Giả danh công an để cưỡng đoạt tiền của gái bán dâm

Công an TP Hà Tĩnh vừa bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàng (29 tuổi, quê Nghệ An) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, tối 28/12/2024, Hoàng đi từ TP Vinh (Nghệ An) vào tòa chung cư ở TP Hà Tĩnh. Sau đó, hắn xưng là công an, tiếp cận cô gái 21 tuổi có hoạt động mua bán dâm rồi đe dọa, uy hiếp tinh thần, yêu cầu đưa 25 triệu đồng nếu không sẽ xử lý.

Vì lo sợ, cô gái chuyển khoản cho Hoàng số tiền mà hắn yêu cầu. Nhận được tiền, Hoàng nói sẽ cho qua và yêu cầu nạn nhân không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, sau đó thuê ô tô về Nghệ An lẩn trốn.

Sau sự việc, cô gái nghi Hoàng giả công an để cưỡng đoạt tài sản nên tố cáo. Vài ngày điều tra, Công an TP Hà Tĩnh lần ra hành tung, bắt giữ Hoàng. Tại công an, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội nêu trên.