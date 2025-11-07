Số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ





Thông tin doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi: "Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai" đang là thông tin nhận nhiều chú ý trên mạng xã hội (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Hiện các từ khóa liên quan đến nam đại gia đều được dân mạng theo sõi sát sao, đặc biệt là khối tài sản người đàn ông này sở hữu. Một trong số đó số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong khiến nhiều người tò mò.

Theo chia sẻ trước đây, căn villa được ví như một “tòa lâu đài” của Đoàn Di Băng bắt đầu được giới thiệu vào tháng 4/2021. Nữ doanh nhân đã hợp tác cùng nhà thiết kế Thái Công, chi tới 7,5 tỷ đồng chỉ riêng cho phần ý tưởng và bản vẽ thiết kế. Tổng chi phí dự kiến cho phần xây dựng và hoàn thiện nội thất cũng được ước tính lên tới khoảng 200 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2021, nhà thiết kế Thái Công đã công bố bản phối cảnh hoàn thiện bên ngoài của “tòa lâu đài” mà vợ chồng Đoàn Di Băng dự định xây dựng. Bản thiết kế gây ấn tượng mạnh bởi quy mô và độ xa hoa. Cùng thời điểm đó, Đoàn Di Băng cho biết tổng chi phí đầu tư cho căn biệt thự chạm ngưỡng 400 tỷ đồng.

Đến năm 2023, Đoàn Di Băng và nhà thiết kế Thái Công cho biết công trình đã bước vào giai đoạn xây dựng phần thô. Tháng 8 cùng năm, nữ doanh nhân bày tỏ hy vọng căn biệt thự có thể hoàn thiện vào cuối năm 2024. Cô tiết lộ mình theo sát tiến độ mỗi ngày thông qua các báo cáo công trình, đồng thời chia sẻ những điểm khiến bản thân yêu thích ở ngôi nhà tương lai như: vị trí gần trường học của các con, khoảng sân rộng rãi tiện cho việc đỗ xe và hệ thống an ninh được đảm bảo tuyệt đối.

Đến tháng 10/2023, Đoàn Di Băng cùng Thái Công xuất hiện trong một video ghi hình bên trong công trình đang xây dở, qua đó tiết lộ sơ bộ cách bố trí các không gian chính như phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ.

Đến tháng 5/2025, nhà thiết kế Thái Công bất ngờ đăng tải thông tin mới về Di Băng Villa. Theo chia sẻ, dự án “vẫn đang trong quá trình hoàn thiện”, tuy nhiên hình ảnh được đăng kèm không phải là ảnh thực tế mà chỉ là phối cảnh 3D.

Đến thời điểm trang trí Giáng sinh cuối năm 2024, Đoàn Di Băng úp mở rằng đây là mùa Noel cuối cùng ở nhà cũ vì sang năm sẽ về nhà mới. Cập nhật này khiến nhiều người cho rằng gia đình cô sắp chuyển về biệt thự 400 tỷ trong năm 2025. Tuy nhiên, đến nay, Đoàn Di Băng vẫn chưa chia sẻ thêm thông tin về tiến độ hay ngày hoàn thiện.





Về căn biệt thự này, Đoàn Di Băng đã từng đem ra so sánh với thiết kế mới trong bộ sưu tập của Louis Vuitton. Năm 2021, Đoàn Di Băng khiến nhiều người bất ngờ khi hài hước cho rằng BST mới của Louis Vuitton lấy cảm hứng từ kiến trúc căn nhà của cô: "Phải chăng BST mới nhất của LV lấy cảm hứng từ nhà mình, cười muốn xỉu. Chắc phải mua rồi" - Đoàn Di Băng cảm thán, còn không quên tag tên ông xã vào nhắc khéo.

Cho đến nay người ta chưa rõ số phận căn biệt thự ra sao.