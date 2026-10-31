Mẹo chọn nồi cơm an toàn từ lòng nồi phủ Titan của Unie URC TIH 15

Đón đầu xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động từ gian bếp, Unie mang đến dòng nồi cơm điện cao tần URC TIH 15 – giải pháp sở hữu lòng nồi phủ Titan chuẩn y tế cùng công nghệ IH 3D, giúp hạt cơm dẻo ngon tròn vị và an toàn cho cả gia đình.

Nỗi lo bong tróc chống dính và tiêu chí chọn nồi cơm an toàn của người nội trợ

Nồi cơm điện là thiết bị gia dụng hoạt động với tần suất cao nhất trong gian bếp. Tuy nhiên, nhiều chị em nội trợ thường gặp phải tình trạng lớp chống dính của nồi cơm truyền thống bị xước hoặc bong tróc sau một thời gian đun nấu ở nhiệt độ cao. Điều này không chỉ làm giảm chất lượng cơm mà còn dấy lên nỗi lo về nguy cơ tạp chất lẫn vào thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài.

Thấu hiểu nỗi băn khoăn đó, các chuyên gia gia dụng khuyến cáo người tiêu dùng nên ưu tiên chọn lựa các dòng nồi sử dụng chất liệu lòng nồi cao cấp, có khả năng chống ăn mòn và trơ về mặt hóa học.Giải quyết triệt để bài toán an toàn này, dòng nồi cơm điện cao tần Unie URC TIH 15 gây chú ý khi ứng dụng chất liệu Titanium cao cấp. Trong y khoa, Titan là vật liệu được tin dùng để chế tạo khớp xương nhân tạo hay implant nha khoa nhờ tính tương thích sinh học cao và tuyệt đối an toàn với cơ thể.Lòng nồi Titan của Unie không sử dụng các lớp phủ dễ bong tróc, có khả năng chịu nhiệt cao, chống trầy xước vượt trội. Nhờ đó, người nội trợ hoàn toàn an tâm chuẩn bị những bữa cơm lành mạnh, bảo vệ sức khỏe cho từ con trẻ đến người cao tuổi trong nhà.

Lòng nồi phủ Titan cao cấp – giải pháp bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình.

Bí quyết cho hạt cơm dẻo ngon, chín đều nhờ công nghệ IH 3D

Bên cạnh yếu tố an toàn, chất lượng hạt cơm sau khi nấu vẫn là tiêu chí quan trọng nhất. Khác với cơ chế truyền nhiệt một chiều từ mâm nhiệt đáy ở nồi thông thường làm cơm dễ bị khô đáy hoặc nhão mặt, Unie URC TIH 15 trang bị công nghệ cảm ứng từ IH 3D hiện đại. Dòng điện cảm ứng từ giúp gia nhiệt đa chiều 360 độ, ôm trọn lấy từng hạt gạo từ mọi phía. Hơi nhiệt luân chuyển liên tục giúp hạt gạo chín đều từ lõi, giữ trọn độ tơi dẻo và hương vị ngọt tự nhiên.Đặc biệt, nồi còn tích hợp thêm mâm nhiệt thông minh ngay trên nắp vung. Cấu tạo này giúp ngăn chặn tình trạng hơi nước ngưng tụ đọng lại trên nắp rồi nhỏ xuống làm nhão lớp cơm bề mặt. Kết quả là dù ở tầng cơm trên cùng hay dưới đáy, từng hạt cơm vẫn đạt độ chín tới hoàn hảo.

Nhiệt tỏa đều 360 độ giúp hạt cơm giữ trọn vị ngọt tự nhiên và dưỡng chất.

Thảnh thơi chăm sóc tổ ấm với 11 chế độ nấu và tính năng giữ ấm 24 giờ

Nhịp sống bận rộn khiến công việc bếp núc đôi khi trở thành áp lực đối với phụ nữ. Để giải phóng sức lao động và mang lại cảm hứng vào bếp, Unie URC TIH 15 tích hợp sẵn 11 chương trình nấu tự động tiện lợi.Chỉ với vài thao tác chạm đơn giản, người dùng có thể dễ dàng chuẩn bị đa dạng món ăn từ nấu cơm gạo lứt dinh dưỡng, nấu cháo cho bé, hầm thực phẩm bổ dưỡng cho người già đến làm bánh hay các món hấp thanh nhẹ. Bên cạnh đó, khả năng giữ ấm liên tục suốt 24 giờ là điểm cộng lớn cho các gia đình có lịch trình sinh hoạt lệch nhau. Dù thành viên trở về nhà muộn sau ca làm hay buổi học, nồi cơm vẫn duy trì trạng thái dẻo nóng thơm ngon như vừa mới nấu, giúp ngọn lửa tình thân trong ngôi nhà luôn được thắp sáng.

Tính năng giữ ấm 24h giúp bữa cơm gia đình luôn sẵn sàng ấm nóng.

Việc ra mắt Nồi cơm điện cao tần URC TIH 15 là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động tri ân quy mô lớn mà Unie gửi tới hàng triệu người tiêu dùng đã đồng hành cùng thương hiệu.

Đại diện Unie chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, một sản phẩm gia dụng tốt không chỉ dừng lại ở tính năng tiện ích, mà phải thực sự trở thành điểm tựa an tâm cho sức khỏe và nơi gửi gắm cảm xúc yêu thương trong mỗi gia đình. Mẫu nồi URC TIH 15 chính là món quà tri ân thiết thực nhất mà Unie muốn gửi tặng, đồng hành cùng chị em nội trợ nuôi dưỡng những bữa ăn ngon và ấm áp mỗi ngày."

Cùng Unie sống khỏe và vun đắp cảm xúc gia đình Việt

Doanh nghiệp tự giới thiệu