Miền Bắc nắng nóng xuất hiện nhiều nơi, gia tăng về cường độ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 7/7, nắng nóng xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc, gia tăng về cường độ và vùng ảnh hưởng.

Bắc và Trung Bộ, ban ngày trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Chiều tối và đêm đề phòng mưa giông.

Thời tiết Hà Nội không thay đổi nhiều so với hôm qua. Trời có mây, sáng sớm có lúc có mưa rào, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 28-35 độ.

Khu vực Tây Nguyên, ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong 3 ngày tới, khu vực phía Đông Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội có nắng nóng cục bộ. Trời có mây, khả năng mưa xuất hiện rất thấp, chỉ còn ở một vài khu vực, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thời tiết miền Bắc nắng nóng gay gắt. Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết các khu vực hôm nay 7/7:

Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào, mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào, mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

