Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa to?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới cả hai đầu đất nước đều tăng mưa. Thời gian mưa nhiều ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 21-23/6; còn Bắc Bộ mưa nhiều từ 20-22/6.

Từ đêm qua các tỉnh vùng núi từ Cao Bằng sang đến Điện Biên lượng mưa phổ biến từ 20-50mm. Một số nơi như Hà Giang, Tuyên Quang xuất hiện mưa lớn cục bộ với lượng mưa vượt 150mm.

Nguyên nhân gây mưa trong hôm nay tại khu vực Bắc Bộ là vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục hoạt động mạnh lên kết hợp với rãnh thấp từ phía Bắc di chuyển xuống. Hình thái này khiến cho các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thời gian mưa to cảnh báo từ ngày 20-22/6. Trong đó tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang có điểm mưa rất to trên 300mm.

Liên tục có mưa to nên nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở miền núi càng tăng cao. Ngoài ra các vùng trũng thấp cũng cần đề phòng tình trạng ngập úng.

Tây Nguyên, Nam Bộ có nhiều điểm mưa to trong các ngày 21-23/6. Trong chiều nay chỉ có một vài nơi mưa vượt lượng 50mm. Cần đề phòng ngập úng, lốc sét cục bộ.

Thời tiết hôm nay từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Các ngày sau đó vùng nóng thu hẹp dần.

Theo dự báo thời tiết, đêm nay vùng núi miền Bắc có mưa rất to. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ ngày 20-21/6:

- Bắc Bộ :

+ Ngày 20/6: Khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. (Mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

+ Đêm 20/6 và ngày 21/6: Khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. (Mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Trung Bộ:

+ Ngày 20/6: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

+ Đêm 20/6 và ngày 21/6: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nghệ An đến Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo: Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 21/6 đến ngày 29/6:

- Bắc Bộ: Đêm 21/6 đến đêm 22/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. (Mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

- Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng thời kỳ từ 21-23/6 chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo: Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.