Tin sáng 19/8: Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, Đông Bắc Bộ mưa lớn; Bé trai 6 tuổi ở Cần Thơ bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm

Dự báo thời tiết 19/8: Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, Đông Bắc Bộ mưa lớn

Vietnamnet đưa tin, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có mưa giông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Tin sáng 18/8: Nhiều quy định mới về đất đai người dân cần lưu ý; Dự báo khu vực sắp mưa to những ngày tới GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 226 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 18/8, mưa dông ở miền Bắc gia tăng, có nơi mưa rất to...

Đêm nay, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Riêng thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông, gió đông bắc cấp 2-3, nền nhiệt cao nhất 30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa lớn kéo dài. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Từ ngày mai, 20/8, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Hôm nay, tạm cấm, hạn chế phương tiện từ đường Hoàng Sa đến Lý Sơn, người dân đi lại thế nào?

Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin, trong ngày hôm nay (19/8), Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội diễn ra Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Để đảm bảo an toàn, trật tự giao thông, Công an Thành phố Hà Nội thông báo phân luồng và hướng đi cho các phương tiện như sau: Thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện: Từ 7h30 đến 11h30 ngày 19/8.

Công an Thành phố Hà Nội ra thông báo phân luồng và hướng dẫn giao thông.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện: Tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng từ 3.500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định pháp luật).

Hạn chế đối với xe tải dưới 3.500 kg, xe khách dưới 29 chỗ, xe ô tô cá nhân và xe mô tô hoạt động trên các tuyến: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Tài xế xe buýt tấn công hành khách khi bị chụp ảnh xe lạng lách

VTCnews.vn cho biết, anh H.T.C ngồi trên xe buýt "nhái" mang biển số 38B-011.1x, thấy xe chạy không an toàn nên dùng điện thoại ghi lại một số đoạn video, hình ảnh về phương tiện. Khoảng 16h10 ngày 17/8, khi xuống xe tại địa phận xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh), anh C. tiếp tục chụp ảnh chiếc xe thì bất ngờ bị tài xế vòng xe trở lại, yêu cầu xóa ảnh.

Theo lời anh H.T.C. tài xế xe buýt "nhái" kể trên có hành vi côn đồ, nắm cổ áo anh để ép xóa ảnh. Khi anh C. không đồng ý, tài xế rút vật nhọn truy đuổi, buộc anh C. phải bỏ chạy.

Ngày 18/8, anh H.T.C. tới Công an xã Cẩm Trung nộp đơn tố giác hành vi của tài xế xe BKS 38B-011.1x, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Tài xế xe buýt "nhái" bị tố dùng hung khí truy đuổi hành khách ghi hình xe vi phạm. (Ảnh cắt từ clip)

Lãnh đạo Công an xã Cẩm Trung cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an tỉnh mời những người liên quan lên làm rõ sự việc tài xế xe buýt "nhái" BKS 38B-011.1x rượt đuổi nam hành khách xảy ra vào chiều 17/8 trên quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, Phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng khẳng định, dù thường xuyên chở khách nhưng xe BKS 38B-011.1x không có phù hiệu tuyến cố định, hợp đồng hay xe buýt; màu sơn phương tiện lại giống với xe buýt chính thống (trắng - vàng - đỏ) nên dễ gây nhầm lẫn.

Chiếc xe này cũng từng nhiều lần bị xử phạt hành chính vì thiếu giấy tờ khi vận chuyển khách. Riêng tài xế cũng từng bị phản ánh có hành vi hành hung hành khách.

18 giờ ngày 18/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

VTV cho biết, hồi 7 giờ ngày 18/8, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 102,96 m, mực nước hạ lưu 13,78 m, lưu lượng về hồ 428 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 5.426 m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 18 giờ ngày 18/8.

Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Thủy điện Hòa Bình. Ảnh tư liệu: Trọng Đạt/TTXVN

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 5634/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

Các địa phương báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Bé trai 6 tuổi ở Cần Thơ bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm

Thông tin trên VOV, trước đó vào ngày 13/08, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng tiếp nhận trường hợp bé trai H.T.L.(6 tuổi), ngụ tại xã Tài Văn, thành phố Cần Thơ trong tình trạng đau nhiều vùng hố chậu phải, có dấu hiệu nhiễm trùng.

Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, trước khi nhập viện, người nhà phát hiện bé kêu đau bụng và khai trước đó đã nuốt một dị vật, thời gian không xác định. Ban đầu, cơn đau xuất hiện lâm râm, sau đó tăng dần khiến bé quấy khóc nhiều, sốt nên gia đình đưa đến bệnh viện.

Tại Khoa Cấp cứu tổng hợp, các bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng và chỉ định các cận lâm sàng cần thiết, trong đó có thực hiện chụp X-Quang có cản quang vùng bụng. Hình ảnh ghi nhận có dị vật cản quang dạng chuỗi nằm ở vùng bụng quanh rốn và hố chậu phải. Các Bác sĩ đã hội chẩn liên khoa và thống nhất thực hiện phẫu thuật nội soi ổ bụng cấp cứu.

Hiện sức khỏe của bé L. đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Quá trình phẫu thuật phát hiện 4 viên nam châm nằm sát dính vào nhau gây tắc ruột khiến ruột thủng 2 lỗ ở 2 vị trí khác nhau. Phẫu thuật viên đã lấy dị vật, khâu lại lỗ thủng, rửa sạch bụng, dẫn lưu. Hai ngày sau phẫu thuật tình trạng sức khỏe bé L. ổn định.

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Theo VTCnews, ngày 18/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) lập biên bản xử phạt 23 triệu đồng đối với tài xế ô tô Hyundai Santa Fe che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'.

Hồi 11h45 cùng ngày, tại Km236+700 cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc một xe ô tô con hiệu Hyundai Santa Fe lưu thông có dấu hiệu vi phạm.

Tài xế tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra, xác minh, tổ công tác mời chủ xe và lái xe lên làm việc. Lái xe thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện gắn biển số không đúng quy định.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 lập biên bản vi phạm đối với lái xe về hành vi: Điều khiển xe gắn biển số không đúng quy cách theo quy định. Với lỗi vi phạm này, lái xe sẽ bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe, phương tiện đang bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT đề nghị người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký, quản lý và sử dụng biển số xe, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.