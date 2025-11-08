Mới nhất
Món ăn của Đoàn Di Băng 'gây sốt' trở lại

Thứ bảy, 10:30 08/11/2025 | Ăn
GĐXH - Chia sẻ của Đoàn Di Băng về món trứng gà lộn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng từng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi đăng tải bài viết chia sẻ về món trứng gà lộn. Cô kể rằng vì quá ngon nên đã ăn "20 trứng còn dư 4 trứng", tức là hết tới 16 quả. Câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi, khi nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng về món trứng gà lộn, và đặc biệt là sự yêu thích hiếm thấy của nữ doanh nhân dành cho món ăn này.

Đoàn Di Băng và món trứng gà lộn ' gây sốt ' trở lại Trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Bài đăng của Đoàn Di Băng (Ảnh chụp màn hình)

Với hình ảnh vô cùng hấp dẫn về món trứng gà lộn kèm rau răm và bát gia vị, bài đăng của Đoàn Di Băng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình. Dưới phần bình luận, không ít người cho biết họ thậm chí chưa từng ăn trứng gà lộn bao giờ. Trong khi đó, cũng có những người dành lời khen cho món ăn này.

Trứng lộn nói chung vốn là một món ăn dân dã nhưng chứa đựng cả một "nền văn hóa ẩm thực" đặc trưng của Việt Nam. Với nhiều người nước ngoài, đây có thể là món khó ăn, thậm chí hơi "đáng sợ" vì trứng đã có hình hài con non bên trong. Nhưng với người Việt, đó lại là một món bổ dưỡng, nóng hổi và đầy hương vị - món ăn mà ai cũng từng ăn ít nhất một lần trong đời.

Trứng gà lộn là gì?

Trứng gà lộn (hay còn gọi là hột gà lộn) là trứng gà đã được ấp từ 9 – 12 ngày, khi phôi thai bên trong đã hình thành một phần nhưng chưa phát triển hoàn chỉnh thành con. Nhờ quá trình ấp này, phôi trong trứng hình thành các cấu trúc như mạch máu, phôi thai và các bộ phận đang phát triển, giúp tăng giá trị dinh dưỡng.

Đây là món ăn có nguồn gốc phổ biến ở nhiều nước châu Á như Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Campuchia,... Trứng gà lộn có thể luộc, hấp hoặc dùng làm nguyên liệu trong các món ăn khác như cháo trứng gà lộn, gỏi trứng gà lộn.

Đoàn Di Băng và món trứng gà lộn ' gây sốt ' trở lại Trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Trứng gà lộn được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, dễ ăn và ít tanh

Trứng gà lộn có gì khác so với trứng gà thường?

Tiêu chíTrứng gà thườngTrứng gà lộn
Phôi thaiKhông cóCó, đang phát triển
Dinh dưỡngThấp hơnCao hơn
VịNhạt, mềmNgọt đậm, dai hơn
Cách dùngLuộc, chiên, hấpLuộc, hấp, nấu cháo, ăn kèm rau răm
Thời gian bảo quảnDài hơnNgắn, dễ hỏng nếu không ủ lạnh

Giá trị dinh dưỡng từ trứng gà lộn

Trứng gà lộn là nguồn cung cấp protein dồi dào cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng. Trong 1 quả trứng gà lộn trung bình chứa:

  • Protein: 14g.
  • Chất béo: 10g.
  • Vitamin A, B1, B6, B12.
  • Sắt, kẽm, canxi, photpho.
  • Choline tốt cho não bộ.

Ngoài ra, lòng đỏ của trứng gà lộn còn chứa lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa mạnh, tốt cho mắt.

So với trứng gà thường, trứng gà lộn có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn do phôi đã hình thành, giúp người ăn bổ sung năng lượng nhanh chóng, tăng sức đề kháng và cải thiện thể trạng.

Cách chế biến trứng gà lộn phổ biến ở Việt Nam

Trứng lộn luộc

Cách luộc: Ngâm trứng trong nước muối loãng để sạch vỏ, sau đó luộc sôi 20–25 phút (với trứng vịt lộn) cho lòng đỏ sánh và thơm.

Cách ăn: Dùng cùng rau răm, muối tiêu chanh ớt hoặc nước mắm tỏi ớt. Vị mùi mỡ, hòa quyện rau răm mát nhẹ tạo cảm giác hấp dẫn.

Trứng lộn ngào mắm me

Cách làm: Thịt tôm, sả, hành tỏi được xào thơm, thêm me, nước mắm, đường, ớt rồi đưa trứng lộn vào xào đến khi nước sốt sệt bám vào vỏ.Hương vị:

Hương vị: Chua ngọt mặn, hơi cay, thơm mùi me và tôm, bám đều quanh vỏ bọc trứng, rất hợp để ăn nhẹ hoặc làm món nhậu.

Đoàn Di Băng và món trứng gà lộn ' gây sốt ' trở lại Trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Trứng lộn chiên giòn

Cách làm: Lột trứng khỏi vỏ, cắt đôi hoặc để nguyên. Nhúng bột, chiên ngập dầu cho lớp vỏ ngoài vàng giòn, bên trong mềm, thơm mỡ trứng.

Ăn kèm: Sốt mayonnaise, tương ớt hoặc chấm muối tiêu chanh.

Trứng lộn kho tiêu

Cách nấu: Tương tự trứng vịt kho tiêu, trứng lộn bóc vỏ, kho với nước mắm, đường, hành tỏi, tiêu trong lửa nhỏ cho thấm vị.

Hương vị: Đậm đà, cay nồng, mềm mịn thơm ngậy, dùng với cơm rất đưa.

Đoàn Di Băng và món trứng gà lộn ' gây sốt ' trở lại Trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Nộm trứng lộn

Phương pháp: Trứng lộn luộc để nguội, bóc vỏ, cắt nhỏ. Trộn cùng đu đủ bào sợi, hành tây, rau thơm, rau răm, nước trộn chua ngọt ớt tỏi.

Hương vị: Giòn ngon, thanh nhẹ, nhiều hương vị kết hợp – chua, cay, ngọt, mặn – rất hợp ăn khai vị hoặc ăn vặt.

Số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc VũSố phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ

GĐXH - Suốt bốn năm trôi qua, căn biệt thự hoành tráng vẫn chưa xuất hiện khiến nhiều người không khỏi tò mò về số phận thực sự đằng sau.

Loại gia vị được chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 thức ăn bổ thận bậc nhất, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngonLoại gia vị được chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 thức ăn bổ thận bậc nhất, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Trong bài viết chia sẻ trên trang Eating Well vị chuyên gia cũng giới thiệu 4 thực phẩm “bổ thận bậc nhất” và gợi ý mọi người nên thêm vào chế độ ăn uống. Một trong số đó được nhắc đến chính là tỏi.

Phương Nghi (t/h)
