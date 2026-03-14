Món ăn là "thần dược" chống táo bón, giúp bôi trơn ruột, thúc đẩy nhu động ruột, loại bỏ chất thải tích tụ và giảm mỡ bụng
Hôm nay chúng ta hãy cùng làm 2 món ăn với loại rau "thần dược" này để giúp bôi trơn ruột, thúc đẩy nhu động ruột, loại bỏ chất thải tích tụ và giúp giảm mỡ bụng.
Thi thoảng bạn sẽ bắt gặp tình huống các thành viên trong gia đình gặp vấn đề về táo bón. Bụng đầy hơi, khó đi ngoài, và theo thời gian, da mặt kém sắc và bụng phình to. Thực ra, bạn không cần phải dựa vào thuốc nhuận tràng để cải thiện tình trạng táo bón. Có một loại rau phổ biến trên bàn ăn của bạn là "kẻ thù" tự nhiên của táo bón, giúp bôi trơn ruột và thúc đẩy nhu động ruột. Thường xuyên ăn loại rau này sẽ giúp loại bỏ chất thải tích tụ, và thậm chí bạn còn có thể giảm mỡ bụng! Và loại rau này vô cùng quen thuộc với hầu hết mọi người - Rau bina. Rau bina (cải bó xôi) là thực phẩm tuyệt vời chống táo bón nhờ hàm lượng cao chất xơ (hòa tan và không hòa tan), nước và magie, giúp kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và làm sạch ruột tự nhiên. Theo các bằng chứng khoa học thì ăn khoảng 1 chén rau bina nấu chín sẽ cung cấp ~4,3g chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa dễ dàng.
Hôm nay chúng ta hãy cùng làm 2 món ăn với rau bina để giúp bôi trơn ruột, thúc đẩy nhu động ruột, loại bỏ chất thải tích tụ và giúp giảm mỡ bụng
1. Trứng cuộn rau bina
Rau bina tươi, xanh mướt có vị rất ngon và giàu dinh dưỡng. Còn giá trị dinh dưỡng của trứng thì khỏi phải bàn. Vị tươi mát của rau bina và hương thơm ngào ngạt của trứng kết hợp với nhau tạo thành món ăn thật hoàn hảo. Trẻ em không thích ăn nhiều rau bina có thể sẽ rất thích món chả giò này!
Nguyên liệu làm món trứng cuộn rau bina
3 quả trứng gà, 2-3 cây rau bina, một chút xíu mối, một chút bột tiêu, một chút dầu ăn.
Cách làm món trứng cuộn rau bina
Bước 1: Rau bina bạn rửa sạch rồi chần qua nước sôi. Sau đó vớt ra, thả vào chậu nước lạnh rồi nắm bớt nước. Thái nhỏ rau bina. Đập trứng vào bát tô, sau đó đành tan. Cho thêm một chút muối, bột tiêu rồi thả rau bina đã thái nhỏ vào, trộn đều.
Bước 2: Đặt chảo vuông lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào, phết đều. Khi dầu nóng thì bạn đổ hỗn hợp trứng cùng rau bina vào, dàn đều ra khắp mặt chảo. Giảm nhỏ lửa rồi khi thấy lớp dưới bắt đầu đông thì dùng xẻng nấu ăn cuộn trứng lại. Cuộn cho đến khi thành một khối trứng, bạn lật qua lại vài lần cho đến khi chín. Sau đó lấy món ăn ra đĩa, cắt thành các miếng dày là có thể thưởng thức.
Thành phẩm món trứng cuộn rau bina
Rau bina tươi và trứng sau khi được chiên thì trở nên thơm lừng. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo, trứng béo bùi quyện với rau tươi thanh mát càng ăn càng ngon. Đây không chỉ là một món ăn đơn giản, rẻ tiền mà còn giúp chống táo bón, giúp nhu động ruột hoạt động tích cực.
2. Salad rau bina và nấm mỡ
Đây không chỉ là một món trộn đơn giản mà còn là món ăn tuyệt vời cho những người đam mê thể dục, một "phương thuốc" sảng khoái cho người thường xuyên bị táo bọn, nó là một "bữa ăn lành mạnh" cho những người theo đuổi lối sống khỏe mạnh. Rau bina xanh tươi và nấm trắng tinh khiết kết hợp với nhau, tưởng chừng như không có gì đặc biệt, nhưng cách chế biến đơn giản lại tạo nên hương vị umami tinh tế. Mỗi miếng ăn đều chứa đầy chất xơ và vị ngọt tự nhiên, nhẹ nhàng đến mức dường như xua tan mọi mệt mỏi và gánh nặng.
Nguyên liệu làm món salad rau bina và nấm mỡ
200g rau bina, 300g nấm mỡ, 3 tép tỏi băm nhỏ, 2 thìa canh nước tương, một ít hạt mè trắng rang, 1 thìa canh dầu mè, một chút xíu muối, một chút giấm balsamic.
Mẹo: Hãy chọn rau bina tươi theo mùa với lá non và rễ màu đỏ; loại rau bina này có kết cấu mềm mại và ít chát hơn. Đối với nấm, hãy chọn loại có mũ tròn, bề mặt nhẵn và chắc. Nấm tươi có mùi thơm đặc trưng.
Cách làm món salad rau bina và nấm mỡ
Bước 1: Loại bỏ phần gốc và rửa sạch rau bina. Rửa sạch nấm và thái mỏng. Đun sôi nước trong nồi, sau đó thả nấm vào luộc trong khoảng 2 phút rồi vớt ra, để ráo. Thêm một chút muối và vài giọt dầu ăn vào nồi nước (việc này sẽ làm cho rau bina chần có màu xanh tươi hơn). Cho rau bina đã rửa sạch vào nồi và chần khoảng 1 phút, cho đến khi rau mềm và chuyển sang màu đậm hơn. Sau đó nhanh chóng vớt ra, nếu không rau sẽ mất độ giòn và trở nên nhũn. Ngay sau đó thả rau bina vào nước lạnh để làm nguội. Bước này giúp giữ được màu xanh tươi và độ giòn, đồng thời loại bỏ hiệu quả phần lớn axit oxalic, giúp món ăn lành mạnh hơn. Tiếp theo, nhẹ nhàng vắt bớt nước thừa từ rau bina và cắt thành miếng vừa ăn.
Mẹo: Hoặc nếu thích bạn cũng có thể cho nấm đã thái lát vào lò nướng hoặc nồi chiên không dầu, nướng các lát nấm cho đến khi vàng nâu cả hai mặt sẽ làm tăng thêm hương vị.
Bước 2: Sau đó bạn cho các lát nấm, rau bina vào bát tô. Sau đó thêm tỏi băm, nước tương, dầu mè, một chút xíu muối, hạt mè trắng rang và giấm balsamic rồi trộn đều. Nếu muốn, bạn có thể thêm một chút tiêu đen để tăng thêm hương vị. Hãy dùng đũa để trộn đều, đảm bảo mỗi lá rau bina và lát nấm đều được phủ đều nước sốt. Sau khi món ăn hoàn thành, bạn lấy ra đĩa và có thể thưởng thức.
Thành phẩm món salad rau bina và nấm mỡ
Món salad rau bina và nấm mỡ này có màu sắc tươi mát và hương thơm tuyệt vời. Cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được vị giòn, mềm của rau bina hòa quyện với vị đậm đà, dai của nấm, trong khi hương vị tỏi và nước tương lan tỏa từng lớp - đơn giản nhưng đậm đà và ngon. Món ăn này nhắc nhở chúng ta rằng sự ngon miệng và sức khỏe không hề mâu thuẫn; đôi khi, những nguyên liệu đơn giản nhất, được chế biến theo cách phù hợp nhất, lại mang đến sự ấm áp và thoải mái nhất trong bữa ăn.
Đối với những người bị táo bón, hãy ngừng sử dụng thuốc nhuận tràng một cách bừa bãi. Thay vào đó hãy ăn nhiều loại rau rẻ tiền này, ruột của bạn sẽ được làm sạch, phân sẽ được đào thải ra ngoài, bụng bạn sẽ dần phẳng hơn, và bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái toàn thân.
