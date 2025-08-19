Hà Nội: Khai mạc chuỗi trưng bày đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long

'Chuyến tàu di sản' The Hanoi train chính thức vận hành GĐXH - Ngày 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức vận hành đoàn tàu hai tầng du lịch đầu tiên, kết nối di sản với hiện đại, mở lối phát triển kinh tế đêm và sản phẩm văn hóa mang dấu ấn thủ đô.

Sáng 19/8, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai mạc chuỗi các hoạt động trưng bày, triển lãm gồm: "Nhà và Hầm D67 - hành trình đến ngày toàn thắng"; "Kỳ Đài (Cột cờ Hà Nội) - Tổ Quốc và khát vọng hòa bình"; và mở cửa, phát huy giá trị di tích Hầm cơ yếu (Bộ tổng tham mưu).

Trưng bày gồm 4 chủ đề: Sự kiện Vịnh Bắc Bộ và Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất; Câu chuyện Nhà và Hầm D67 và Đánh bại "Việt Nam hóa chiến tranh"; Chiến tranh phá hoại lần thứ 2 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Sáng 19/8, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai mạc chuỗi các hoạt động trưng bày, triển lãm quy mô lớn tại Hoàng Thành Thăng Long nhằm tái hiện những dấu mốc hào hùng và tôn vinh các giá trị văn hóa, tinh thần trường tồn của dân tộc.

Tại đây, công chúng được nghe thuyết minh âm thanh nổi cùng xem các trưng bày khu vực làm việc của Bộ Tổng tham mưu; phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều hiện vật liên quan đến các thiết bị tác chiến của quân đội ta.

Ngay phía sau Nhà và Hầm D67 là Hầm Cơ yếu - một bộ phận trong hệ thống hầm Khu A thành cổ Hà Nội, được xây dựng trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước anh dũng của dân tộc Việt Nam. Hầm Cơ yếu có vai trò quan trọng giúp Tổng hành dinh Quân đội nhân dân Việt Nam giữ vững sự chỉ đạo, điều hành, chỉ huy đối với các quân binh chủng, các mặt trận trong điều kiện không quân Mỹ đánh phá ác liệt Thủ đô Hà Nội.

Tại đây, người xem sẽ được thấy hình ảnh tư liệu về các cán bộ, chiến sĩ từng làm việc tại hầm, những bức mật điện…

Trưng bày "Kỳ đài/Cột cờ Hà Nội - Tổ quốc và khát vọng hòa bình" được chia thành 3 phần: Kỳ đài dưới triều Nguyễn; Sự chiếm đóng và biến đổi dưới thời Pháp; và Nước Việt Nam độc lập. Bằng việc kết hợp hiện vật gốc, mô hình 3D và phim tư liệu, triển lãm khắc họa sinh động lịch sử hơn 200 năm của di tích, đặc biệt là khoảnh khắc lịch sử ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954.

Người dân và du khách đã được tham quan, trải nghiệm không gian trưng bày tại Triển lãm.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các triển lãm "Nhà và Hầm D67" và "Hầm Cơ yếu" mở cửa từ ngày 19/8/2025; trưng bày "Kỳ đài Hà Nội" khai mạc ngày 1/9 tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, TP Hà Nội).

Ngay trong sáng 19/8, người dân và du khách đã được tham quan, trải nghiệm không gian trưng bày tại Nhà và Hầm D67 và Hầm Cơ yếu. Với chủ đề "Nhà và Hầm D67 - Hành trình đến ngày toàn thắng" (giai đoạn 1) nhằm làm rõ hoạt động công tác bảo đảm chỉ huy của Cục Cơ yếu - Bộ Tổng tham mưu tại cơ quan Tổng hành dinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là giai đoạn 1972 - 1975.

