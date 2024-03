Miền Bắc có còn xuất hiện gió mùa Đông Bắc gây mưa rét đậm thời gian tới?

Thời tiết miền Bắc có còn mưa rét do không khí lạnh?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (19/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Từ chiều tối và đêm 19/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, khu vực vùng núi từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Đêm 19/3, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo thống kê của cơ quan khí tượng, từ tháng 1 đến 12/3 đã có 7 đợt không khí lạnh trong đó có 3 đợt rét đậm, rét hại diện rộng vào các ngày từ 22-29/1 tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình; ngày 8-9/2 tại khu vực Bắc Bộ; ngày 24/2-2/3 tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó từ ngày 1-2/3 rét đậm, rét hại mở rộng ra khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thời kỳ này cả nước đã xảy ra 3 đợt mưa diện rộng tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tháng 2 đã xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đáng chú ý, trong tháng 1 và 2, một số nơi có lượng mưa ngày, tháng vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ như Sìn Hồ (Lai Châu), Hà Tĩnh, Hà Giang, Tuyên Hóa (Quảng Bình), Hương Khê (Hà Tĩnh), Tam Đường (Lào Cai)...

Trong tháng 2, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; một số nơi tại Tây Bắc và khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế cao hơn trên 2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Lai Châu có nền nhiệt thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Trong đó có nơi đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối vượt giá trị lịch sử đã từng quan trắc được

Theo ông Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia), dự báo không khí lạnh hoạt động yếu dần về cường độ, trong nửa cuối tháng 3/2024 rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía Bắc.

Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong thời kỳ nửa cuối tháng 3/2024. Từ tháng 4, không khí lạnh hoạt động yếu và ít có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại; mưa nhỏ mưa phùn cũng giảm dần và chỉ xảy ra ít ngày ở vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ.

Thời tiết Hà Nội ngày mai

Theo dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-20 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi 12-15, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét; phía Nam đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 23-26 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 27-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ; riêng miền Đông 34-37 độ.