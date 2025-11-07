Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ

Thứ sáu, 14:31 07/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Suốt bốn năm trôi qua, căn biệt thự hoành tráng vẫn chưa xuất hiện khiến nhiều người không khỏi tò mò về số phận thực sự đằng sau.


Có gì trong căn biệt thự đặc biệt của vợ chồng Đoàn Di Băng tại TP . HCM - Ảnh 1.

Thông tin doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi: "Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai" đang là thông tin nhận nhiều chú ý trên mạng xã hội (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Hiện các từ khóa liên quan đến nam đại gia đều được dân mạng theo sõi sát sao, đặc biệt là khối tài sản người đàn ông này sở hữu. Một trong số đó số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong khiến nhiều người tò mò.
Bí ẩn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm vẫn chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ- Ảnh 1.

Theo chia sẻ trước đây, căn villa được ví như một “tòa lâu đài” của Đoàn Di Băng bắt đầu được giới thiệu vào tháng 4/2021. Nữ doanh nhân đã hợp tác cùng nhà thiết kế Thái Công, chi tới 7,5 tỷ đồng chỉ riêng cho phần ý tưởng và bản vẽ thiết kế. Tổng chi phí dự kiến cho phần xây dựng và hoàn thiện nội thất cũng được ước tính lên tới khoảng 200 tỷ đồng.

Bí ẩn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm vẫn chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ- Ảnh 3.

Đến tháng 7/2021, nhà thiết kế Thái Công đã công bố bản phối cảnh hoàn thiện bên ngoài của “tòa lâu đài” mà vợ chồng Đoàn Di Băng dự định xây dựng. Bản thiết kế gây ấn tượng mạnh bởi quy mô và độ xa hoa. Cùng thời điểm đó, Đoàn Di Băng cho biết tổng chi phí đầu tư cho căn biệt thự chạm ngưỡng 400 tỷ đồng.

Số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ - Ảnh 4.

Đến năm 2023, Đoàn Di Băng và nhà thiết kế Thái Công cho biết công trình đã bước vào giai đoạn xây dựng phần thô. Tháng 8 cùng năm, nữ doanh nhân bày tỏ hy vọng căn biệt thự có thể hoàn thiện vào cuối năm 2024. Cô tiết lộ mình theo sát tiến độ mỗi ngày thông qua các báo cáo công trình, đồng thời chia sẻ những điểm khiến bản thân yêu thích ở ngôi nhà tương lai như: vị trí gần trường học của các con, khoảng sân rộng rãi tiện cho việc đỗ xe và hệ thống an ninh được đảm bảo tuyệt đối.

Bí ẩn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm vẫn chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ- Ảnh 4.

Đến tháng 10/2023, Đoàn Di Băng cùng Thái Công xuất hiện trong một video ghi hình bên trong công trình đang xây dở, qua đó tiết lộ sơ bộ cách bố trí các không gian chính như phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ.

Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng &quot;sụp đổ&quot;, số phận khối bất động sản khổng lồ ra sao?- Ảnh 3.

Đến tháng 5/2025, nhà thiết kế Thái Công bất ngờ đăng tải thông tin mới về Di Băng Villa. Theo chia sẻ, dự án “vẫn đang trong quá trình hoàn thiện”, tuy nhiên hình ảnh được đăng kèm không phải là ảnh thực tế mà chỉ là phối cảnh 3D.

Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng &quot;sụp đổ&quot;, số phận khối bất động sản khổng lồ ra sao?- Ảnh 5.

Đến thời điểm trang trí Giáng sinh cuối năm 2024, Đoàn Di Băng úp mở rằng đây là mùa Noel cuối cùng ở nhà cũ vì sang năm sẽ về nhà mới. Cập nhật này khiến nhiều người cho rằng gia đình cô sắp chuyển về biệt thự 400 tỷ trong năm 2025. Tuy nhiên, đến nay, Đoàn Di Băng vẫn chưa chia sẻ thêm thông tin về tiến độ hay ngày hoàn thiện.


Hài như cách Đoàn Di Băng khoe đồ hiệu: Mua Louis Vuitton vì bắt chước biệt thự 400 tỷ nhà mình?- Ảnh 3.

Về căn biệt thự này, Đoàn Di Băng đã từng đem ra so sánh với thiết kế mới trong bộ sưu tập của Louis Vuitton. Năm 2021, Đoàn Di Băng khiến nhiều người bất ngờ khi hài hước cho rằng BST mới của Louis Vuitton lấy cảm hứng từ kiến trúc căn nhà của cô: "Phải chăng BST mới nhất của LV lấy cảm hứng từ nhà mình, cười muốn xỉu. Chắc phải mua rồi" - Đoàn Di Băng cảm thán, còn không quên tag tên ông xã vào nhắc khéo.

Hài như cách Đoàn Di Băng khoe đồ hiệu: Mua Louis Vuitton vì bắt chước biệt thự 400 tỷ nhà mình?- Ảnh 4.

Cho đến nay người ta chưa rõ số phận căn biệt thự ra sao.

Có gì trong căn biệt thự "ở tạm" của vợ chồng Đoàn Di Băng?Có gì trong căn biệt thự 'ở tạm' của vợ chồng Đoàn Di Băng?

GĐXH - Theo tìm hiểu, bất động sản của vợ chồng Đoàn Di Băng nằm ở khu đắc địa trên địa bàn TP. HCM

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Biệt thự rộng thênh thang của nữ diễn viên 'Thương nhớ ở ai'

Biệt thự rộng thênh thang của nữ diễn viên 'Thương nhớ ở ai'

Ngân 98 bị bắt, ai đang sống trong penthouse tiền tỷ?

Ngân 98 bị bắt, ai đang sống trong penthouse tiền tỷ?

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Ngỡ ngàng với biệt thự gần 1.000m² của quán quân Olympia Lê Vũ Hoàng

Ngỡ ngàng với biệt thự gần 1.000m² của quán quân Olympia Lê Vũ Hoàng

Cùng chuyên mục

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thủy

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thủy

- 2 giờ trước

GĐXH - Bạn là người thuộc mệnh Thủy trong ngũ hành và đang muốn tìm hiểu về cách xây nhà ở hợp phong thủy? Vậy hãy tham khảo bài viết này để biết được tổng quan phong thủy nhà ở cho người mệnh Thủy.

Làm cổng nhà theo tuổi để đón tài lộc may mắn cho gia đình

Làm cổng nhà theo tuổi để đón tài lộc may mắn cho gia đình

- 5 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, nhiều người rất quan tâm đến việc xây dựng cổng nhà theo tuổi. Có hay không việc làm cổng nhà theo tuổi sẽ đem lại điều tốt cho gia chủ, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Ảnh hưởng của phong thủy đến sức khỏe và cuộc sống gia đình, các thế nhà phạm phong thủy

Ảnh hưởng của phong thủy đến sức khỏe và cuộc sống gia đình, các thế nhà phạm phong thủy

- 8 giờ trước

GĐXH - Phong thủy luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, nó được cho là ảnh hưởng đến nhiều vấn đề trong cuộc sống gia đình. Nếu bạn đang thắc mắc và tìm hiểu về ảnh hưởng phong thủy, hãy đọc bài viết dưới đây.

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Mộc

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Mộc

- 23 giờ trước

GĐXH - Trước khi xây nhà hầu như gia chủ nào cũng tìm hiểu và xem xét bố trí nhà ở sao cho hợp phong thủy. Hãy tìm hiểu xem phong thủy nhà ở cho người mệnh Mộc là như thế nào qua bài viết sau.

Có gì trong căn biệt thự 'ở tạm' của vợ chồng Đoàn Di Băng?

Có gì trong căn biệt thự 'ở tạm' của vợ chồng Đoàn Di Băng?

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo tìm hiểu, bất động sản của vợ chồng Đoàn Di Băng nằm ở khu đắc địa trên địa bàn TP. HCM

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Kim

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Kim

- 1 ngày trước

GĐXH - Phong thủy nhà ở là yếu tố quan trọng, cần được quan tâm khi thiết kế, xây dựng ngôi nhà. Bạn thuộc mệnh Kim và đang muốn tìm hiểu về vấn đề này? Hãy đọc bài viết sau.

Treo ảnh phong thủy phòng khách giúp cải thiện trường khí

Treo ảnh phong thủy phòng khách giúp cải thiện trường khí

- 1 ngày trước

GĐXH - Một trong những xu hướng hiện nay là gia chủ thường treo các tấm ảnh ở phòng khách để trang trí hoặc để tiện ngắm nhìn. Bài viết dưới đây mách nhỏ phong thủy treo ảnh phòng khách mà bạn nên biết.

Biệt thự rộng thênh thang của nữ diễn viên 'Thương nhớ ở ai'

Biệt thự rộng thênh thang của nữ diễn viên 'Thương nhớ ở ai'

- 1 ngày trước

GĐXH - Trương Phương - nữ diễn viên được mệnh danh “lùn nhất showbiz Việt” đang có cuộc sống hạnh phúc tại New Zealand cùng chồng Tây. Cô sống trong một cơ ngơi chẳng kém gì resort, rộng thênh thang, bao quanh bởi không gian xanh mát như cổ tích, có cả rừng và suối.

Dùng vật phẩm này để không bị ảnh hưởng đến vận tài công danh khi cung Quan lộc bị triệt

Dùng vật phẩm này để không bị ảnh hưởng đến vận tài công danh khi cung Quan lộc bị triệt

- 1 ngày trước

GĐXH - Đối với những người tìm hiểu về phong thủy - tử vi, không ít lo ngại về cung tài lộc bị triệt của bản mệnh sẽ ảnh hưởng tới vận tài công danh. Để biết thêm chi tiết hơn hãy tham khảo bài viết dưới đây

Thược dược thích hợp nhất trồng vào thu đông, làm ngay điều này để Tết đến có hoa nở rực rỡ

Thược dược thích hợp nhất trồng vào thu đông, làm ngay điều này để Tết đến có hoa nở rực rỡ

- 1 ngày trước

GĐXH - Cây hoa thược dược mang lại may mắn, tài lộc và vẻ đẹp cho không gian sống. Nếu trồng đúng vụ và chăm sóc khéo léo, bạn sẽ có được những chậu cây phong thủy thược dược khoe sắc đúng dịp Tết Nguyên đán.

Xem nhiều

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Không gian sống

GĐXH - Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.

Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giường

Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giường

Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Không gian sống
Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hại

Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hại

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Kim

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Kim

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top