Mẹo phân biệt mật ong thật và giả chỉ nhờ một tờ khăn giấy

Từ thời xa xưa, mật ong đã được sử dụng như một loại thực phẩm và thuốc. Mật ong chứa nhiều các hợp chất thực vật có lợi và cung cấp một số lợi ích sức khỏe. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe hàng đầu của mật ong.

Giảm viêm

Mật ong giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là các polyphenol, có khả năng trung hòa gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Nhờ đó, mật ong góp phần làm giảm tình trạng viêm mạn tính - yếu tố làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh như đái tháo đường type 2, tim mạch và một số loại ung thư.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nếu cần sử dụng chất tạo ngọt, mật ong có thể là lựa chọn phù hợp. Mật ong giúp giảm cholesterol toàn phần, cholesterol LDL (cholesterol xấu) và triglycerid lúc đói - những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch.

Tiếp thêm năng lượng khi tập luyện

Mật ong là nguồn carbohydrate tự nhiên giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Việc bổ sung mật ong trước hoặc sau khi vận động có thể hỗ trợ cải thiện hiệu suất tập luyện, giảm mệt mỏi và góp phần tăng cường khả năng phục hồi sau các bài tập cường độ cao.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Mật ong chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn, giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại và tạo điều kiện cho lợi khuẩn phát triển. Đồng thời, mật ong cũng cung cấp các prebiotic - nguồn dinh dưỡng cho hệ vi sinh đường ruột, góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Ảnh minh họa.

Với nhiều lợi ích sức khỏe, mật ong là thực phẩm được nhiều gia đình sử dụng nhưng cũng là mặt hàng dễ bị pha trộn hoặc làm giả. Dù không thể khẳng định tuyệt đối chất lượng chỉ bằng các mẹo dân gian, một số cách nhận biết đơn giản tại nhà vẫn có thể giúp bạn đánh giá ban đầu trước khi sử dụng.

Theo đó, để nhận biết mật ong nguyên chất và mật ong pha tạp chất ngay tại nhà, bạn có thể áp dụng ba mẹo thử nghiệm đơn giản sau đây.

-Thử nghiệm với một cốc nước lọc

Hãy nhỏ một giọt mật ong vào cốc nước, nếu là mật ong thật tự nhiên, giọt mật sẽ giữ nguyên hình khối tròn, không bị hòa tan và chìm thẳng xuống đáy cốc; ngược lại, mật ong giả pha đường sẽ lập tức tan rã và loang nhanh vào nước ngay khi vừa tiếp xúc.

-Sử dụng một tờ giấy thấm hoặc khăn giấy

Bạn nhỏ một giọt mật ong lên bề mặt giấy, mật ong thật có độ đặc quánh cao nên sẽ vo tròn và thấm qua giấy rất chậm, trong khi mật ong giả chứa nhiều nước và siro đường sẽ nhanh chóng loang rộng ra xung quanh và thấm ướt sũng tờ giấy ngay lập tức.

-Quan sát hiện tượng kết tinh tự nhiên.

Mật ong thật khi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sau một thời gian sẽ xuất hiện lớp kết tinh dạng hạt mịn, mềm mịn như bơ và dễ dàng tan chảy khi xoa nhẹ đầu ngón tay, còn mật ong giả bằng đường thường không kết tinh hoặc nếu có sẽ đóng thành lớp đường cứng, thô ráp dưới đáy chai.

Trên đây chỉ là một số mẹo tham khảo, cách tốt nhất để tránh nguy cơ sử dụng phải mật ong giả, bạn nên lựa chọn mật ong có giấy kiểm nghiệm và nguồn gốc rõ ràng. Người dùng cần nhớ, mật ong là thực phẩm không phải thuốc. Mật ong sẽ tốt cho sức khỏe khi dùng đúng lượng, đúng hoàn cảnh nếu lạm dụng nó sẽ trở thành gánh nặng chuyển hóa.