Miền Bắc nắng trở lại sau đợt mưa dông, nền nhiệt tăng lên ngưỡng bao nhiêu?

Theo các chuyên gia của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (20/5), khu vực Bắc Bộ mưa giông còn xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, có nơi mưa rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm; sau đó giảm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm 20/5 đến ngày 21/5, mưa dông tiếp diễn ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi mưa lớn trên 80mm, tập trung vào chiều và tối.

Chiều tối 21/5, mưa cũng nhiều khả năng xuất hiện ở các tỉnh Bắc Trung Bộ nhưng lượng không quá lớn, phổ biến 10-20mm. Chỉ một số nơi mưa trên 40mm.

Ngày 21/5, thời tiết miền Bắc tạnh ráo, có nắng, nền nhiệt tăng lên ngưỡng cao nhất 31-33 độ C. Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, miền Bắc hửng nắng sau đợt mưa dông rải rác. Ngày 21/5, thời tiết khu vực tạnh ráo, có nắng, nền nhiệt tăng lên ngưỡng cao nhất 31-33 độ C. Tình trạng trên kéo dài hai ngày, sau đó khu vực có thể bước vào đợt mưa diện rộng mới.

Cụ thể, từ 23-28/5, mưa giông trở lại Bắc Bộ, thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm, ban ngày vẫn có nắng.

Khu vực Trung Bộ, từ 20-21/5 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; từ 22-25/5, mưa giông xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; thời gian mưa giông cũng tập trung chính vào chiều tối và tối, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 20-24/5, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; thời gian mưa giông tập trung chính vào chiều và tối; ngày vẫn có nắng.

Riêng thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới (có thể bao gồm trong phần phía Đông Bắc Bộ): Giai đoạn từ ngày 20-22/5, trời ít mưa; từ 23/5 trở đi có lúc có mưa rào và giông (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm), ngày trời nắng; nhiệt độ cao nhất ban ngày 31-35 độ, thấp nhất ban đêm 24-27 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong những ngày có mưa giông, người dân lưu ý biện pháp phòng tránh lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.