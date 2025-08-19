Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô hứng mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến khi nào?

Tin áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay (19/8), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc với sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/h).

Dự báo 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) trong ngày và đêm 19/8 còn có mưa dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7–8.

Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, Thủ đô tiếp tục có mưa rào và dông. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết Hà Nội

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm qua và sáng nay (19/8), khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Hà Nội và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Như: Phình Hồ (Quảng Ninh): 149.2mm; Tân Phong (Hải Phòng): 101.3mm.

Dự báo từ nay đến đêm 19/8: Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông; với lượng mưa phổ biến 40–70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra: Ngày và đêm 19/8, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, từ ngày 20/8, mưa lớn tại Hà Nội và các khu vực trên giảm dần.

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Tư, ngày 20/8/2025: Có mây, có mưa rào. Trong ngày có khoảng nắng gián đoạn. Mức nhiệt dao động trong khoảng 25-32 độ.

Thứ Năm, ngày 21/8/2025: Nhiều mây, có mưa vừa. Mức nhiệt dao động trong khoảng 26-32 độ.

Thứ Sáu, ngày 22/8/2025: Nhiều mây, có mưa vừa. Mức nhiệt dao động trong khoảng 26-32 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Người dân Thủ đô lại phải 'tắm' mưa giờ tan làm? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay (4/8), miền Bắc trời chuyển mưa rào mạnh. Trong đó, thời tiết Hà Nội cũng có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết Hà Nội: Những nơi nào có mưa rất to trên phạm vi khu vực nội thành? GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội nhiều nơi có mưa rào và dông. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.