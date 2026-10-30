Quà tặng handmade 20/11 lên ngôi: Người mua chuộng sản phẩm mang dấu ấn riêng

Thợ gia công sản phẩm thủ công tại xưởng DODELA trên phố Chùa Láng (Hà Nội). Ảnh: Linh Thảo

Khi món quà mang dấu ấn của người tặng

Ghi nhận tại một số cơ sở kinh doanh quà handmade ở Hà Nội, nhu cầu của khách không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn mẫu mã có sẵn mà còn hướng đến những sản phẩm gắn với hình ảnh, sở thích hoặc kỷ niệm của người nhận.

Chủ tiệm Nekko (Cầu Giấy) lựa chọn, phối các bông hoa len để hoàn thiện sản phẩm thủ công theo yêu cầu. Ảnh: Linh Thảo

Tại xưởng DODELA trên phố Chùa Láng, các sản phẩm từ nhựa resin epoxy kết hợp hoa khô được đặt làm theo hình ảnh, tên và thông điệp riêng. Trong dịp 20/11, đại diện cơ sở cho biết khách hàng chủ yếu quan tâm đến những món quà lưu giữ ảnh kỷ niệm cùng thầy cô, với khoảng giá phổ biến từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với sản phẩm đặt riêng.

Các sản phẩm kết hợp ảnh kỷ niệm tại DODELA (trái) và những mẫu hoa len được bày bán tại Nekko (phải) Ảnh: Linh Thảo.

Trong khi đó, tại tiệm len handmade Nekko trên phố Hoa Bằng, khách hàng có thể lựa chọn màu sắc, kiểu hoa hoặc đặt búp bê len dựa trên hình ảnh mẫu. Mức chi tiêu cũng có sự phân hóa: Các sản phẩm dưới 200.000 đồng chủ yếu được nhận theo đơn tập thể, còn đơn bán lẻ thường có giá từ 250.000 đồng trở lên.

Công đoạn chế tác bằng tay tại DODELA (trái) và móc len tại Nekko (phải). Ảnh: Linh Thảo

Theo ghi nhận của người bán, yếu tố được khách hàng quan tâm không đơn thuần là giá trị vật chất mà còn là khả năng gửi gắm tình cảm qua những chi tiết riêng của món quà. Đây cũng là hướng đi giúp các cơ sở thủ công tạo sự khác biệt so với những sản phẩm được sản xuất hàng loạt.

Cá nhân hóa đi cùng áp lực sản xuất

Dù vậy, việc đáp ứng yêu cầu riêng của từng khách hàng không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Chị Nguyễn Thanh Hiền, chủ tiệm len handmade Nekko, cho biết có khách chỉ lựa chọn tông màu và để người thợ tự phối hoa, nhưng cũng có người đưa bản phác thảo, yêu cầu thành phẩm phải giống mẫu. Với những trường hợp này, cơ sở thường trao đổi trước về mức độ tương đồng khoảng 70–80% do đặc thù chế tác thủ công.

Các mẫu hoa có thể được kết hợp theo yêu cầu của khách. Ảnh: Linh Thảo

Thời gian thực hiện cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến giá thành. Theo chị Hiền, một bó hoa len trị giá khoảng 400.000–500.000 đồng cần 3–4 giờ chế tác, trong khi một búp bê len có thể mất 4–5 giờ để hoàn thiện.

Chủ tiệm lựa chọn nguyên liệu và kiểm tra sản phẩm hoa len tại tiệm Nekko (Cầu Giấy). Ảnh: Linh Thảo

Chị Nguyễn Thanh Hiền, chủ tiệm Nekko, chia sẻ về yêu cầu cá nhân hóa và những khó khăn trong dịp lễ 20/11.

Khó khăn tương tự xuất hiện ở khâu tư vấn và tiến độ giao hàng tại DODELA. Theo chị Trần Quỳnh Như, Giám đốc xưởng, một số khách mới còn e ngại đặt cọc vì chưa thể xem trước bản mô phỏng chính xác của sản phẩm làm từ hoa, lá thật. Cơ sở phải trao đổi mẫu trực tiếp với khách trước khi hoàn thiện.

Không gian trưng bày sản phẩm và hoạt động chế tác tại xưởng DODELA. Ảnh: Linh Thảo

Đáng chú ý, sản phẩm resin epoxy cần thời gian đông rắn khoảng 24 giờ, khiến quá trình chế tác thông thường kéo dài 2–3 ngày. Trong khi đó, khách mua quà dịp lễ thường có nhu cầu nhận hàng gấp, buộc xưởng phải bố trí tăng ca để kịp tiến độ.

Quá trình xử lý chất liệu resin epoxy tại DODELA. Ảnh: Linh Thảo

Dựa trên lượng đơn hàng những năm trước, DODELA ước tính sẽ tiếp nhận khoảng 500 đơn trong đợt 20/11 năm nay.

Nhân viên DODELA gia công sản phẩm trong xưởng và gói hàng giao cho khách. Ảnh: Linh Thảo

Chị Trần Quỳnh Như, Giám đốc xưởng DODELA, chia sẻ về các dòng quà tặng thủ công được khách đặt trong dịp 20/11.

Cá nhân hóa đang trở thành một hướng khai thác của các cơ sở kinh doanh quà handmade, song cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về quá trình sản xuất. Việc cân đối giữa thiết kế, chi phí và thời gian hoàn thiện là bài toán người bán phải giải quyết khi lượng đơn hàng tập trung vào những dịp lễ như 20/11.

Linh Thảo

Xúc động ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Học sinh Thủ đô vượt đường dài viếng thầy cô quá cố GĐXH - Mỗi dịp 20/11, bên cạnh những bó hoa rực rỡ dành tặng thầy cô trên giảng đường thì nhiều gia đình và học trò ở Hà Nội lại lặng lẽ chuẩn bị lễ vật, vượt quãng đường xa để lên nghĩa trang tri ân những nhà giáo đã yên nghỉ.