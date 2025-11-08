Món ăn của Đoàn Di Băng 'gây sốt' trở lại

Trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng từng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi đăng tải bài viết chia sẻ về món trứng gà lộn. Cô kể rằng vì quá ngon nên đã ăn "20 trứng còn dư 4 trứng", tức là hết tới 16 quả. Câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi, khi nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng về món trứng gà lộn, và đặc biệt là sự yêu thích hiếm thấy của nữ doanh nhân dành cho món ăn này.

Bài đăng của Đoàn Di Băng (Ảnh chụp màn hình)

Với hình ảnh vô cùng hấp dẫn về món trứng gà lộn kèm rau răm và bát gia vị, bài đăng của Đoàn Di Băng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình. Dưới phần bình luận, không ít người cho biết họ thậm chí chưa từng ăn trứng gà lộn bao giờ. Trong khi đó, cũng có những người dành lời khen cho món ăn này.

Trứng lộn nói chung vốn là một món ăn dân dã nhưng chứa đựng cả một "nền văn hóa ẩm thực" đặc trưng của Việt Nam. Với nhiều người nước ngoài, đây có thể là món khó ăn, thậm chí hơi "đáng sợ" vì trứng đã có hình hài con non bên trong. Nhưng với người Việt, đó lại là một món bổ dưỡng, nóng hổi và đầy hương vị - món ăn mà ai cũng từng ăn ít nhất một lần trong đời.

Trứng gà lộn là gì?

Trứng gà lộn (hay còn gọi là hột gà lộn) là trứng gà đã được ấp từ 9 – 12 ngày, khi phôi thai bên trong đã hình thành một phần nhưng chưa phát triển hoàn chỉnh thành con. Nhờ quá trình ấp này, phôi trong trứng hình thành các cấu trúc như mạch máu, phôi thai và các bộ phận đang phát triển, giúp tăng giá trị dinh dưỡng.

Đây là món ăn có nguồn gốc phổ biến ở nhiều nước châu Á như Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Campuchia,... Trứng gà lộn có thể luộc, hấp hoặc dùng làm nguyên liệu trong các món ăn khác như cháo trứng gà lộn, gỏi trứng gà lộn.

Trứng gà lộn được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, dễ ăn và ít tanh

Trứng gà lộn có gì khác so với trứng gà thường?

Tiêu chí Trứng gà thường Trứng gà lộn Phôi thai Không có Có, đang phát triển Dinh dưỡng Thấp hơn Cao hơn Vị Nhạt, mềm Ngọt đậm, dai hơn Cách dùng Luộc, chiên, hấp Luộc, hấp, nấu cháo, ăn kèm rau răm Thời gian bảo quản Dài hơn Ngắn, dễ hỏng nếu không ủ lạnh

Giá trị dinh dưỡng từ trứng gà lộn

Trứng gà lộn là nguồn cung cấp protein dồi dào cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng. Trong 1 quả trứng gà lộn trung bình chứa:

Protein: 14g.

Chất béo: 10g.

Vitamin A, B1, B6, B12.

Sắt, kẽm, canxi, photpho.

Choline tốt cho não bộ.

Ngoài ra, lòng đỏ của trứng gà lộn còn chứa lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa mạnh, tốt cho mắt.

So với trứng gà thường, trứng gà lộn có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn do phôi đã hình thành, giúp người ăn bổ sung năng lượng nhanh chóng, tăng sức đề kháng và cải thiện thể trạng.

Cách chế biến trứng gà lộn phổ biến ở Việt Nam

Trứng lộn luộc

Cách luộc: Ngâm trứng trong nước muối loãng để sạch vỏ, sau đó luộc sôi 20–25 phút (với trứng vịt lộn) cho lòng đỏ sánh và thơm.

Cách ăn: Dùng cùng rau răm, muối tiêu chanh ớt hoặc nước mắm tỏi ớt. Vị mùi mỡ, hòa quyện rau răm mát nhẹ tạo cảm giác hấp dẫn.

Trứng lộn ngào mắm me

Cách làm: Thịt tôm, sả, hành tỏi được xào thơm, thêm me, nước mắm, đường, ớt rồi đưa trứng lộn vào xào đến khi nước sốt sệt bám vào vỏ.Hương vị:

Hương vị: Chua ngọt mặn, hơi cay, thơm mùi me và tôm, bám đều quanh vỏ bọc trứng, rất hợp để ăn nhẹ hoặc làm món nhậu.

Trứng lộn chiên giòn

Cách làm: Lột trứng khỏi vỏ, cắt đôi hoặc để nguyên. Nhúng bột, chiên ngập dầu cho lớp vỏ ngoài vàng giòn, bên trong mềm, thơm mỡ trứng.

Ăn kèm: Sốt mayonnaise, tương ớt hoặc chấm muối tiêu chanh.

Trứng lộn kho tiêu

Cách nấu: Tương tự trứng vịt kho tiêu, trứng lộn bóc vỏ, kho với nước mắm, đường, hành tỏi, tiêu trong lửa nhỏ cho thấm vị.

Hương vị: Đậm đà, cay nồng, mềm mịn thơm ngậy, dùng với cơm rất đưa.

Nộm trứng lộn

Phương pháp: Trứng lộn luộc để nguội, bóc vỏ, cắt nhỏ. Trộn cùng đu đủ bào sợi, hành tây, rau thơm, rau răm, nước trộn chua ngọt ớt tỏi.

Hương vị: Giòn ngon, thanh nhẹ, nhiều hương vị kết hợp – chua, cay, ngọt, mặn – rất hợp ăn khai vị hoặc ăn vặt.

