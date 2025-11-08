Món ăn của Đoàn Di Băng 'gây sốt' trở lại
GĐXH - Chia sẻ của Đoàn Di Băng về món trứng gà lộn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng từng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi đăng tải bài viết chia sẻ về món trứng gà lộn. Cô kể rằng vì quá ngon nên đã ăn "20 trứng còn dư 4 trứng", tức là hết tới 16 quả. Câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi, khi nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng về món trứng gà lộn, và đặc biệt là sự yêu thích hiếm thấy của nữ doanh nhân dành cho món ăn này.
Với hình ảnh vô cùng hấp dẫn về món trứng gà lộn kèm rau răm và bát gia vị, bài đăng của Đoàn Di Băng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình. Dưới phần bình luận, không ít người cho biết họ thậm chí chưa từng ăn trứng gà lộn bao giờ. Trong khi đó, cũng có những người dành lời khen cho món ăn này.
Trứng lộn nói chung vốn là một món ăn dân dã nhưng chứa đựng cả một "nền văn hóa ẩm thực" đặc trưng của Việt Nam. Với nhiều người nước ngoài, đây có thể là món khó ăn, thậm chí hơi "đáng sợ" vì trứng đã có hình hài con non bên trong. Nhưng với người Việt, đó lại là một món bổ dưỡng, nóng hổi và đầy hương vị - món ăn mà ai cũng từng ăn ít nhất một lần trong đời.
Trứng gà lộn là gì?
Trứng gà lộn (hay còn gọi là hột gà lộn) là trứng gà đã được ấp từ 9 – 12 ngày, khi phôi thai bên trong đã hình thành một phần nhưng chưa phát triển hoàn chỉnh thành con. Nhờ quá trình ấp này, phôi trong trứng hình thành các cấu trúc như mạch máu, phôi thai và các bộ phận đang phát triển, giúp tăng giá trị dinh dưỡng.
Đây là món ăn có nguồn gốc phổ biến ở nhiều nước châu Á như Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Campuchia,... Trứng gà lộn có thể luộc, hấp hoặc dùng làm nguyên liệu trong các món ăn khác như cháo trứng gà lộn, gỏi trứng gà lộn.
Trứng gà lộn có gì khác so với trứng gà thường?
|Tiêu chí
|Trứng gà thường
|Trứng gà lộn
|Phôi thai
|Không có
|Có, đang phát triển
|Dinh dưỡng
|Thấp hơn
|Cao hơn
|Vị
|Nhạt, mềm
|Ngọt đậm, dai hơn
|Cách dùng
|Luộc, chiên, hấp
|Luộc, hấp, nấu cháo, ăn kèm rau răm
|Thời gian bảo quản
|Dài hơn
|Ngắn, dễ hỏng nếu không ủ lạnh
Giá trị dinh dưỡng từ trứng gà lộn
Trứng gà lộn là nguồn cung cấp protein dồi dào cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng. Trong 1 quả trứng gà lộn trung bình chứa:
- Protein: 14g.
- Chất béo: 10g.
- Vitamin A, B1, B6, B12.
- Sắt, kẽm, canxi, photpho.
- Choline tốt cho não bộ.
Ngoài ra, lòng đỏ của trứng gà lộn còn chứa lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa mạnh, tốt cho mắt.
So với trứng gà thường, trứng gà lộn có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn do phôi đã hình thành, giúp người ăn bổ sung năng lượng nhanh chóng, tăng sức đề kháng và cải thiện thể trạng.
Cách chế biến trứng gà lộn phổ biến ở Việt Nam
Trứng lộn luộc
Cách luộc: Ngâm trứng trong nước muối loãng để sạch vỏ, sau đó luộc sôi 20–25 phút (với trứng vịt lộn) cho lòng đỏ sánh và thơm.
Cách ăn: Dùng cùng rau răm, muối tiêu chanh ớt hoặc nước mắm tỏi ớt. Vị mùi mỡ, hòa quyện rau răm mát nhẹ tạo cảm giác hấp dẫn.
Trứng lộn ngào mắm me
Cách làm: Thịt tôm, sả, hành tỏi được xào thơm, thêm me, nước mắm, đường, ớt rồi đưa trứng lộn vào xào đến khi nước sốt sệt bám vào vỏ.Hương vị:
Hương vị: Chua ngọt mặn, hơi cay, thơm mùi me và tôm, bám đều quanh vỏ bọc trứng, rất hợp để ăn nhẹ hoặc làm món nhậu.
Trứng lộn chiên giòn
Cách làm: Lột trứng khỏi vỏ, cắt đôi hoặc để nguyên. Nhúng bột, chiên ngập dầu cho lớp vỏ ngoài vàng giòn, bên trong mềm, thơm mỡ trứng.
Ăn kèm: Sốt mayonnaise, tương ớt hoặc chấm muối tiêu chanh.
Trứng lộn kho tiêu
Cách nấu: Tương tự trứng vịt kho tiêu, trứng lộn bóc vỏ, kho với nước mắm, đường, hành tỏi, tiêu trong lửa nhỏ cho thấm vị.
Hương vị: Đậm đà, cay nồng, mềm mịn thơm ngậy, dùng với cơm rất đưa.
Nộm trứng lộn
Phương pháp: Trứng lộn luộc để nguội, bóc vỏ, cắt nhỏ. Trộn cùng đu đủ bào sợi, hành tây, rau thơm, rau răm, nước trộn chua ngọt ớt tỏi.
Hương vị: Giòn ngon, thanh nhẹ, nhiều hương vị kết hợp – chua, cay, ngọt, mặn – rất hợp ăn khai vị hoặc ăn vặt.
Đừng chỉ ăn củ, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê rất nhiều bỏ qua quá phíĂn - 23 giờ trước
Có một loại rau khi xưa thường được dùng được chống đói nhưng không phải ai cũng biết loại rau này lại bổ dưỡng ngang với nhân sâm.
Loại rau từng có giá hơn 300.000 đồng/kg vẫn được săn lùng, nghe tên đã thấy sang chảnh, được Ngọc Trinh ưa dùngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Vì những giá trị dinh dưỡng cao tốt cho sức khỏe, loại rau đắt đỏ này thường xuyên có trong thực đơn làm đẹp của Ngọc Trinh.
Món ăn ngon mùa đông Hà Nội nhất định phải thử khi gió mùa vềĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Nội vốn là một địa điểm du lịch khiến người ta yêu thích bởi có riêng cho mình những món ăn vặt cực ngon, đặc biệt khi đông về.
Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê lyĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Với vài bước đơn giản theo hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ, mọi người có thể dễ dàng chế biến được món ngon ngày lạnh với thịt lợn lạ miệng, ai ăn cũng mê dưới đây.
Loại hạt nhỏ xíu cực tốt cho người bị bệnh thận, chế biến được nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Hạt lanh là thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, có khả năng giúp ổn định đường huyết và giảm gánh nặng cho thận.
Loại thức uống ấm cơ thể, ngủ ngon trong ngày mưa rétĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Để giữ ấm cho cơ thể, tránh bị cảm lạnh và ho, mọi người có thể tự pha cho mình một cốc đồ uống giúp giữ ấm cơ thể với những nguyên liệu có sẵn, đơn giản sau đây.
Trời lạnh, nhất định phải ăn 5 món hấp này: Vừa nhanh, dễ nấu lại thơm lừng và cực kỳ ngon miệngĂn - 2 ngày trước
Mùa đông, tiết trời lạnh, bạn nhất định không thể bỏ qua 5 món hấp này. Vừa đơn giản, vừa tươi mát, thơm ngon, lại ấm áp. Thời gian nấu chỉ từ 15 phút là hoàn thành.
'Con gà cục tác lá chanh' hay cách ăn uống cân bằng âm dương ngũ hành của ông bà ta để khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổiẨm thực 360 - 2 ngày trước
GĐXH - Trong nền ẩm thực từ xa xưa, người Việt đã đặc biệt để tâm đến triết lý âm dương ngũ hành. Căn nguyên xuất phát từ việc bảo đảm 3 mặt hài hoà: âm dương của thức ăn, sự hài hoà trong cơ thể và sự cân bằng giữa con người và môi trường tự nhiên.
Loại gia vị được chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 thức ăn bổ thận bậc nhất, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết chia sẻ trên trang Eating Well vị chuyên gia cũng giới thiệu 4 thực phẩm “bổ thận bậc nhất” và gợi ý mọi người nên thêm vào chế độ ăn uống. Một trong số đó được nhắc đến chính là tỏi.
Bún chả ngon tại Cầu Giấy, nên đi ăn ở đâu?Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Giữa thời tiết chớm lạnh này, còn gì tuyệt hơn khi được thưởng thức suất bún chả nóng hổi mà thanh mát - một đặc sản nức tiếng của thủ đô. Hãy dạo quanh khu vực Cầu Giấy để khám phá những quán bún chả ngon nhưng giá cả vô cùng phải chăng nhé!
Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnhĂn
GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.