Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhà
Sau ngã 2 ngày, cụ ông 96 tuổi ở Quảng Ninh được đưa đến TTYT cấp cứu. Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 6, 7, 8, 9, tràn khí - tràn máu màng phổi, dập thùy dưới phổi trái.
Đại diện Trung tâm Y tế Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, cách đây ít ngày, các bác sĩ của đơn vị đã tiếp nhận và cấp cứu thành công cho cụ ông P.V.H (96 tuổi, trú tại phường Quảng Yên) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn ngã tại nhà.
Theo người nhà bệnh nhân, cụ ông bị ngã cách đây 2 ngày, sau ngã xuất hiện đau tức ngực trái dữ dội nên gia đình tự cho uống thuốc giảm đau nhưng không thuyên giảm. Vào đêm 15/8, người thân đưa cụ ông đến Trung tâm Y tế Quảng Yên cấp cứu trong tình trạng đau nhói ngực trái, cử động đau tăng dữ dội.
Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán cụ ông bị chấn thương ngực kín , gãy xương sườn 6, 7, 8, 9, tràn khí - tràn máu màng phổi, dập thùy dưới phổi trái. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, nhất là với bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền, nguy cơ suy hô hấp, đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào.
Trước tình hình khẩn cấp, các bác sĩ khoa Ngoại cùng ê-kíp trực nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu kịp thời: dẫn lưu dịch, khí màng phổi, giảm áp lực cho phổi, kết hợp trị liệu hô hấp và điều trị tích cực.
Nhờ sự xử trí nhanh trí, chính xác và chuyên môn vững vàng của đội ngũ y, bác sĩ, sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã ổn định, không còn cảm giác đau tức ngực, hô hấp dần cải thiện, sức khỏe hồi phục rõ rệt.
Trước sự việc trên, các bác sĩ Trung tâm Y tế Quảng Yên khuyến cáo: Khi người cao tuổi bị ngã có biểu hiện đau ngực, khó thở, đau dữ dội… cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, xử trí kịp thời.
Cùng với đó, người cao tuổi nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, phòng ngừa biến chứng của các bệnh nền; đồng thời gia đình cần tạo môi trường sống an toàn, tránh nguy cơ té ngã như sàn nhà trơn trượt, cầu thang thiếu tay vịn, ánh sáng yếu ...
Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.
10 thiếu niên che biển số xe, hành hung người gây thương tíchXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khi đánh người tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, nhóm 10 thiếu niên che, tháo biển số xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
18 giờ ngày 18/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa BìnhXã hội - 1 giờ trước
Ngày 18/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 5633/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
CSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soátXã hội - 1 giờ trước
Sau khoảng 20 ngày cao điểm tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên đường bộ, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý trên 1.600 trường hợp xe vi phạm, phạt tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công anXã hội - 1 giờ trước
Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.
Cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chứcXã hội - 1 giờ trước
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, đến ngày 31/7, cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức.
Ngày 19/8 tạm cấm, hạn chế phương tiện từ đường Hoàng Sa đến Lý Sơn, người dân đi lại thế nào?Xã hội - 1 giờ trước
Ngày 19/8, khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh - Hà Nội) ra sự kiện quan trọng, các tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa - Lý Sơn bị tạm cấm, hạn chế 1 số phương tiện lưu thông.
Vành đai 3 TPHCM sắp thông xe, dây điện vẫn 'mắc võng' ngang đườngXã hội - 1 giờ trước
Vành đai 3 TPHCM sắp thông xe, nhưng trên tuyến đoạn qua Đồng Nai vẫn còn chằng chịt dây điện, cáp viễn thông “mắc võng” trên đầu, chưa đảm bảo tĩnh không, nguy cơ mất an toàn cho phương tiện lưu thông.
Đội bóng ở Hà Nội thủ 6 con dao chém đối thủ trên sân, 20 giây xả nóng giận trả giá đắtXã hội - 2 giờ trước
Cả đội bóng trước khi vào sân đã chuẩn bị 6 con dao để sẵn sàng xông vào chém cầu thủ đội bạn. Trận đấu bóng phút chốc đã thành hiện trường vụ án khi cầu thủ đội bạn bị tấn công bằng dao...
Lời khai của phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số rồi bỏ chạyXã hội - 2 giờ trước
Người phụ nữ trong quá trình điều khiển xe đạp điện trên đường đã tông mạnh vào người bán vé số, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.
Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tớiThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, năm nay, không khí lạnh hoạt động sớm hơn trung bình nhiều năm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11.