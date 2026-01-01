Món ăn vặt không thể thiếu trong ngày Tết Dương lịch

Bánh pudding trà xanh

Bánh pudding trà xanh là món ăn vặt cũng được dùng làm món bánh tráng miệng với hương vị thơm ngon, bắt mắt được rất nhiều người yêu thích.

Những chiếc bánh pudding trà xanh mát lạnh, được trình bày tinh tế, đẹp mắt sẽ là món ăn vừa ngon miệng lại cực lỳ đẹp mắt.

Hơn nữa cách làm bánh pudding lại đơn giản, bạn có thể dễ dàng làm món bánh này ngay tại nhà để thưởng thức vào ngày Tết Dương lịch.

Bánh được làm từ các nguyên liệu khác nhau như trà xanh hay cacao… bạn cũng có thể trang trí thêm các loại trái cây tươi để món ăn trở nên bắt mắt và sang chảnh hơn.

Xôi chiên phồng

Nhắc đến xôi chiên phồng thì những bạn thích ăn đồ nếp sẽ không thể nào bỏ qua món ăn vặt siêu ngon này.

Một trong những món ăn nổi tiếng ở các tỉnh Nam Bộ là món xôi chiên phồng, những chiếc bánh xôi chiên phồng được làm nên từ gạo nếp hòa quyện với đậu xanh và nước cốt dừa… Khi chiên bánh lên sẽ có mùi thơm ngon với vỏ ngoài vàng, giòn rụm bên trong xôi dẻo ngọt xen lẫn vị bùi bùi của đậu xanh và nước cốt dừa béo ngậy đậm chất hương vị Á Đông.

Xôi chiên phồng không chỉ là món ăn vặt ngon miệng mà món ăn này còn được dùng trong các bữa cơm chay hay trên những mâm cỗ cổ truyền thay thế cho những đĩa xôi.

Bánh Pizza

Chỉ cần nghĩ đến món bánh pizza thôi chắc hẳn bạn sẽ muốn đặt ngày một chiếc về nhà để cùng gia đình thưởng thức.

Nếu bạn thích cảm giác phần phô mai kéo dài, dai dai ngậy ngọt thì đừng bỏ qua món pizza phô mai.

Một loại bánh có nguồn gốc từ đất nước Italia và nổi tiếng trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, pizza cũng được các bạn trẻ vô cùng yêu thích với đế bánh được làm từ bột mỳ nhưng sẽ rất giòn thơm khi được nướng lên, hấp dẫn hơn nữa là nhân bánh pizza được làm đa dạng topping như: Xúc xích, rau củ, thịt bò hay nhân hải sản… hứa hẹn sẽ làm món ăn vặt cực kỳ được yêu thích trong ngày nghỉ lễ tết dương lịch

Còn nếu bạn đặc biệt thích hương vị ngọt ngào của thịt bằm được hòa quyện với mix các loại rau củ, thêm một chút phô mai tan chảy thì hãy lựa chọn pizza nhân thịt nhé.

Làm pizza rất đơn giản, bạn có thể làm tại nhà hoặc mua những đế bánh ở các cửa hàng bán đồ làm bánh sau đó tự tạo topping nhân theo ý muốn.

Bánh trôi tàu

Nếu như ở miền Nam nổi tiếng với món chè cốt dừa mát lạnh bởi khí hậu 2 mùa mưa và nắng thì ở miền Bắc với 4 mùa xuân hạ thu đông thì vào mùa thu đông món ăn chè ăn vặt được yêu thích chính là món tào phớ nóng và bánh trôi tàu…

Tại Việt Nam nhất là ở Hà Nội và Hải Phòng, món bánh trôi tàu là món ăn vặt đường phố được ưa chuộng khi thời tiết bước sang thu đông. Chính vì thế bánh trôi tàu sẽ làm món ăn vặt được lựa chọn trong ngày nghỉ Tết Dương lịch để cùng gia đình quây quần bên nhau cùng thưởng thức rất ý nghĩa.

Thịt xiên nướng

Vào ngày nghỉ Tết Dương lịch thì việc tổ chức một bữa tiệc nướng BBQ thì còn gì tuyệt hơn. Đơn giản hơn chỉ cần một chiếc giá nướng than hoa hay một chiếc lò nướng cùng với những xiên thịt thì cũng rất tuyệt vời.

Thịt xiên nướng là món ăn mọi người đều yêu thích từ người lớn cho tới các bạn nhỏ không ai là có thể cưỡng lại được. Với nguyên liệu vô cùng đơn giản mà bạn có thể dễ dàng chế biến ngay tại nhà vừa làm món ăn vặt lại có thể kết hợp ăn với bún cũng rất ngon.