lễ và Cuộc sống trong căn hộ 140m2 - Ảnh 6.

Trong nhà nữ MC luôn luôn có hoa.

Nữ BTV Minh trang gây sốt trong ngày Đại lễ và Cuộc sống trong căn hộ 140m2 - Ảnh 7.

Khu bếp sạch sẽ và thông thoáng.

Nữ BTV Minh trang gây sốt trong ngày Đại lễ và Cuộc sống trong căn hộ 140m2 - Ảnh 8.

Ban công căn nhà được trồng rất nhiều hoa và cây xanh.

GĐXH - Giữa showbiz xô bồ, nghệ sĩ Trọng Tấn chọn cho mình cuộc sống an yên bên cạnh vợ con.

GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc khiến ai nấy trầm trồ khi "check-in" bên bộ sưu tập giấy khen và hàng loạt kỷ niệm chương.

Phương Nghi (t/h)
