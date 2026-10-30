Cạnh tranh Mazda CX-5, SUV cỡ C giảm sốc ở đại lý tới 244 triệu đồng, rẻ hơn cả Toyota Vios

Rẻ hơn Kia Morning, SUV cỡ nhỏ thiết kế cá tính nâng cấp công nghệ, tiện ích giá 234 triệu đồng GĐXH - SUV mới với loạt nâng cấp về diện mạo và trang bị tiện ích, nổi bật là các chi tiết trang trí màu đồng ở ngoại thất, nội thất bọc da giả màu đen và camera lùi.

SUV cỡ C MG HS giảm sốc

MG HS giảm giá còn 455 triệu đồng tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý





Theo thông tin từ các đại lý, MG HS bản 1.5T DEL hiện được chào bán với giá khoảng 455 triệu đồng, giảm 244 triệu đồng so với mức niêm yết 699 triệu đồng. Bản 1.5T LUX có giá khoảng 499 triệu đồng, thấp hơn 250 triệu đồng so với giá niêm yết 749 triệu đồng. Với mức giá này, SUV cỡ C MG HS thậm chí còn rẻ hơn cả sedan cỡ B Toyota Vios đang có giá niêm yết từ 458 đến 553 triệu đồng tùy phiên bản.

Với mức giá thực tế này, MG HS trở thành một trong những mẫu SUV cỡ C có giá thấp trên thị trường Việt Nam. Giá bán của xe thậm chí ngang hoặc thấp hơn một số mẫu SUV cỡ A như Kia Sonet và Toyota Raize, hay cỡ B như Mazda CX-3.

Tuy nhiên, mức giảm sâu kể trên không áp dụng đại trà cho xe sản xuất mới. Các đại lý chủ yếu sử dụng chương trình này để giải phóng lượng MG HS sản xuất năm 2024 còn tồn kho. Vì vậy, số lượng xe và lựa chọn màu sắc có thể bị giới hạn tùy từng đại lý.

Việc mua xe có số VIN 2024 giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí ban đầu, nhưng cũng có những điểm cần cân nhắc. Năm sản xuất có thể ảnh hưởng đến giá trị bán lại của xe, dù trang bị và thiết kế không nhất thiết khác biệt so với các xe đời sau.

SUV cỡ C MG HS có gì?

Nội thất MG HS với màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch là điểm nhấn. Ảnh: Đại lý





MG HS thuộc phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với những mẫu xe như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Ford Territory.

MG HS đang phân phối tại Việt Nam thuộc phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với những cái tên như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory và Kia Sportage. Mẫu xe quay trở lại thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024, sử dụng nguồn cung nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Về trang bị, MG HS có đèn chiếu sáng LED, bộ mâm 18 inch, cốp chỉnh điện và ghế trước chỉnh điện. Khoang lái được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch. Các tiện nghi khác gồm sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và hệ thống âm thanh Bose 8 loa kèm loa siêu trầm.

Tùy phiên bản, xe có các tính năng hỗ trợ lái thuộc gói ADAS như kiểm soát hành trình, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, giám sát điểm mù và camera 360 độ. Danh sách trang bị cụ thể cần được đối chiếu theo phiên bản và xe thực tế tại đại lý.

Về vận hành, MG HS sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Theo thông tin được công bố trong bài viết nguồn, động cơ đạt công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được công bố là 6,8 lít/100 km.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.