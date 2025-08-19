Hà Nội: Khai mạc chuỗi trưng bày đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long
GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm quy mô lớn, tái hiện những dấu mốc hào hùng và tôn vinh các giá trị văn hóa, tinh thần trường tồn của dân tộc.
Sáng 19/8, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai mạc chuỗi các hoạt động trưng bày, triển lãm gồm: "Nhà và Hầm D67 - hành trình đến ngày toàn thắng"; "Kỳ Đài (Cột cờ Hà Nội) - Tổ Quốc và khát vọng hòa bình"; và mở cửa, phát huy giá trị di tích Hầm cơ yếu (Bộ tổng tham mưu).
Trưng bày gồm 4 chủ đề: Sự kiện Vịnh Bắc Bộ và Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất; Câu chuyện Nhà và Hầm D67 và Đánh bại "Việt Nam hóa chiến tranh"; Chiến tranh phá hoại lần thứ 2 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Tại đây, công chúng được nghe thuyết minh âm thanh nổi cùng xem các trưng bày khu vực làm việc của Bộ Tổng tham mưu; phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều hiện vật liên quan đến các thiết bị tác chiến của quân đội ta.
Ngay phía sau Nhà và Hầm D67 là Hầm Cơ yếu - một bộ phận trong hệ thống hầm Khu A thành cổ Hà Nội, được xây dựng trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước anh dũng của dân tộc Việt Nam. Hầm Cơ yếu có vai trò quan trọng giúp Tổng hành dinh Quân đội nhân dân Việt Nam giữ vững sự chỉ đạo, điều hành, chỉ huy đối với các quân binh chủng, các mặt trận trong điều kiện không quân Mỹ đánh phá ác liệt Thủ đô Hà Nội.
Tại đây, người xem sẽ được thấy hình ảnh tư liệu về các cán bộ, chiến sĩ từng làm việc tại hầm, những bức mật điện…
Trưng bày "Kỳ đài/Cột cờ Hà Nội - Tổ quốc và khát vọng hòa bình" được chia thành 3 phần: Kỳ đài dưới triều Nguyễn; Sự chiếm đóng và biến đổi dưới thời Pháp; và Nước Việt Nam độc lập. Bằng việc kết hợp hiện vật gốc, mô hình 3D và phim tư liệu, triển lãm khắc họa sinh động lịch sử hơn 200 năm của di tích, đặc biệt là khoảnh khắc lịch sử ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954.
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Các triển lãm "Nhà và Hầm D67" và "Hầm Cơ yếu" mở cửa từ ngày 19/8/2025; trưng bày "Kỳ đài Hà Nội" khai mạc ngày 1/9 tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, TP Hà Nội).
Ngay trong sáng 19/8, người dân và du khách đã được tham quan, trải nghiệm không gian trưng bày tại Nhà và Hầm D67 và Hầm Cơ yếu. Với chủ đề "Nhà và Hầm D67 - Hành trình đến ngày toàn thắng" (giai đoạn 1) nhằm làm rõ hoạt động công tác bảo đảm chỉ huy của Cục Cơ yếu - Bộ Tổng tham mưu tại cơ quan Tổng hành dinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là giai đoạn 1972 - 1975.
Thông tin mới nhất về nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk LắkThời sự - 46 phút trước
GĐXH - Lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân trong vụ lật xe khách.
Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thôngThời sự - 49 phút trước
GĐXH - Chiều 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức cung cấp website và ứng dụng "A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ người dân, du khách.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô hứng mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến khi nào?Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Dự báo đến ngày 20/5, mưa lớn các khu vực trên giảm dần.
Xe khách chở 40 người lật nghiêng tại Đắk Lắk, 14 hành khách bị thươngThời sự - 8 giờ trước
Xe khách chở 40 người đi trên đường Hồ Chí Minh đến xã Krông Búk (Đắk Lắk) thì lật nghiêng khiến 14 người bị thương.
Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tớiThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới thời tiết cả nước ban ngày có nắng, trời ít mưa. Đến chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông.
Tin sáng 19/8: Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, Đông Bắc Bộ mưa lớn; Bé trai 6 tuổi ở Cần Thơ bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châmXã hội - 11 giờ trước
GĐXH - Áp thấp nhiệt đới vào đất liền Quảng Ninh - Lạng Sơn, gây mưa lớn khắp Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa; Quá trình phẫu thuật, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng phát hiện 4 viên nam châm nằm sát dính vào nhau gây tắc ruột của một bệnh nhân 6 tuổi.
Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhàXã hội - 20 giờ trước
Sau ngã 2 ngày, cụ ông 96 tuổi ở Quảng Ninh được đưa đến TTYT cấp cứu. Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 6, 7, 8, 9, tràn khí - tràn máu màng phổi, dập thùy dưới phổi trái.
18 giờ ngày 18/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa BìnhXã hội - 21 giờ trước
Ngày 18/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 5633/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
CSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soátXã hội - 21 giờ trước
Sau khoảng 20 ngày cao điểm tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên đường bộ, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý trên 1.600 trường hợp xe vi phạm, phạt tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
Cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chứcXã hội - 21 giờ trước
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, đến ngày 31/7, cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức.
Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tớiThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới thời tiết cả nước ban ngày có nắng, trời ít mưa. Đến chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông.