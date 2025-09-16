Minh Chuyên hát tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung





"Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình", do ca sĩ Minh Chuyên – Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2010 thể hiện, là một ca khúc ballad mang đậm tính trữ tình và chiều sâu nội tâm. Ca từ giản dị mà gợi cảm, giai điệu uyển chuyển trong khung ballad hiện đại, kết hợp với hòa âm tinh tế, đã khắc họa thành công bức tranh cô đơn trong tình yêu: Vừa đẹp, vừa buồn, vừa day dứt. Bài hát xoay quanh nỗi cô đơn của một người con gái trong tình yêu. Dù có lời hứa hẹn của người yêu, nhân vật trữ tình vẫn phải ngồi một mình, dưới gốc cây, trong khoảng thời gian dài. Câu hỏi "Nếu cô đơn, sao em lại cô đơn một mình?" lặp đi lặp lại như một điệp khúc, thể hiện sự dằn vặt, băn khoăn và nỗi buồn day dứt.

Bài hát này có thể xem như một minh chứng cho khả năng của Nguyễn Thành Trung trong việc kết hợp âm nhạc đại chúng với chiều sâu cảm xúc cá nhân, để lại dư vị lắng đọng cho người nghe. Nó không chỉ phản ánh nỗi buồn của một cá nhân, mà còn chạm đến cảm thức phổ quát của con người: Trong tình yêu, cô đơn bao giờ cũng nhân đôi khi phải chịu đựng một mình.

Với sở trường dòng nhạc pop và ballad, chất giọng truyền cảm đầy nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc bài bản, ca khúc được ca sĩ Minh Chuyên thể hiện giàu tính tự sự, giúp ca từ dễ thấm và người nghe tập trung vào cảm xúc. Ca khúc đánh dấu sự kết hợp ăn ý, hợp "gu" âm nhạc giữa Quán quân Sao Mai điểm hẹn Minh Chuyên với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, bởi đây là ca khúc thứ 4 Minh Chuyên thể hiện, sau những tác phẩm trước đó của nhạc sĩ, như: "Ngày thường", "Ngày trước sau anh" và "Mong manh".

Đồng hành với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trong nhiều dự án âm nhạc đa màu sắc nhiều năm qua, nhạc sĩ Dương Đức Thụy cũng thể hiện tài năng nắm bắt và thấu hiểu những "tâm tư" âm nhạc của tác giả, vì vậy trong tác phẩm mới lần này nhạc sĩ Dương Đức Thụy đã sử dụng nhiều hợp âm màu sắc mang tính chất jazz-ballad để làm giàu hòa âm, tạo nền buồn man mác gợi hành trình luân chuyển đầy cảm xúc khiến giai điệu chậm dần, khắc sâu cảm xúc giúp người nghe dễ nhớ. Qua tác phẩm, đưa lại hơi thở gần gũi với ballad Âu Mỹ pha jazz, khác với phong cách pop-ballad quen thuộc trước đó trên các tác phẩm vốn là sở trường của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Ca khúc "Xa bạn" lại mang phong cách hoàn toàn khác: Nhạc bolero. Với ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm vào giọng hát Trọng Hải – Á quân Thần tượng bolero 2019. Là ca sĩ sở hữu giọng hát đẹp và là học trò của nam ca sĩ dòng nhạc bolero nổi tiếng Quang Lê, bước qua cuộc thi và gặt hái được ít nhiều thành công, Trọng Hải đang ngày một khẳng định tên tuổi trên sân khấu âm nhạc gắn với dòng nhạc anh tâm huyết.

Tuy nhiên, khi nhận tác phẩm mới "Xa bạn" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, Trọng Hải không hề e ngại. Thông thường, các ca sĩ theo dòng nhạc bolero sẽ tìm đến những bài hát nằm lòng khán giả gắn với tên tuổi các nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng như lời của ca sĩ Trọng Hải, anh muốn thể hiện đa màu sắc những giai điệu, lời ca và sẵn sàng đón nhận những ca khúc mới của các nhạc sĩ ở dòng nhạc này để đóng góp sức đa dạng của bolero trên sân khấu âm nhạc.

Ca sĩ Trọng Hải.

"Xa bạn" được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung khai thác một đề tài quen thuộc nhưng luôn chạm đến trái tim: Tình bạn và nỗi nhớ khi phải chia xa. Nếu nhiều ca khúc Việt Nam nghiêng về tình yêu đôi lứa, thì ở đây tác giả chọn một hướng đi khác, làm nổi bật tình bạn tri âm - thứ tình cảm trong sáng, chân thành nhưng cũng sâu nặng. Bài hát kể về những kỷ niệm, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, rồi đối diện với khoảng trống khi bạn bè xa cách. Giọng kể có sự pha trộn giữa hồi tưởng và hiện tại, vừa như trò chuyện cùng bạn, vừa như tự độc thoại trong nỗi nhớ.

Phần hòa âm, phối khí được nhạc sĩ Dương Đức Thụy sử dụng hợp âm phong phú, điển hình cho phong cách bán cổ điển, bolero cải tiến mang lại cảm giác vừa nhớ thương, vừa hy vọng. Ca từ của "Xa bạn" không quá cầu kỳ, thiên về lời nói đời thường. Chính sự giản dị ấy lại khiến ca khúc dễ chạm tới người nghe. Người hát nhớ bạn trong cô đơn, nhưng ký ức mang lại ấm áp, giúp họ vượt qua gian nan.