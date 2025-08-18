Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhà

Đại diện Trung tâm Y tế Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, cách đây ít ngày, các bác sĩ của đơn vị đã tiếp nhận và cấp cứu thành công cho cụ ông P.V.H (96 tuổi, trú tại phường Quảng Yên) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn ngã tại nhà.

Theo người nhà bệnh nhân, cụ ông bị ngã cách đây 2 ngày, sau ngã xuất hiện đau tức ngực trái dữ dội nên gia đình tự cho uống thuốc giảm đau nhưng không thuyên giảm. Vào đêm 15/8, người thân đưa cụ ông đến Trung tâm Y tế Quảng Yên cấp cứu trong tình trạng đau nhói ngực trái, cử động đau tăng dữ dội.

Hình ảnh trước và sau khi bệnh nhân được kíp cấp cứu can thiệp.

Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán cụ ông bị chấn thương ngực kín , gãy xương sườn 6, 7, 8, 9, tràn khí - tràn máu màng phổi, dập thùy dưới phổi trái. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, nhất là với bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền, nguy cơ suy hô hấp, đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào.

Trước tình hình khẩn cấp, các bác sĩ khoa Ngoại cùng ê-kíp trực nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu kịp thời: dẫn lưu dịch, khí màng phổi, giảm áp lực cho phổi, kết hợp trị liệu hô hấp và điều trị tích cực.

Cụ ông 96 tuổi được bác sĩ Trung tâm Y tế Quảng Yên cứu sống sau khi bị ngã nguy kịch.

Nhờ sự xử trí nhanh trí, chính xác và chuyên môn vững vàng của đội ngũ y, bác sĩ, sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã ổn định, không còn cảm giác đau tức ngực, hô hấp dần cải thiện, sức khỏe hồi phục rõ rệt.

Trước sự việc trên, các bác sĩ Trung tâm Y tế Quảng Yên khuyến cáo: Khi người cao tuổi bị ngã có biểu hiện đau ngực, khó thở, đau dữ dội… cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Cùng với đó, người cao tuổi nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, phòng ngừa biến chứng của các bệnh nền; đồng thời gia đình cần tạo môi trường sống an toàn, tránh nguy cơ té ngã như sàn nhà trơn trượt, cầu thang thiếu tay vịn, ánh sáng yếu ...